娛樂／燃冬 冰雪與溫暖交織情書

「燃冬」電影海報。（取材自豆瓣電影）

新加坡導演 陳哲藝的新作「燃冬」是他電影生涯上一次全新的嘗試，將自己從過去的生活方式中解放出來，踏上中國北方寒冷邊陲的土地，在舒適圈之外探索並挑戰自己。陳哲藝一如既往地在故事裡融入了外來者視角、多元文化融合等創作母題，正如片名，影片帶來了一次溫暖與寒冷碰撞的情感超體驗。

片中的延吉是中國東北邊陲地區一座擁有大量朝鮮族人口的小城，劇中，在一次旅行中，周冬雨飾演的熱情靈敏導遊娜娜和劉昊然飾演的迷茫憂鬱青年浩豐結識，屈楚蕭飾演的一位肆意自由的年輕人也加入其中，由此，天寒地凍的冰雪世界中一場屬於這三個人的愛情冒險啟程，年輕人各自的成長過往在三人的愛恨糾葛中一一浮現。

陳哲藝的電影重視人物，考驗表演亦點亮表演，三位主演周冬雨、劉昊然、屈楚蕭是演技受高度認可的90後青年演員，氛圍曖昧的國際版海報一出，立刻收穫中國全網超高討論度。同時，從前方釋出的影評來看，三位青年演員也貢獻了突破自身演藝生涯的大尺度表演。

影片中沒有強烈的戲劇衝突，但導演對於種種生活細節的捕捉和演員們內心戲的精準呈現出一種靜水深流的力量感。陳哲藝有趣地刻畫了三位孤獨的年輕人的三角關係，跟隨三人的相識與「破冰」，觀眾可以感受到開篇電影鏡頭裡冰雕建築宛若冰獄的極寒與孤獨，三尺冰面下看不見的冷水湧動，也有唯美溫柔的冰雪交融，以及冰釋般的彼此療愈。「燃冬」不像導演的獲獎處女作「爸媽不在家」那樣有引人入勝的情節，但更具流動質感。

陳哲藝自2007年憑藉「阿嬤」獲最佳短片特別提及獎起，一直就是坎城影展 的常客，今年的「燃冬」是他第四次入圍。2013年，處女作長片「爸媽不在家」一舉奪得第66屆坎城國際電影節金攝影機獎。10年後，當他再次帶著長片作品重返坎城時，也收穫了滿滿的關注；開幕前夕，電影「燃冬」就被「好萊塢報導者」首席影評人David Rooney推薦為本屆坎城影展「十部必看影片」之一。

「燃冬」映後獲得國際媒體的讚譽，包括英國衛報、「好萊塢報導者」等媒體用「引人注目」、「解凍傷痛」、「甜蜜又閃爍」、「印象派的Z時代畫像」等讚美。好萊塢電影媒體「The Wrap」稱讚陳哲藝創作了一首明亮發光的「夏日之戀」（Jules and Jim）式的即興演奏，既沉思又具有推動力。「『燃冬』是今年坎城電影節頭幾天放映的最令人回味的電影之一。」

「燃冬」導演陳哲藝（中）與主角周冬雨（左）、劉昊然（右）參加坎城影展。（取材自豆瓣電影）

自由放肆的年輕人故事

陳哲藝表示，拍「燃冬」就像一次冒險，他帶著周冬雨、劉昊然、屈楚蕭一起冒險，劇本也是在電影開拍前才完成的。自己自由放肆地拍攝了一個年輕人的故事，這是一封拍給90後、00後的情書。

陳哲藝透露選擇這三位主演的原因：他與周冬雨曾在2021年坎城電影節首映的短片「隔愛」中有過合作，認為她是新作女主角的適合人選；和劉昊然是在電影節上相遇，導演隨即邀請他出演新片；後來製片拿屈楚蕭主演的「我要我們在一起」推薦了他，四人就這樣一拍即合。

陳哲藝讀過很多關於中國迷惘一代的文章。從中他看到，年輕人要努力工作，要像他們的父母一樣擁有自己的東西，這讓他們有很多掙扎和焦慮。「它到底會導致什麼？這不僅僅是中國的問題，這是世界各地正在尋找自己目標的年輕人面臨的一系列共同問題。」

「我希望年輕觀眾能與這部電影產生共鳴，也許是在精神上，與我試圖探索的其中一個角色或主題產生共鳴，」陳哲藝說，「這是一部關於年輕人尋找精神自由的電影，在某種程度上，無論是在鏡頭前還是鏡頭後，它也同樣讓我找到了精神自由，打破了約束我的框架。」

陳哲藝回憶起自己與電影的奇緣，「我想，當我第一次在電影院 看電影的時候，拍電影的想法就在我心裡埋下了種子。當時我四歲，看的電影是貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）的「末代皇帝」（The Last Emperor）。這麼多的電影人和他們的作品一直激勵著我，楚浮（François Truffaut）、楊德昌、侯孝賢、李滄東和是枝裕和。」

（取材自澎湃新聞）