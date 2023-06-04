旅遊／加勒比海ABC島 潛水聖地

阿魯巴海灘一角。(圖片由作者提供)

喜愛潛水浮潛的人都知道ABC島，那是Aruba, Bonair和Curaçao的簡稱。這三個島是加勒比海六個荷屬島嶼中最有名的島。每年遊客無數，是最大的經濟支柱。新冠疫情期間，遊客絕跡，如今才重新開始恢復正常。

外子非常熱愛潛水及浮潛，ABC島是他一直要去的。可惜以前沒有時間機會，現在退休了，時間金錢都足夠，卻發現體力已大不如前，無法再承擔需要的體能入海，只好退而求其次，來實地瞻仰巡禮一下聖地，也可以過癮了。

Aruba 海灘長又美

於是上了這條有4000多名遊客的大郵輪 ，人多得有點辛苦，一出來公眾地方就有如到了香港的旺角或台北的西門町，什麼都要排隊，我不會推薦這些大船，只不過，船愈大愈多利潤，大船恐將是未來大趨勢。

博耐爾房屋顏色鮮豔。(圖片由作者提供)

Aruba阿魯巴島是最受歡迎的度假勝地，又叫「快樂島」，離委內瑞拉北部只有26公里。全島大部分被細白沙海灘環繞，大酒店及豪華公寓大廈霸占了海邊大道旁最優的地區，這個海灘真是又長又美，而且因為海灘有磨碎成粉的珊瑚礁，所以沙灘不會燙，甚至在大熱天也可以赤腳走長路。我們認為只有巴西的Ipenema海灘可與比美，但這裡較美國近，氣候平靜溫柔，晚上派對節目多，難怪是最受美國年輕人歡迎的度假聖地。

海灘上有種叫divi-divi的樹，因為季節性風（trade wind ）的關係，只吹得一邊傾斜，成為指標方向盤，若迷失方向，只要跟著樹的方向便可解決問題。在島上也大開眼界看到一片無際的龍舌蘭（Agave）農地，這是製作中南美州著名的龍舌蘭酒（Tequila ）的原料。

Papiamento是當地的主要語言，它是混合英文、荷蘭文、西班牙文、葡萄牙文、法文及非洲土話而成的言語。本地居民有11萬人，是包括種族繁多的地方，有許多歐洲人、東印度人、菲律賓人、中國人等，大家都慶祝他們的傳統文化，相安無事。

用彩色玻璃做的小玩物。(圖片由作者提供)

Bonaire 沿岸潛水棒

Bonaire博耐爾島是三島中比較小的，兩個小時的車程大概就可以環島一周。但島上有全世界最好之一的沿岸潛水，據報導她的海洋國家公園有86處潛水點，57種軟、硬珊瑚，及超過350種魚類。吸引著無數潛水客、浮潛客光臨。

郵輪停泊在碼頭，我沒有跟團出訪，便隨意在碼頭旁邊街道及市場逛逛走走停停看看。此地的房子都是顏色鮮豔奪目，讓人一見就心情開朗。走到一個攤位上，看到一位從比利時移居島上的女士，她用從義大利 寄來的Murano玻璃磨砌出有創意又漂亮的產品，價格雖然不便宜，但小小的紅鶴、花、鳥、貝殼……等在小相框上非常獨特吸引人，我忍不住也買了一些留待聖誕節時給子女的禮物後，便打道回船去了。

Curaçao 觀賞紅鶴群

Curaçao是庫拉索島是面積最大、人口最多的大島。我參加船上的導遊團，看到有名的紅鶴群，到當年當地經濟重點的Rum酒廠舊址緬懷一番，最後帶大家去一個叫做Hato的岩洞，比較特別的這個岩洞是百萬年前的海底，冰河時期的水流下來就造成了這個島。岩洞要先爬上山頭再慢慢往下走。這個窰有4900平方公尺的大面積，開放給遊客參觀的只是一部分。洞裡有非常好看的花崗岩自然雕塑 形像，有小水潭，最有名的是一個非常像聖母瑪利亞的岩石像，洞裡住著不常見的長鼻子果蝙蝠 （long nose fruit bat）。一個叫窗戶的地方，地面上有一個洞可以讓陽光灑下來，只有這裡他們才讓大家拍攝。

隨後到遊程上最後一個站，是到庫拉索酒廠參觀他們著名的烈藍雞尾酒（blue cues liquor）製作及品嘗，加上冰淇淋招待，讓大家盡興而歸。

郵輪還停在聖路查及聖吉士島，都各有所長，以她們的獨特魅力風采吸引全球遊客到此一遊再遊，甚至選擇留下來做居民。 作者在Hato岩洞內留影。(圖片由作者提供)

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