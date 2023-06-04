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美國現象／買錯老爺車跌坑 維修狂吐錢成噩夢

記者張庭瑜
投資經典汽車，最忌一時衝動購買，如買下一輛故障且脫手不了的車輛，就麻煩了。（Getty Images）
投資經典汽車，最忌一時衝動購買，如買下一輛故障且脫手不了的車輛，就麻煩了。（Getty Images）

骨董車投資像個雙面刃，投資正確就有可能小賺一筆，但投資錯誤則可能血本無歸，例如車內的機械、年份、裝飾、外觀及未來趨勢等問題都是能讓新手跌坑的點。

專門維修師、零件難尋　

不僅對新手來說，連資深玩家都會跌坑的點常常是汽車的年份、機械及原裝零件等問題，並且長期保養也特別昂貴。資深收藏家吳哲芳對此表示，自己就曾因買錯車，又倒貼了將近1萬2000元維修，而車子的市價也從13萬5跌至不到2000元。在維修方面，吳哲芳則開玩笑的表示，每台車都有自己的特性，都需找專門的機械維修師處理，而需要維修的次數之多就好像是你要跟機械維修師結婚了一樣。

汽車總是有可能被錯誤地描述為與實際不同的年份或裝飾水平，或者它存在機械問題、非原裝零件、生鏽或賣方沒有的其他減值因素披露。在未來十年或兩年內，準確預測經典汽車的價值也非常困難。投資級汽車需要額外的費用和保養才能保持其價值。

無論這是否為長期儲存做好準備，或者只是維護它們，從裡到外。在處理時，需要經過專門培訓的機械師，並且通常難以找到年代款式相匹配的零件更換，這可能特別昂貴。

除了保養之外，骨董車的保險成本也很高。除了需要專業保險機構的承保之外，還包括使用和里程限制、另一輛主要車輛的證明和室內存儲等條件，而許多資深收藏家的保費就高達兩萬元一年。

值得注意的是，老爺車除了是一個長期的投資機會，而與其他汽車投資最大的不同就是時間性問題，許多市面上都是於二手車市尋找時機，轉手賺取差價，而投資老爺車則需持有該車幾年時間，使其價值緩慢而穩定地增長，並投資一定金額及時間去保養維修，而另一點需注意則是若是車輛升值並盈利，民眾還需要繳納資本利得稅。但長期擁有車輛也不一定只有壞處，也能靠著開設一個小型博物館開放給民眾參觀來免除稅務。

每輛老車都有自己的特性，需找專門的機械維修師處理。（Getty Images）
每輛老車都有自己的特性，需找專門的機械維修師處理。（Getty Images）

避免衝動購買 難以脫手

因此，民眾在購買投資經典汽車前，都需要聘請經過認證的評估師或顧問提供有關潛在購買的反饋，最重要的是避免一時衝動購買，否則將有可能導致投資失利，買下一輛脫手不了的車輛，或是支付比車價更加高昂的修復費用。

投資 汽車 保險

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