料理功夫／黑芝麻小蛋糕

黑芝麻小蛋糕

對於不愛吃西點的朋友們，肯定無法拒絕這款符合中國人口味、一口咬下滿是芝麻香的小蛋糕 。聚會中，這盤黑芝麻小蛋糕，可是搶手貨。

黑芝麻蛋糕糊 黑芝麻小蛋糕食材

蛋糕材料：

蛋4個、砂糖120克、牛奶 80克、沙拉油40克、鹽2克、低筋麵粉100克、黑芝麻粉60克。

核桃 裝飾配料：

核桃70克、黑糖3湯匙、肉桂粉少許、植物奶霜1杯、黑芝麻膏1匙。

蛋糕體作法：

1.預熱烤箱350℉。

2.將蛋黃和蛋白分離，蛋白置入無油無水的盆內。注意蛋白內不能有任何蛋黃摻雜在裡面；若有，可用蛋殼將蛋黃撈出。

3.沙拉油置小鍋加熱至60℉，移開爐頭。先將70克篩過的麵粉倒入，快速混合均勻後，加入牛奶調勻；續加稍微打發過的蛋黃，最後將剩餘的麵粉及篩過的芝麻粉及鹽攪拌均勻。

4.蛋白用電動攪拌器高速開打，加入一滴醋幫助打發起泡，陸續加入糖，打至中性發泡後轉低速，約1分鐘後停機。

5.將蛋白分三次與蛋糊拌勻後，倒入墊了烘焙紙的烤盤(9吋×12吋大小)。烤前，先在桌上震兩下，將蛋糕糊氣泡震出，送入烤箱烤約20分，以牙籤插入無沾黏即是烤好了。

裝飾作法：

1.核桃與黑糖用中火煮至黏稠，撒些許肉桂粉後，停火置涼。

2.將植物奶霜加入一小匙黑芝麻膏打發好。

黑芝麻小蛋糕作法：

1.將盤中的蛋糕對半切，當底的那塊鋪層奶霜，再將另一塊蛋糕蓋上。

2.剩餘奶霜裝入擠花袋，在蛋糕上面擠出形狀後，再將糖核桃放在中間即可。

小叮嚀：

1.蛋黃糊做法得按部就班，耐心的做，以確定蛋白加入前已降溫。

2.若不用裝飾，可改用較小烤盤。

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