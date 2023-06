美國現象／97個特洛伊 美國城鎮為何多古名？

英國前首相強生的一席話,讓媒體探究「辛辛納圖斯」與俄亥俄州的辛辛那提有何關係。圖為辛辛那提城市夜色。(Getty Images)

美國許多城鎮以希臘、羅馬古典文化為靈感命名,其中又以「特洛伊」(Troy)最為常見,全美共有97個特洛伊鎮。英國前首相強生(Boris Johnson)去年秋季在卸任演說中,援引羅馬獨裁者辛辛納圖斯(Lucius Quinctius Cincinnatus)的名言與歷史故事,闡明他未來將回歸政壇的野心。強生的一席話也讓媒體探究「辛辛納圖斯」與俄亥俄州 辛辛那提(Cincinnati, Ohio)的關係,結果意外發現更多美國地名以希臘羅馬經典為發想,結合現代創新或當地原住民 文化,再創新地名。

●英相卸任 引辛辛納圖斯

英國前首相強生2022年9月5日在英國唐寧街10號(10 Downing Street)首相府發表卸任演說時表示,「就像辛辛納圖斯一般,我要回歸我的耕地了。」(Like Cincinnatus, I am returning to my plow.)

英國前首相強生2022年9月5日在英國唐寧街10號首相府發表卸任演說時表示,「就像辛辛納圖斯一般,我要回歸我的耕地了。」(路透)

曾在牛津大學(University of Oxford)學習英國古典文學的強生喜歡在演講中引經據典,提及希臘、羅馬等歷史事蹟。強生的「告別演說」別具意義,且比他之前在任期間發表的其他措辭,寓意都還深奧。

羅馬共和國的元老成員與軍事統領辛辛納圖斯締造軍功後,並未戀棧權力,而是回歸他的農田。圖為維也納美泉宮的辛辛納圖斯雕像。(取自維基共享資源)

羅馬共和國的元老成員與軍事統領辛辛納圖斯當年揮兵入侵鄰近部落時,放棄了他的犁掘工具,讓羅馬共和國在對抗「埃魁人」(Aequi)的戰役中,僅用了16天便拿下勝利。締造軍功後,辛辛納圖斯並未戀棧權力,而是回歸他的農田,展現無私與公民美德(civic virtue)。

畢竟,在凱撒大帝(Julius Caesar)之前,羅馬共和國通常會暫時任命代理獨裁者來處理緊急事務,而這名代理人會在正式人選出爐後,宣告放棄其職權。然而,辛辛那圖斯的故事與眾不同,部分史料和軼聞指出,辛辛那圖斯多年後重獲獨裁大權,那一次是為了鎮壓羅馬低層階級的起義。

紐約上州的城市—羅馬,城市沿著一條古老的美洲原住民運輸路徑而建立。(取自羅馬城臉書)

2019年7月24日就任的英國前首相強生在2022年9月6日遭內閣逼宮下台。種種跡象表明,強生對於未能做完首相任期耿耿於懷且備感沮喪,他早已下定決心,有朝一日將重返唐寧街首相府,而他的告別演說早已表明了強生的「司馬昭之心」。

媒體記者考察辛辛納圖斯的故事背景時,不僅更加認識了辛辛納圖斯這號人物,也發現此人經常與美國俄亥俄州中部城市辛辛那提(Cincinnati, Ohio)混淆。考量英國曾經殖民美國的歷史背景,美國不少城鎮至今仍保留著古老且重複性甚高的古名。

●俄州公路之旅 穿越時空

在俄亥俄州來趟公路之旅,行經有著希臘、羅馬古名的大小城鎮,彷彿穿越時空回到中世紀;這些城鎮名稱包括源自希臘的赫克特(Hector)、荷馬(Homer)和索隆(Solon),以及源自羅馬的羅慕路斯(Romulus)、希皮歐(Scipio)和維吉爾(Virgil)。

除了俄亥俄州之外,紐約州議會早年畫定,觸及伊利湖(Lake Erie)和五指湖(Finger Lakes)部分區域、占地約6萬英畝的「軍事區」(Military Tract),給曾參與美國獨立戰爭的榮民當作眷村,該眷村共有28個城鎮,其中有24個鎮採用與希臘、羅馬相關的古典地名。

紐約上州的特洛伊城,在紐約州首府奧伯尼的北邊約8哩處,位於哈德遜河東岸,1789年,特洛伊在人民投票後採用了現在的名稱。(圖取自維基共享)

●文藝復興 揉合現代特色

地理學者認為,歐洲和北美都曾經歷多場革命、文藝復興(Renaissance),新古典主義(Neoclassicist)重獲新生,眷村雖以懷舊古名命名,卻融合了現代建築風格與特色,並隨著美國疆域擴大而傳遍各地。

賓州州立大學已故的地理學教授澤霖斯基(William Zelinsky)20世紀時統計,全美共有97個城鎮叫作「特洛伊」,其他排名前十的熱門城鎮名稱依序為:

1.特洛伊(Troy,97個)

2.尤瑞卡(Eureka,83.5個)

3.波利斯或波(-polis或-ople結尾,68.5個)

4.埃特納(Etna,57個)

5.安蒂奧克(Antioch,56個)

6.雅典(Athens,54.5個)

7.羅馬(Rome,54.5個)

8.阿爾比恩(Albion,51個)

9.亞凱迪亞(Arcadia,50個)

10. 帕爾米拉(Palmyra,49個)

加州洛杉磯郡的亞凱迪亞,有孔雀城的美譽。(Getty Images )

另有以古人、數字或地點命名的城鎮,例如阿爾法(Alpha,39個)和歐米茄(Omega,29個);還有十幾個烏托邦(Utopias),以及六個科洛那市(Coronas)。

明尼蘇達州Itasca湖,是密西西比河發源地,它的原本名稱很長,後被重新命名。(Getty Images )

●混合地名 古典+原民風格

美國的古典風潮自1790年延續至1870年,尤其是在西部,常會出現古怪的混合名稱,刻意讓新地名聽起來既古典又不失北美原住民風情。

1830年代,地理學家斯庫克 拉夫特(Henry Schoolcraft)為密西西比河發源地的一座湖泊重新命名為「Itasca」。Itasca由拉丁文「veritas caput」的首尾字母組成,原意為「真理源頭」,類似哈佛大學(Harvard University)的校訓「veritas」(拉丁文意:真理)。

至於斯庫克拉夫特當年為何要幫這座湖泊改名,可能是因為原本的奧吉布瓦族(Ojibwe)族語名稱「Omashkoozo-zaaga’igan」(艾塔斯卡湖或麋鹿湖)單字太長、音節太多,不好念且容易念錯的緣故。