料理功夫／蔓越莓鬆餅

蔓越莓鬆餅

鬆餅是美式的代表性早餐之一，也可作為下午茶點心或飯後甜點。坊間有售多種品牌的現成鬆餅粉，讓製作鬆餅更為方便，因所需材料幾乎皆為家中常備品，因此自行調配也不麻煩。

材料：

中筋或低筋麵粉1杯、無鋁泡打粉2茶匙、雞蛋 1顆、鮮奶1/2杯、糖漿1大匙、蜂蜜1大匙、鹽少許、奶油1大匙、蔓越莓乾1/3杯。

作法：

1.前置作業先將麵粉和泡打粉過篩至調理碗內；另取一容器將雞蛋打成蛋液，加入鮮奶、糖漿、蜂蜜、鹽，接著將奶油微波融化後也均勻拌入，然後倒入粉類的調理碗內攪拌均勻至無顆粒狀，再拌入蔓越莓乾，靜置20分鐘，此為鬆餅麵糊。

2.取一不沾煎鍋，開中小火加熱，煎鍋熱時倒入適量的鬆餅麵糊於煎鍋的中央(每一片鬆餅直徑同普通飯碗口)，續以中小火煎至表面出現許多小氣泡時始可翻面，煎至另一面也呈金黃色。依前述方法將麵糊煎完，約10片量，足供3人食用。

3.裝盤後趁熱以奶油和糖漿或蜂蜜佐食。

小叮嚀：

1.將鬆餅麵糊倒入煎鍋正中央，煎出的鬆餅受熱均勻且顏色一致。

2.麵糊自尖嘴型的容器倒入鍋比較容易自成圓形狀的鬆餅。

3.煎鬆餅時勿用鍋鏟按壓，否則口感緊實，失去鬆餅應有的鬆軟特質。

4.鬆餅調拌好後靜置片刻，目的是為了讓蔓越莓濕軟，且可使其他材料互融入味。

5.以不沾煎鍋煎製鬆餅不會有沾鍋情況發生，因此鍋內不需抹油。

6.建議使用專為煎製鬆餅設計的薄鍋鏟，鍋鏟薄就容易將鬆餅翻面而不至於破相。

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