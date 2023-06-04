移民專頁／申請EB-1A 須證明你對美有利

要申請EB-1A，必須證明你的工作內容項目對美國有幫助。TSA身分管理能力經理林傑森（Jason Lim，左，譯音）向媒體展示新的機場人臉識別技術。（美聯社）

讀者問：

本人讀博士班已四年了，正在準備文件申請特殊人才EB-1A。律師要求提供一份雇主信employment letter，一開始裡面寫的有畢業後就僱用。但我導師已經知道我不會讀博士後，而且我NIW裡寫的也是找工業界工作。因為沒有導師的offer letter，律師提供的另外兩個選項：一個是別的offer letter；一個是actively applying jobs。

我現在想知道：1.如果當前去弄找工作的application，申請綠卡 還來得及麼？ 2.文件說導師的offer letter在這三個選項裡最好。所以，博士生申請EB-1A有博後offer最好嗎？ 3.如果2屬實，那之後沒去讀博士後有影響麼？

答：

通常來說，你可以隨時選擇開始申請EB-1A綠卡的時間，除非你有一些不尋常的時間壓力，否則現在找一份可以給你聘書的工作還為時不晚。關於工作類型和你律師的文件說學校的工作信是三個選項中最好的，很可能是因為你的教育 程度和非凡的學識，最好是用於研究方面的工作，且學術界可能會提供最好的機會。儘管EB-1A類別的標準與國家利益豁免 (NIW) 案例的標準不同，但你仍然必須能夠證明你的移民 會對美國有利。

如果你能夠在工業界中獲得一份工作，並且這份工作能夠讓你進一步利用你的知識和技能，如做一位科學家而不是技術員或分析師，這也可能是可以接受的工作機會。