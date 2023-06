娛樂／強片瓜分喜劇市場 「輕鬆小品」遭夾殺

「高年級姐妹會2:下一章」市場反應不如前作。(取材自IMDb)

2018年上映的電影「高年級姐妹會」(Book Club,又譯「讀書會」)描述四位老婦看了情慾小說「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey,又譯「五十度灰」)找到暮年生活新樂趣的詼諧故事,瞄準平時不太為業界關注的中老年女性觀眾,贏得廣泛讚譽,票房破億美元;但近期上映的續集「高年級姐妹會2:下一章」(Book Club 2: The Next Chapter)口碑與票房表現都大不如前。

高年級姐妹會2 票房口碑雙輸

第一部「高年級姐妹會」成本僅1410萬美元,最終獲得1.04億美元的全球票房,讓製作和發行方都大賺一筆。近期上映的續集將場景移到風光明媚的義大利,觀眾卻不買帳,口碑評分由第一部的A-級下滑至B級,儘管「高年級姐妹會2:下一章」應景選在母親節檔期上映,首映票房只獲得650萬美元,比第一部的1350萬美元少了一半。

「高年級姐妹會2:下一章」主創和演員班底和前作幾乎一致,但上部的出品方派拉蒙影業(Paramount)這次未參與,換成了NBC環球旗下的焦點影業(Focus Features)。焦點影業選擇在母親節上映,鎖定中老年女性觀眾願意埋單,最終,該片首周末觀眾中,約有77%為女性,半數年齡在55歲以上,可說是精準命中目標,只是整體數量實在太少。

2018年上映的電影「高年級姐妹會」口碑票房俱佳。(取材自IMDb)

焦點影業在「高年級姐妹會2」的宣傳上投入不少精力,四位資深主演黛安基頓(Diane Keaton)、珍芳達(Jane Fonda)、甘蒂絲柏根(Candice Bergen)、瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen)更是敬業配合到各地跑宣傳,原本她們還表示希望未來可以拍攝第三部甚至第四部,將故事舞台從義大利延伸到亞洲的香港等不同地域,將這個IP打造成系列電影,但如今看來這已不太現實。

至於票房不佳的癥結,恐怕因為時移世易,從類型上來看,「高年級姐妹會2」延續了第一部的精髓,有著大量搞笑元素,可以被歸入喜劇範疇。然而,三年的疫情 似乎已徹底改變美加觀眾的觀影習慣,許多人會根據作品類型,篩選是否要走入影院。

喜劇轉型 觀眾等串流就好

過往影視業內流行的說法:觀眾喜歡在電影院 看恐怖片,是為了和大家一起尖叫、揪心、害怕,也樂於到劇院看喜劇片,是為了可以和大家一起開懷大笑,如今只有前半段依然成立。恐怖片不論在疫情期間或疫後都表現出極強的票房號召力,但喜劇電影的出路卻越來越窄。不只上映機會變少,即便登上銀幕票房往往不理想,因為美國觀眾已習慣坐在家裡,等著在串流平台上看喜劇片;加上院線檔期縮短,事實上,他們也不用等待太久。

無厘頭搞笑片 幾乎絕跡

此外,喜劇電影本身也不斷變化,1990年代盛行的無厘頭喜劇,似乎已徹底退出市場,以金凱瑞(James Carrey)為代表的一代喜劇演員,都已退居二線。另一方面,其他類型的好萊塢電影,尤其是漫畫改編的超級英雄電影中,卻又或多或少地融入了喜劇元素,而且收效甚佳。

1990年代風靡全球的無厘頭搞笑片現已淡出市場,圖為金凱瑞1997年電影「王牌大騙子 」(Liar Liar)劇照。(取材自IMDb)

正如喜劇演員塞斯羅根(Seth Rogen)所說,如今的好萊塢喜劇需要面對的競爭越來越激烈,「因為『雷神索爾2:黑暗世界』(Thor: The Dark World)、『蟻人』等說穿了都是喜劇,且都是價值2億美元的喜劇片。也就是說,如今再拍喜劇電影的話,你面對的競爭和過去是不一樣的,你得和漫威 爭奪觀眾。」

東妮克莉蒂(Toni Collette)主演的喜劇「黑幫老媽」(Mafia Mamma)4月中放映至今,北美票房只有350萬美元。如今的北美觀眾,即便抱著非要看一部喜劇的心情走入影院,不看「黑幫老媽」,還可以看「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie),後者也有大量的搞笑元素。

如今有機會進入院線的喜劇似乎越來越少,但另一方面,類似「死侍」(Deadpool)這樣的超級英雄電影、「玩命關頭」(Fast & Furious,又譯「速度與激情」)的動作片、「窒友梅根」(M3GAN)的驚悚片以及類似「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)的奇幻電影中,都有大量足以令觀眾開懷大笑的情節,搶走傳統「純喜劇」電影的生存空間。

6月下旬,由珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)主演的喜劇「珍愛硬起來」(No Hard Feelings,又譯「請勿見怪」)將在暑期檔踢館,也是檢驗後疫情時代這一類型對觀眾還剩多少吸引力的絕佳試金石。

星際異攻隊 反轉蟻人頹勢

同樣擁有喜劇核心的漫威大片「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3,又譯「銀河護衛隊」)首映拿到1.14億美元票房,為今年迄今為止的亞軍,僅次於「超級瑪利歐兄弟電影版」。雖然次周下滑49%,仍拿到6050萬美元票房,累計至5月底全球票房達7.4億元,成績優秀。

「星際異攻隊3」的票房表現無疑能讓迪士尼大大鬆了一口氣,畢竟前一檔「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),雖然首映票房也超過1億美元,但因為口碑太差,到了第二個周末只拿到3190萬美元票房,同比下滑幅度創了漫威電影的歷年新高。

充滿笑點的漫威片「星際異攻隊3」蟬聯數周票房冠軍,讓迪士尼吃下定心丸。(取材自IMDb)

有趣的是,據好萊塢媒體報導,「星際異攻隊3」拍攝過程中總共用到了2萬2542件特效化妝配件、500頂假髮和130條假鬍子以及117副隱形眼鏡,超越2000年的「鬼靈精」(How the Grinch Stole Christmas,又譯「聖誕怪傑」),成為影史用到特效化妝配件數量最多的電影。2001年的奧斯卡頒獎典禮上,正是「鬼靈精」奪下最佳化妝與髮型設計,不知道明年3月的第96屆奧斯卡上,「星際異攻隊3」會否複製這樣的成績。

而早在2015年,「星際異攻隊」就拿過該提名,去年的「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)則是漫威電影第二次拿到這個提名,但兩次都鎩羽而歸。

(取材自澎湃新聞)