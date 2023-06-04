大仁說財經／區域銀行爆雷 但不能沒有它

區域性銀行肩負特殊功能，不是大型銀行所能取代。（路透）

對某些人來說，把錢安全存放在哪裡，問題似乎很簡單：大就是好，也就是那些被認為「大到不能倒」的銀行。它們的自動取款機和分行無處不在，它們推出的行動應用程式流暢而且善於操作。

對於大多數只需要把錢存在一個地方，只是偶爾提取現金來支付小費的人來說，這是個完全合理的決定。

擅長客戶服務 受到歡迎

但這些大型銀行缺乏小型企業所渴望的靈活性和區域專業化，這也是美國企業和政策制訂者擔心區域性銀行持續動盪的部分原因。

在短短兩個月內，恐慌從火花變成一場野火，引發所有美國地區銀行的注意。三家銀行：First Republic、Silicon Valley Bank和Signature先後倒閉；分別成為美國史上第二大、第三大和第四大銀行倒閉事件。

華爾街 如今將注意力轉向另一家相同規模的西岸地區銀行PacWest；該行之前透露，在First Republic於5月1日倒閉後，客戶提領其總存款的9.5%。

所有這些銀行都享有「區域」或「特定產業」貸款人的共同地位。它們與大到不能倒銀行之間的差異不是只有規模。

康乃爾大學法學教授兼公共財政專家霍克特(Robert Hockett)表示，摩根大通 、花旗、美國商銀或富國銀行等大型銀行是某種「放之四海而皆準」的金融集團，「它們基本上傾向於把一切都變成證券交易」。

這些銀行有時被稱為「G-SIBs」，也就是「具全球系統重要性銀行」。

因此，與本土業務相比，它們通常對海外投資 和全球資本市場更感興趣。

在美國雇用大約半數私營部門勞工的小型企業，絕大多數更喜歡由中小型銀行提供銀行服務，因為它們比較擅長客戶服務。

發展專業知識 企業倚重

區域銀行和小型銀行也傾向於發展企業所依賴的專業知識。

以Silicon Valley Bank為例，它在3月10日被一場瘋狂的銀行擠兌倒閉之前，是舊金山灣區首選科技新創企業貸款機構。雖然霍克特形容它的管理錯誤「有夠愚蠢」，但該行的核心業務：在大型全國銀行不屑一顧之外為新公司提供融資，正是政策制訂者想要鼓勵的作法。

霍克特說，「它們是我們有時稱之為『耐心』資本的典型投資者，也就是說，即使這些新創公司在三、四年後才會產生所承諾的任何利潤，它們還是會向新創公司提供資金。」

但很諷刺意味的是，這種專業化現在反而成為銀行面臨的困境之一。

根據定義，區域性銀行更加專業化和專一化。換句話說，它們持有的資產不會太過多元化，這也是為什麼大多數類似的銀行大量持有美國國債的部分原因。霍克特指出，「這是所有可能的投資中最無聊的一種。」

由於Fed長達一年多的激進升息，這些乏味但極其安全的資產大幅貶值，導致數十家銀行背負巨額未實現虧損。

這些帳面損失不是問題，除非所有客戶突然間都想要領取它們的錢，而銀行只得變賣資產以獲取現金。在SVB的案例中，由於它們大多數客戶持有的存款超過FDIC承保的25萬元限額，客戶擠兌被證明是最致命的一擊。

廢除存保限額 遏止恐慌

霍克特和其他人認為，該是廢除或至少取消25萬元存款保險限額的時候了，這樣才能阻止導致儲戶逃離的恐慌。

這個想法在5月時得到額外的推動，當時FDIC本身發布一份報告，主張提高商業支付帳戶的存款保險限額。根據報導，國會議員一直在就提高上限進行談判，但尚不清楚是否會採取行動。

霍克特認為，如果不提高上限，就有可能讓華爾街銀行在這些小型競爭對手地區性銀行倒閉時併吞它們。畢竟，在2008年金融危機中兼併Washington Mutual和Bear Stearns後成為美國最大銀行的摩根大通，在同意以低價收購First Republic大部分資產後變得更加壯大。

特定產業後援 意義重大

霍克特指出，「不幸的是，我認為我們現在所做的，基本上只是提供一種只有單一答案的選項給未來的新創企業。」「我們可以說：『好吧，你可以繼續與特定產業銀行合作，這些銀行在某種程度上專注於你的特定產業，並且善於了解你的需求、你的風險和你的弱點。』但如果這麼做你真的這樣做了，你就可能會失去你的交易帳戶，因為它們超過25萬元部分未獲FDIC的承保。」

另一種選擇則是：為了安全起見，將所有資金投入摩根大通等華爾街大型業者，但得不到專業知識。