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料理功夫／清蒸鮭魚

項月華
清蒸鮭魚
清蒸鮭魚

鮭魚脂肪豐腴，味道鮮美，營養價值很高。將其與豆腐搭配，佐以蒸製的烹飪方法，口感特別嫩滑，完全保留了食材的原味，只要淋上簡單的調味醬汁，就是一款非常健康美味的晚餐料理了。如果你喜歡較清淡的口味，清蒸鮭魚是你的不二選擇。

材料：

去皮鮭魚300克、豆腐250克、青蔥1根、生薑1塊。

調味料：

鮮味生抽2湯勺、食用油1湯勺、料酒1湯勺、鹽少許。

清蒸鮭魚材料
清蒸鮭魚材料

作法：

1.鮭魚洗淨後，切成一指寬的長條塊狀，豆腐也切成差不多的形狀，備用。

2.把青蔥和生薑都切成絲狀備用。

3.取一盤子，把鮭魚和豆腐塊相間排放，撒上一點鹽和料酒，再放上蔥薑絲。

把鮭魚和豆腐塊相間擺放在盤上，放入電鍋蒸。
把鮭魚和豆腐塊相間擺放在盤上，放入電鍋蒸。

4.蒸鍋上汽後，放入食材，用大火蒸5～6分鐘即可熄火。

5.先倒掉盤子內的水分，接著淋上鮮味生抽，上面再放些新鮮的蔥絲點綴。

6.將食用油加熱後淋在鮭魚上，一款鮮美且營養的清蒸鮭魚就可趁熱享用了。

小叮嚀：

蒸魚時要掌握好時間，不宜過長，不然會影響魚肉的口感。

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