娛樂／經典片道具拍賣 毒師藥瓶、超人裝在列

主持人強尼卡森(右)1962年在脫口秀節目「今夜秀」訪問喜劇家卡爾雷納(左)。(取材自IMDb)

德州歷史悠久的「遺產拍賣 行」(Heritage Auctions)本周在達拉斯拍賣著名著名主持人、電影主角曾穿過的服飾、戲服、攝影 器材、拍攝道具與用品,甚至還有攝影棚的布景和背板等,總共將近1000個珍貴的「電視黃金年代」收藏品公開尋找新主人。

整套「今夜秀」布景上架

脫口秀節目「今夜秀」(The Tonight Show)當家主持人強尼卡森(Johnny Carson)退休30年之後,收藏家柯米薩爾(James Comisarer)決定把屬於卡森的標誌性布景拿出來拍賣,那是電視節目蓬勃發展時代的經典紀念品與寶貴收藏。

柯米薩爾透露,「我說服卡森『我是能勝任這項工作的最佳人選』,但說老實話,我當時不得不說服他,保存所有的布景擺設。」

柯米薩爾回憶當年的情況,有點不好意思地說道,「卡森當年告訴我,這種好萊塢(Hollywood)最俗氣的布景,還有誰還會想看呢?」

「今夜秀」布景在拍賣官網要價10萬元。(遺產拍賣行官網截圖)

美聯社報導,柯米薩爾眼花撩亂的收藏中,囊括服裝、道具、背板、布幕,以及各式各樣的小玩意兒,這些收藏品來自曾經深受觀眾喜愛的電視節目,包括山姆馬龍(Sam Malone)在「歡樂酒店」(Cheers)中迎賓的酒吧、1960年代奇幻喜劇「太空仙女戀」(I Dream of Jeannie)女主角芭芭拉伊登(Barbara Eden)穿過的粉紅色經典服飾,以及1970年代知名電視劇「一家子」(All in the Family)中,亞契邦克(Archie Bunker)與伊迪絲邦克(Edith Bunker)的客廳布景。

1960年代奇幻喜劇「太空仙女戀」(左圖,取材自IMDb)女主角穿過的粉紅色經典服飾(右圖,取材自遺產拍賣行官網)也在拍賣之列。

其他自5月起在「遺產拍賣行」官方網站開放網路投標的拍賣物品包括,1950年代影集「超人」(Superman)主角穿過的藍底、胸前紅黃大寫S標誌上衣、歷史劇「廣告狂人」(Mad Men)中使用的酒吧用具、犯罪影集「絕命毒師」(Breaking Bad)中用來製作毒品的藥瓶及工具、科幻影集「星艦迷航記」(Star Trek)的多套戲服,以及1960年代影集「蝙蝠俠」(Batman)中的多套服裝和多樣道具。

喬治李維(George Reeves)穿過的「超人」戲服(左圖,取材自IMDb)在拍賣網站標價80美元(右圖,取材自遺產拍賣行官網)。

「遺產拍賣行」表示,此次拍賣有將近將近1000個大大小小的商品,包括1950年代的RCA TK-11型經典攝影機、艾爾施瓦茨(Al Schwartz)1950年代主持的「撥M拿獎金」(Dial M for Money)節目中使用的大型旋轉電話撥號遊戲轉盤等懷舊物品等,訂6月2日至4日在達拉斯進行現場競價。

「遺產拍賣行」是1976年於德州達拉斯成立的跨國拍賣行,專精電影、音樂、歷史和運動領域收藏品,另外也拍賣貨幣、漫畫、藝術品、書籍、奢侈品、房地產與紀念品等。

盼建博物館 計畫泡湯

柯米薩爾自1989年開始,致力追蹤並保存電視節目紀念品,他曾經夢想建立一座博物館來展示他珍愛的收藏,但這個計畫礙於各項現實因素遲遲未能實現。於是,他下定決心,讓這些有價值的收藏離開設有溫度控制倉庫,是時候與粉絲分享這些懷舊收藏了。

現年58歲的柯米薩爾說,「我決定讓這些作品應該回到粉絲手中,讓他們享受擁有這些紀念品的愉快感受,等待電視博物館竣工的那一天來臨。在那之前,這些收藏將會在熱情的粉絲和收藏家手中,獲得妥善且良好的照顧。」

柯米薩爾珍視的收藏包括1950年代的哥倫比亞廣播公司電視(Columbia Broadcast System Television)的手繪圓形商標,這是藝術家戈登(William Golden)1954年重新設計蒂芬妮(Tiffany)電視網的商標時,利用手工剪紙搭配色筆與水彩渲染呈現寶石般多面稜角變化製作而成的著名標章,暱稱「充血眼」(bloodshot eye)。當年這個新設計於1950年代首次使用,作為哥倫比亞廣播公司電視早期彩色直播節目的識別圖像。另外還有1955年到1992年兒童節目「袋鼠船長」(Captain Kangaroo)的宣傳明信片,以及費斯帕克(Fess Parker)在「迪士尼魔法世界」(The Magical World of Disney)中飾演大衛克羅克特(Davy Crockett)時所配戴的經典浣熊皮草帽等。

「絕命毒師」中的製毒工具也成為拍賣商品,圖為劇照。(取材自IMDb) 影集「絕命毒師」道具。(取材自遺產拍賣行官網)

童年憧憬 長大認清現狀

在洛杉磯成長的柯米薩爾表示,他以前每天放學回家,就會「拿著家樂氏(Kellogg's)的Pop-tarts果漿土司餅乾,坐在電視前面欣賞各種節目中的人物表演,「他們就好像是我放學後的朋友一樣」。

高中畢業後,柯米薩爾成為了一名喜劇作家,並投入劇場工作室的各項工作。隨著踏入社會的時間拉長,柯米薩爾逐漸在職場上意識到,他喜愛的電視節目正在凋零,且當時缺乏適當環境,系統性地保存這些服裝和道具。

柯米薩爾表示,一但節目停播,相關道具就會被賣掉或扔掉,戲服和訂製服裝則會流落服裝出租部門。柯米薩爾表示,「歡樂酒店」的酒吧道具上印有當時的演員名稱,當他在工作室的倉儲空間找到這些道具時,倉庫裡面還有一隻死掉的臭鼬。

「遺產拍賣行」首席策略長伯納許(Joshua Benesh)表示,柯米薩爾的收藏多元且擴及諸多不同性質的節目與影視作品,相當吸引人。

影劇收藏 起死回生

伯納許盛讚柯米薩爾收羅且費心保存各項收藏品,他說:「他曾在野外尋找、東拼西湊受損或壞掉的道具,並發現許多當時被視為沒有價值的東西。」

然而,風水輪流轉。伯納許表示,近年娛樂產業的紀念品市場「起死回生」。伯納許說:「我們現在明白了,有些東西是多麼的稀有,以及它們對我們社會集體記憶的重要性。這些標誌性的角色,已經成為我們的影劇文化中,不可或缺的一部分。」