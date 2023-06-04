美國現象／勤作功課 洞悉老爺車增值空間

古巴哈瓦那的街頭常見經典老車。（Getty Images）

許多民眾逐漸將投資 骨董車為取代傳統股票或債券投資的替代品之一，而在投資經典車輛前，有許多因素都將影響經典汽車 的價值，在購買前都需特別注意。

購車前 注意以下幾點

1. 汽車的獨創性：對於經典汽車的價值最大的一個考慮點就是獨創性。一輛車的庫存量越少價值就越高，不論汽車的修復程度如何，拍賣 價值都能很高，但若是經過改裝成與出廠樣貌相差甚大的話，價值則會貶值。

2. 汽車的稀有度：除了庫存量的的影響之外，車體的功能、樣貌都能影響價值。

3. 汽車的附帶工具及檔案紀錄：附有關於汽車所有權的文件及工具包讓該車的保養維護會更加簡單容易。

4. 汽車的創新與歷史意義：具有標誌性車型，如福特野馬都具極高的估價，或是有獨創性的發動機配置及系統也都能增加其價值。

5. 汽車的外型：具有標誌性外觀且由著名設計師或車身製造商設計的都能吸引不少收藏家或是博物館收藏。

6. 汽車的比賽歷史：若是一輛車輛有參加過賽車比賽的紀錄，這更能凸顯其獨特性及價值，而由著名的車隊或車手駕駛更能進一步提升其價值。

7. 汽車的前持有人：若是該車輛曾被歷史名人駕駛或是收藏過，該車身價則會隨著車主飆升。

許多民眾將老爺車視為傳統股票或債券投資的替代品，主因還是因為車輛可以帶來一定利潤。據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）報導，2004年至2014年間，萊坊富蘭克林奢侈品投資指數（Knight Frank Luxury investment Index）指出，老爺車的價值增長了500% ，如1954年的梅賽德斯-賓士賽車在2013年7月以創紀錄的3000萬元的價格在公開拍賣中售出，曾由1950年代出生於阿根廷的傳奇車手方吉奧（Juan Manuel Fangio）駕駛。它的部分吸引力在於它基本上沒有修復，並且仍然存在賽車磨損，也是許多收藏家夢寐以求的收集單品之一。

雖然上述提到的投資利潤是極為少數的，但老爺車市場只會隨時間的推移而發展，價格高的汽車可能會下降，而其他成本較低的汽車可能會出現跳躍，因此觀察市價以獲得最佳投資機會非常重要，但投資車輛的過程不比投資股票，若是收藏的車輛突然貶值，民眾還能靠著對車型的喜愛及駕駛的樂趣減輕打擊，因此收藏及投資的過程比起他項投資更具樂趣。

定期參與愛好者聚會

而在網路時代，除了可以使用手機相關軟件查閱特定車輛的價值之外，特定保險公司及社團也成了好幫手之一， 與Nationwide老爺車保險合作夥伴Hagerty保險，也提供估值工具和老爺車時事通訊，而拍賣網站Barrett-Jackson、Russo及Steele也提供相關工具，而資深收藏家吳哲芳則表示，真的想了解老車的話，定期參與老車愛好者的社團聚會及與資深收藏家實際了解會更有幫助。

Hagerty官網內不同價位的老車及其地點。（取材自Hagerty官網）

可透過車行、網路尋車