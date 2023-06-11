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娛樂／強片瓜分喜劇市場 「輕鬆小品」遭夾殺

娛樂新聞組
「高年級姐妹會2：下一章」市場反應不如前作。（取材自IMDb）
「高年級姐妹會2：下一章」市場反應不如前作。（取材自IMDb）

2018年上映的電影「高年級姐妹會」（Book Club，又譯「讀書會」）描述四位老婦看了情慾小說「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey，又譯「五十度灰」）找到暮年生活新樂趣的詼諧故事，瞄準平時不太為業界關注的中老年女性觀眾，贏得廣泛讚譽，票房破億美元；但近期上映的續集「高年級姐妹會2：下一章」（Book Club 2: The Next Chapter）口碑與票房表現都大不如前。

高年級姐妹會2 票房口碑雙輸

第一部「高年級姐妹會」成本僅1410萬美元，最終獲得1.04億美元的全球票房，讓製作和發行方都大賺一筆。近期上映的續集將場景移到風光明媚的義大利，觀眾卻不買帳，口碑評分由第一部的A-級下滑至B級，儘管「高年級姐妹會2：下一章」應景選在母親節檔期上映，首映票房只獲得650萬美元，比第一部的1350萬美元少了一半。

「高年級姐妹會2：下一章」主創和演員班底和前作幾乎一致，但上部的出品方派拉蒙影業（Paramount）這次未參與，換成了NBC環球旗下的焦點影業（Focus Features）。焦點影業選擇在母親節上映，鎖定中老年女性觀眾願意埋單，最終，該片首周末觀眾中，約有77%為女性，半數年齡在55歲以上，可說是精準命中目標，只是整體數量實在太少。

2018年上映的電影「高年級姐妹會」口碑票房俱佳。（取材自IMDb）
2018年上映的電影「高年級姐妹會」口碑票房俱佳。（取材自IMDb）

焦點影業在「高年級姐妹會2」的宣傳上投入不少精力，四位資深主演黛安基頓（Diane Keaton）、珍芳達（Jane Fonda）、甘蒂絲柏根（Candice Bergen）、瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）更是敬業配合到各地跑宣傳，原本她們還表示希望未來可以拍攝第三部甚至第四部，將故事舞台從義大利延伸到亞洲的香港等不同地域，將這個IP打造成系列電影，但如今看來這已不太現實。

至於票房不佳的癥結，恐怕因為時移世易，從類型上來看，「高年級姐妹會2」延續了第一部的精髓，有著大量搞笑元素，可以被歸入喜劇範疇。然而，三年的疫情似乎已徹底改變美加觀眾的觀影習慣，許多人會根據作品類型，篩選是否要走入影院。

喜劇轉型 觀眾等串流就好

過往影視業內流行的說法：觀眾喜歡在電影院看恐怖片，是為了和大家一起尖叫、揪心、害怕，也樂於到劇院看喜劇片，是為了可以和大家一起開懷大笑，如今只有前半段依然成立。恐怖片不論在疫情期間或疫後都表現出極強的票房號召力，但喜劇電影的出路卻越來越窄。不只上映機會變少，即便登上銀幕票房往往不理想，因為美國觀眾已習慣坐在家裡，等著在串流平台上看喜劇片；加上院線檔期縮短，事實上，他們也不用等待太久。

無厘頭搞笑片 幾乎絕跡

此外，喜劇電影本身也不斷變化，1990年代盛行的無厘頭喜劇，似乎已徹底退出市場，以金凱瑞（James Carrey）為代表的一代喜劇演員，都已退居二線。另一方面，其他類型的好萊塢電影，尤其是漫畫改編的超級英雄電影中，卻又或多或少地融入了喜劇元素，而且收效甚佳。

1990年代風靡全球的無厘頭搞笑片現已淡出市場，圖為金凱瑞1997年電影「王牌大...
1990年代風靡全球的無厘頭搞笑片現已淡出市場，圖為金凱瑞1997年電影「王牌大騙子 」（Liar Liar）劇照。（取材自IMDb）

正如喜劇演員塞斯羅根（Seth Rogen）所說，如今的好萊塢喜劇需要面對的競爭越來越激烈，「因為『雷神索爾2：黑暗世界』（Thor: The Dark World）、『蟻人』等說穿了都是喜劇，且都是價值2億美元的喜劇片。也就是說，如今再拍喜劇電影的話，你面對的競爭和過去是不一樣的，你得和漫威爭奪觀眾。」

東妮克莉蒂（Toni Collette）主演的喜劇「黑幫老媽」（Mafia Mamma）4月中放映至今，北美票房只有350萬美元。如今的北美觀眾，即便抱著非要看一部喜劇的心情走入影院，不看「黑幫老媽」，還可以看「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），後者也有大量的搞笑元素。

如今有機會進入院線的喜劇似乎越來越少，但另一方面，類似「死侍」（Deadpool）這樣的超級英雄電影、「玩命關頭」（Fast & Furious，又譯「速度與激情」）的動作片、「窒友梅根」（M3GAN）的驚悚片以及類似「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）的奇幻電影中，都有大量足以令觀眾開懷大笑的情節，搶走傳統「純喜劇」電影的生存空間。

6月下旬，由珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演的喜劇「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「請勿見怪」）將在暑期檔踢館，也是檢驗後疫情時代這一類型對觀眾還剩多少吸引力的絕佳試金石。

星際異攻隊 反轉蟻人頹勢

同樣擁有喜劇核心的漫威大片「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3，又譯「銀河護衛隊」）首映拿到1.14億美元票房，為今年迄今為止的亞軍，僅次於「超級瑪利歐兄弟電影版」。雖然次周下滑49%，仍拿到6050萬美元票房，累計至5月底全球票房達7.4億元，成績優秀。

「星際異攻隊3」的票房表現無疑能讓迪士尼大大鬆了一口氣，畢竟前一檔「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），雖然首映票房也超過1億美元，但因為口碑太差，到了第二個周末只拿到3190萬美元票房，同比下滑幅度創了漫威電影的歷年新高。

充滿笑點的漫威片「星際異攻隊3」蟬聯數周票房冠軍，讓迪士尼吃下定心丸。（取材自I...
充滿笑點的漫威片「星際異攻隊3」蟬聯數周票房冠軍，讓迪士尼吃下定心丸。（取材自IMDb）

有趣的是，據好萊塢媒體報導，「星際異攻隊3」拍攝過程中總共用到了2萬2542件特效化妝配件、500頂假髮和130條假鬍子以及117副隱形眼鏡，超越2000年的「鬼靈精」（How the Grinch Stole Christmas，又譯「聖誕怪傑」），成為影史用到特效化妝配件數量最多的電影。2001年的奧斯卡頒獎典禮上，正是「鬼靈精」奪下最佳化妝與髮型設計，不知道明年3月的第96屆奧斯卡上，「星際異攻隊3」會否複製這樣的成績。

而早在2015年，「星際異攻隊」就拿過該提名，去年的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）則是漫威電影第二次拿到這個提名，但兩次都鎩羽而歸。

（取材自澎湃新聞）

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