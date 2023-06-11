娛樂／花月殺手 利益下的原住民悲歌

「花月殺手」劇照。（取材自IMDb）

好萊塢名導馬丁史柯西斯（Martin Charles Scorsese）的新作「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）由派拉蒙和蘋果聯合出品，改編自美國記者大衛格蘭（David Grann）的同名紀實作品，講述發生在奧克拉荷馬州桑奇印第安人部落中的連環謀殺案。

該片時代背景設定在1920年代，當地新發現石油資源，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）飾演的牧場主威廉霍爾（William Hale）密謀將周邊印第安部落的奧塞奇族趕盡殺絕，企圖獨占這無盡的財富，結果引來了由傑西普萊蒙（JessePlemons）飾演的聯邦調查局特務湯姆懷特（Tom White）的注意，而霍爾的侄子、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的勃克哈特（Ernest Burkhart）則成了重點調查的對象。

坎城參展不參賽 有玄機

該片原本由派拉蒙投拍，但製作成本最終達到2億美元，派拉蒙決定拉上蘋果影業一起分擔成本。這也讓「花月殺手」留下了一個懸而未決的問題：究竟是單純在串流媒體平台上架，還是蘋果會「網開一面」讓其進入院線。

「花月殺手」最早於5月的坎城影展 亮相，該影展長期以來出於對法國本土電影 工業的支持，一向要求主競賽單元參賽片必須是「院線作品」，因此過去很長一段時間以來，坎城影展主辦方與串流龍頭Netflix始終很難達成共識，結果就是Netflix乾脆連參展片都不太送去坎城影展。

不過，「花月殺手」片方宣布將於10月20日進入美國院線大規模公映，而且在法國的檔期也已同步確定，一下子便掃清了該片來到坎城參賽的全部障礙。因此，坎城影展藝術總監表示，自己直到最後一刻，一直在等待馬丁史柯西斯和蘋果方面的回覆：究竟願不願意參賽？抑或只是參展？

「花月殺手」導演馬丁史柯西斯（中）與主演李奧納多狄卡皮歐（左）、勞勃狄尼洛（右）一同在今年坎城影展紅毯亮相。（取材自IMDb）

歷史上，早在1976年，馬丁史柯西斯就憑驚悚片「計程車司機」（Taxi Driver）奪得坎城金棕櫚獎。九年後，當他的「下班後」（After Hours）再次入圍金棕櫚獎時，只拿到了最佳導演 獎——該年的大獎由英國導演羅蘭約菲（RolandJoffé）執導的「教會」（The Mission）摘得。此後，雖然馬丁史柯西斯赴坎城的頻率不減反增，但全都只是參展性質，未再問鼎最高榮譽金棕櫚獎。

最終，蘋果影業和馬丁史柯西斯還是採取了保守戰略，未讓「花月殺手」參與今年金棕櫚獎的角逐。對此，坊間認為既然該片成本高達2億美元，參與各方背負的巨大經濟壓力在所難免。萬一參賽後未獲評審青睞，顏面有損不說，肯定還會助長各種負面宣傳，票房前景受到影響恐怕在所難免。因此，片方決定只放映不參賽，也完全可以理解。

不喜歡參與競爭的大導演，最著名的非伍迪艾倫（Woody Allen）莫屬，從1979年的「曼哈頓」（Manhattan）開始，他至今已有十幾部電影都在坎城做過展映，其中還有三部還是開幕片，卻從未參加過一次主競賽。

對此，伍迪艾倫曾在一次受訪時解釋：「讓某一群人去評判另一群人如何如何，我覺得這種事情就不該存在……我不相信這一套，也絕對不會參與其中。」也因此，從影那麼多年，他從未擔任過任何電影節的評審。

當然，持相反觀點的也大有人在。1970年首次入圍坎城主競賽單元就憑「外科醫生」（Mobile Army Surgical Hospital，又譯「陸軍野戰醫院」）奪魁的已故美國導演勞勃阿特曼（Robert Altman），後來就又六度參加主競賽單元，哪怕再也未能斬獲金棕櫚（1992年曾憑「超級大玩家 」（The Player）獲得過一次導演獎），也毫不介意。「不想參加比賽的導演，要不就是太拿自己當回事，要不就是膽子太小了。是怕輸嗎？我就輸過啊，輸掉比賽很正常啊。」他曾如此表示。

「花月殺手」海報。（取材自IMDb）

影評大讚原住民女主角

不過，不論參展還是參賽，「花月殺手」在盧米埃主廳（Grand Théâtre Lumière）首映結束，照例贏得滿場觀眾起立喝采，而且媒體評價也蓋過不少已經首映的參賽片，目前影評網站「爛番茄」上的好評率高達97%。從「爛番茄」收錄的30篇影評來看，最獲肯定的是在片中飾演李奧納多妻子茉莉的演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）的精采表演。

今年36歲的她其實並非新人演員，過去曾在「第一頭牛」（First Cow）、「屬於她們的片刻」（Certain Women，又譯「某些女人」）中有過出色演出，但原住民演員在好萊塢地位弱勢，平時還是很難找到演出機會，甚至還在2020年夏天疫情高峰時期，動過轉行加入美國農業局去做「殺人蜂數據追蹤」工作的念頭，結果卻意外收到了馬丁史柯西斯的試鏡邀約。如今的她，已被不少好萊塢媒體認定，必定會在下一個頒獎季大放異彩，很有希望拿到奧斯卡提名甚至最終問鼎小金人。

馬丁史柯西斯（右）與「花月殺手」女主角莉莉葛萊史東（左）。（取材自IMDb）

史柯西斯女兒推短片作品

值得一提的是，馬丁史柯西斯23歲的小女兒法蘭西絲卡史柯西斯（Francesca Scorsese）今年也帶了導演處女作「無水之魚」（Fish Out of Water），在坎城影展附屬的「短片角」（Short Film Corner）單元放映。該片片長25分鐘，講述一位單親媽媽的人生處境，也在本月參加紐約翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）。

法蘭西絲卡是馬丁史柯西斯和第五任妻子海倫莫里斯（Helen Morris）唯一的孩子，前幾年，馬丁史柯西斯發言直指「漫威電影不是電影」時，她還在個人社交媒體上「背刺」老爸，獲得不少網友的支持。法蘭西絲卡從小在電影片場長大，曾在「神鬼玩家」（The Aviator，又譯「飛行家」）、「神鬼無間」（The Departed，又譯「無間道風雲」）等影片中客串出演，也一直有著導演夢。去年，她從紐約大學電影系畢業，也算是老爸的小學妹。

馬丁史柯西斯（左）與小女兒法蘭西絲卡史柯西斯（右）。（取材自IMDb）

至於她是否為好萊塢的又一個「nepo baby」（星二代），或是如蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）般能名正言順地女承父業，還有待時間檢驗。畢竟，坎城的短片角單元設立有分參賽和參展，參賽片會經過精挑細選，一般只有十個名額；而參展片則可多至上千部，某種意義上來說基本就是肯出報名費就能獲得放映機會的一個大平台。

（取材自澎湃新聞）