家有萌寵／愛聽鋼琴獨奏的毛小孩

彼得可以自己玩玩具，也會用口銜住玩具到我們面前，邀請我們與牠同樂。（作者提供）

我與妻子為了給在中學讀書的獨生女找個伴、前思後想的結果，覺得狗是最忠實的動物，不但可以保護女兒，也可以當作玩伴。正巧朋友家的母狗生了一窩狗仔，全家前往挑選。女兒抱起出生兩星期的小狗，愛不釋手並口口聲聲保證會盡全力照顧牠，立即給牠取名為「彼得」。

★聰明護主 記憶力超強

這個小生命在我們夫妻及女兒無微不至細心的照顧下，漸漸長大。體重17公斤的彼得是中型狗，雖非名種貌不驚人，其叫聲凶猛令聞者喪膽。由於彼得顧家護主，聰明乖巧、善解人意的長處，很快便集家人的寵愛於一身。

在我們恩威並重管教下，彼得優點一一展示出來，牠有超強的記憶力，能記住全家人的名字，也能記住牠的玩具名稱。有些玩具可以自娛，對於那些要我們協助的玩具，牠會挑選一樣用口銜住到我們面前，邀請我們同樂。

彼得擅長察言觀色，見到我提公事包會紋絲不動躺在原地，目送我去上班。如果我推著購物車，牠會非常興奮主動等在門邊，等候我們帶牠一起去購物。晚上見我把客廳的燈關掉，自己會上樓躺在專為牠設置的沙發上就寢。

★最恨洗澡 人狗頻鬥智

洗澡是彼得最痛恨之事，看到我換上塑膠拖鞋，就會溜之大吉，找一個隱蔽的地方躲起來。若不幸被找到，只得乖乖就範。每次洗澡前，人狗鬥智的戲碼一定重複上演，樂此不疲。

每日三次帶彼得外出解放前，必定繫上狗鏈。經年累月每日必做的事早就習以為常，偶爾突然尿急，牠會主動用嘴巴把掛在牆上的狗鏈拉下來，走到家人面前用肢體語言告訴我們牠的需求。

有一次大姊、二姊同時來訪，為盡地主之誼，帶她們前往住處附近的景點遊覽，彼得與我們同行。我把車門打開，牠第一個跳進車內。等大家坐定，彼得在無人指示下，選擇趴在駕駛座及副駕駛座中間的置物箱上，由此顯示出這個毛孩子聰明獨到之處，令我們非常驚訝。

靈敏的嗅覺是彼得選擇食物的利器，除了狗食外，新鮮香甜多汁的蜜棗是彼得的最愛。蘋果 、白蘿蔔、紅蘿蔔也不排斥，香蕉雖甜，因不喜歡其氣味，所以拒吃。一聞到炒栗子的香味便精神大震，成了名副其實的逐香之犬。

有時候家人會捉弄牠，把已剝好的栗子拿到彼得的鼻前虛晃一招，接著放入自己的口中，貪吃的彼得就會抓狂，發出急切的低鳴以示抗議。我們於心不忍，便把栗子一一剝開放在小盤裡，讓牠盡情享用。

★牛肉包藥 哄牠吞下肚

彼得有一次偷跑出去，遇到一群野狗，寡不敵眾被咬得片體鱗傷，垂頭喪氣地逃回家。身為護士的妻子見狀，立即為其清洗傷口後，隨即帶到獸醫診所接受治療。

拿到消炎止痛藥返家，依醫師的指示，取出藥給彼得服用，每次將藥放入牠的口中，彼得就毫不猶豫地吐出來，屢試不爽。妻子突然心生一計，從冰箱取出一盒已切成薄片火鍋專用的牛肉川燙後，她把藥捲在牛肉片裡，直接放入彼得口中，不疑有詐的牠迅速把藥吞下肚。牛肉很合彼得的胃口，吃過多次，食髓知味。一到服藥時間，牠會不請自來，出現在冰箱前。傷勢逐漸好轉，服用藥物的時間改為早晚兩次。午餐時間，彼得仍到冰箱前報到，妻子張開空無一物的雙手，彼得見狀只得黯然離開。

★不愛電視 喜歡聽音樂

彼得對電視沒興趣，當我播放出鋼琴獨奏曲時，牠會找個舒適的地方躺下，沉醉在優揚的樂聲中，自我培養出「琴」有獨鍾的喜好，因此成為愛聽鋼琴獨奏曲的毛孩子。

女兒把牠當成親弟弟寵愛，出國旅遊心心念念彼得，為牠採購狗食，玩具，以及別致的衣服。