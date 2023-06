醫師的話／尿液測癌症？醫：幾類型可

談到癌症 ,美國癌症協會最近年度報告估計,2022年新癌症病例和死亡人數的估計,分別為190萬新癌症病例和60萬件癌症死亡病例。癌症仍然是目前人類最大的致死疾病。

Q1:醫生是怎麼偵測癌症的呢?

A1:首先是患者感覺不適,去看了醫生,做病史和體檢,然後成像測試如X光、CT掃描、MRI掃描、PET掃描和超聲波,來檢測 腫瘤和身體的其他異常。這時也會利用血液、尿液來幫助檢測某些癌症或其他可能增加患癌症風險的情況。

再進一步就是細胞活檢:活檢涉及從身體中可疑器官取出少量組織,然後在顯微鏡下檢查以確定是否存在癌細胞 。

還有基因檢測,這種檢測可以幫助識別個人是否有某些類型癌症風險增加的基因突變。

可惜的是前述一連串的檢查,都是病人已經有了問題,才開始的。而且多半癌症已經不再是初期。眾所周知,無論是哪一種檢查,癌症若能早期發現發現,在治療、控制和痊癒方面都有天翻地覆的不同。

Q2:那麼有沒有什麼簡單又方便,在一般年檢的時候,就能夠在沒有症狀的時候早期發現癌症的方法?

A2:對於這個問題,醫學界過去也是頭痛,因為發現不論做哪一種檢驗都有勞心勞力而且為時太晚的問題,若是能經由尿液就檢測岀來多麼簡單。所以。經過將近20年的努力,目前有幾種類型的癌症是可以通過尿液檢查來偵測的。

Q3:到底尿液中有什麼秘密,可以查出疾病?

A3:尿液雖然是排泄物,但是卻代表身體的健康程度。比如說:

1.生化檢查時,可以經由比重、酸鹼度、蛋白、葡萄糖、血色素或潛血反應、膽色素等。來判斷是否有糖尿病、高血脂、感染疾病,以及高血壓或者其他代謝病。

2.尿液沉渣鏡檢,將尿液離心之後,透過顯微鏡觀察尿液沉渣,裡面可能含有上皮細胞、結晶體、微生物、寄生蟲、腫瘤細胞等。

一般應用最廣泛的就是利用尿液來檢查膀胱癌和前列腺癌。前者是通過尿液檢查在顯微鏡下觀察是否存在泌尿系統的癌細胞。後者是在尿液中檢測一種前列腺特異性抗體PSA的指數。

Q4:這些好像太複雜了,到底尿液檢驗是什麼原理?

A4:其實說起來也很簡單,科學家是利用化學物質指紋圖譜,這是一種分析尿液樣本以尋找可作為癌症生物標誌物的特定分子或代謝物的方法。

癌症的患者,體內癌細胞可能會產生或改變某些代謝物或化學物質,出現在尿液中。可以使用化學物質指紋圖譜或核磁共振譜(NMR)光譜法等先進的分析技術,在尿液樣本中檢測到這些不正常的癌症代謝物分子。

Q5:目前有沒有早期癌症的尿液檢查呢?

A5:一般應用最廣泛的就是利用尿液來檢查膀胱癌和前列腺癌。前者是通過尿液檢查在顯微鏡下觀察是否存在泌尿系統的癌細胞。後者是在尿液中檢測一種前列腺特異性抗體PSA的指數。

前列腺癌:FDA早在2020年已授予miRSentinelPCC4檢測(miRSentinel前列腺檢測)。這一項突破性設備稱號,是一種基於尿液的非侵入性檢測,可用於診斷、分類和監測前列腺癌。

胰腺癌:FDA早在2002通過尿液胰腺癌三種生物標誌物LYVE1、REG1A和TFF12的檢測。最早,英國的研究人員通過對192名胰腺癌患者、92名慢性胰腺炎患者和87名健康志願者尿液進行比對,發現胰腺癌患者尿液中的三種蛋白LYVE1、REG1A和TFF1濃度都上升了,而胰腺炎患者的尿液蛋白濃度是下降的。通過這種方法檢測一期和二期胰腺癌患者,其準確率高達90%,是胰腺癌患者的福音。

Q6:這種用尿液來探測癌症的方法,在其他國家也有嗎?

A6:日本Hirotsu公司聲稱,一種技術能使用體長1毫米的線蟲,通過微量尿液判定是否患癌,包括了全身各個部位的15種癌症。聽起來很有些匪夷所思。事實上,癌症患者的尿液中所含的特有氣味會吸引線蟲。該公司的技術利用這種性質,判斷準確度大約為86%。檢查費用低,但這種檢查無法判斷癌症發生在身體的哪個部位。

不過,該公司宣稱這種方法,對胰臟癌患者的尿液偵測為陽性的靈敏度為100%,而準確度高達91.3%。

肺癌:台灣之光2022年報導,來自中研院的生技國家隊—微體生醫(vital biomedical co. LLC)創新研發既不用承擔輻射線檢查的風險,而且簡單方便、便宜有效的早期肺癌檢測方式方式,準確率高達89%。只要採集尿液,透過低溫物流送達微體生技在南港國家生物科技園區的檢測實驗室,受測者將會在5至10個工作日內收到檢測報告。透過尿液的生化檢測,沒有任何低劑量斷層掃描高輻射劑量風險,可時常檢查肺結節的變化,一但發現指數異常即可立即到醫院接受詳盡檢查,從而實現早期發現肺癌並治療的目標。

另外最近由南韓材料科學研究所表面與納米材料部(Department of Surface and Nanomaterials, Korea Institute of Materials Science)的研究人員領導的一個團隊最近在生物傳感器和生物電子學(Biosensors and Bioelectronicss)上發表了一項研究,展示了一種使用尿液檢測檢測胰腺癌和前列腺癌的新方法。將尿樣放在試紙上後,研究人員使用一種特殊類型的光散射技術生成「化學物質指紋譜」,檢測癌症代謝物。測試的檢出率高達99%。

Q7:既然如此,以後的癌症都可以做簡單的尿液檢查來診斷囉?

A7:目前,一些尿液檢查的確可以檢測尿液中可能存在的癌細胞或癌細胞產生的物質,例如膀胱癌或腎癌。然而,並非所有類型的癌症都會在尿液中產生可檢測的生物標誌物,並且可能會出現假陽性和假陰性。

此外,尿檢不能替代常規的癌症篩查和診斷測試,例如乳房X光檢查、結腸鏡檢查或CT掃描。這些測試也可以在更容易治療的早期發現癌症。

總的來說,尿液檢測多元化,可以是用於癌症篩查和診斷的眾多工具之一,但不應將其作為檢測癌症的唯一方法。還是應該根據個人風險因素和病史,與醫療保健者討論,進行更進一步的篩查和診斷測試為準。(作者為大華府執業醫師)