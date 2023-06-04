娛樂／「玩命關頭」飆23年 家庭溫情不變

「玩命關頭Ｘ」電影海報。（取材自IMDb）

「玩命關頭」（Fast & Furious，又譯「速度與激情」）系列電影 上映的23年來，從最初的街頭賽車故事發展到俠盜式搶劫與間諜行動，戰場從街頭賽道逐漸升級到外太空 ，又保留著極速賽車、刺激動作和家庭溫情的核心主題。

「如果你在23年前跟我說，我能有幸成為這樣一個受到全球觀眾喜愛的經典電影系列中的一員，我會認為你瘋了」，身兼主角和製片的馮迪索（Vin Diesel）談到「玩命關頭」系列的影響力，至今感慨萬千，「第一部在洛杉磯取景，講述的只是一個本土故事，當時根本沒想過它能在全球有什麼影響力，當然也沒想過我們會走遍世界，延續它的家庭主題。」

近期上映的「玩命關頭Ｘ」（Fast X，又譯「玩命關頭10」）不再像上集開車飛到太空去撞衛星，馮迪索飾演的「唐老大」在完成了無數任務後，這次要面對一名危險至極的對手：由傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演的但丁，一個誓要報償血海深仇、徹底摧毀唐老大所熱愛的一切之人。

最新集導演 看這系列長大

「玩命關頭」系列堪稱「鐵打的演員、流水的導演」，前後共有七位導演執導過這個系列，最新集由曾執導「無敵浩克」（The Incredible Hulk）的路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）操刀，他稱自己是「認真看著『玩命關頭』長大的人」，激動表示至今想到自己執導「玩命關頭」仍感覺很不真實。

馮迪索說，「玩命關頭」系列的鐵桿粉絲會在終章體會到圓滿，隨著這個系列走向完結，大結局會向那些已經長大、成家立業，在將近四分之一世紀以來支持和陪伴的觀眾致敬。馮迪索表示，他與賴托瑞都希望紀念這個傳奇的系列：「這次拍片過程就像在玩一個構建世界的遊戲，我們很幸運能找到一個與此系列完美契合的導演，他的超能力是他相信良善，他有著可愛、慷慨的靈魂。」

儘管是飛車視效大片，賴托瑞還是認為演員的表演必須要凌駕在一切外部視效之上，要將內心洶湧的感情在兩個多小時裡精準呈現。他說，馮迪索對表演的投入「無與倫比」，「當他進入了唐老大的模式，整個片場都會鴉雀無聲，他整個人沉浸在其中的忘我狀態，說實話，我從來沒有見過這樣尊重作品、尊重表演的演員。」

賴托瑞表示，想在「玩命關頭Ｘ」注入自己的創意，而不是僅僅致敬前作。他形容「玩命」劇組是個能自由分享創意的協作環境，他說：「每位演員都對他們的特長和故事提出了自己獨到的建議，就像是在用最好的原料烹飪，當你聽取了每個人的建議，你就能做出美味佳餚。這部場面宏大的作品，是所有人凝結心血共同完成的。」

「玩命關頭」系列的故事不斷發展，但唐老大對心愛座駕──那輛道奇戰馬的堅定熱愛卻從來沒變，馮迪索說：「當我看到那輛車，就會想起過去和保羅沃克（Paul Walker）在唐老大車庫裡，唐老大說『汽車是有生命、有呼吸的實體』，也我想到現實生活中，我與保羅沃克這個真兄弟共處的時刻。」

已故演員保羅沃克的女兒梅朵沃克（Meadow Walker，左）在「玩命關頭Ｘ」客串一角，圖為她與主角馮迪索（右）出席宣傳活動。（取材自IMDb）

（取材自新京報）