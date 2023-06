娛樂／串流軍備競賽 影視巨頭「邊試邊學」

迪士尼將調整Disney+平台的營運方向。(路透)

好萊塢 的龍頭老大迪士尼 (Disney )早前破天荒地宣布,要酌情減少一些Disney+平台上的現有節目,承認有些作品「根本沒人看」;同樣為串流營運煩惱的還有派拉蒙影業(Paramount),其上季光在Paramount+的虧損就超過5億美元。

三年半前,迪士尼串流平台Disney+正式上線,當時不管是對外口號還是實際戰略,都要給訂戶提供無上限的海量內容,讓觀眾看得眼花撩亂,盡可能沒額外時間和精力去看別家的線上內容。但這一次,二度執掌迪士尼權柄的艾格(Bob Iger)也不得不承認,Disney+需要調整總體戰略,因為「我們已經意識到,我們有不少新推出的內容,其實並不一定能吸引新訂戶」。

迪士尼調整策略 火力集中大IP

按照艾格的最新表態,迪士尼原本的那些頂流IP、票房大片最能抓住訂戶的眼球,但是過去一段時間內,Disney+卻因為內容產量巨大的關係,瓜分了營銷宣傳的費用,結果導致真正最需要花錢宣傳的頂流大作,反而在串流媒體平台營銷上投入不足。

因此,接下來迪士尼要將錢花在刀口上,而所謂的「刀口」,或者說艾格眼中的頂流作品,他舉「阿凡達」(Avatar)、「小美人魚」(Little Mermaid)、「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy,又譯「銀河護衛隊」)、「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark,又譯「奪寶奇兵」)為例,「我們要給它們足夠的營銷預算,把錢從那些根本就沒人看的內容上給抽回來。」艾格表示,「這背後也反映出一個慢慢成熟的過程,因為在串流媒體這一塊,我們這些年也都是在邊做邊學。」

迪士尼今年進行三輪大規模裁員,一度讓外界對其經營狀況產生疑慮,但由第一季財報來看,還是好於預期。財報顯示,雖然Disney+的全球訂戶數不增反減趨勢還在,而且減少了400萬戶,遠多過上一季度的240萬戶流失數量,但集團著力使Disney+在2024年實現盈利的目標不變。加上因為疫情遠去,讓各地的迪士尼樂園收入大增,在此帶動下,集團的整體財務表現尚可,也讓華爾街的分析師頗為看好其未來股價的發展。

這次迪士尼流失的串流用戶,主要集中在迪士尼於印度發展的Disney+Hotstar平台,Disney+本身的用戶,過去三個月則增加60萬。至於印度用戶拋棄迪士尼的緣由,自然還是因為其失去了印度全國棒球聯賽直播權的關係。

串流霸主仍是Netflix

目前的好萊塢串流媒體大賽,依然是Netflix遙遙領先,Disney+緊隨其後,由環球影業母公司康卡斯特集團(Comcast Corporation)與迪士尼共同執股的Hulu平台排位第三,而且是除Netflix之外唯一已經實現盈利的串流平台。

再往後,是華納旗下更名為Max的HBO Max,據說今年年底也有可能實現少量盈利。在此之後,環球的Peacock、蘋果的TV+、亞馬遜視頻和Paramount+這幾家齊頭並進,但目前都因各種原因而處在嚴重虧損階段,想要實現盈利依然遙遙無期。

好萊塢各大巨頭近期都在整合各自旗下的串流平台,盡可能將資源都集中在一個平台下,以免疊床架屋、訂戶分散。目前,迪士尼旗下的串流平台除了Disney+之外,還有專注體育的ESPN+、專攻拉美用戶的Star+、專供印度市場的Disney+Hotstar以及與康卡斯特集團聯合持股的Hulu等。這次的公開發言中,艾格也提到了Hulu的問題,暗示迪士尼很快就會啟動磋商,買下康卡斯特手裡的三分之一Hulu股權(目前的市值約92億美元),希望在今年年底時就能將Hulu合併入Disney+平台。

派拉蒙大作燒錢 成效未見

而檢視「好萊塢六大」之一的派拉蒙發布今年一季財報,其高達11億美元的虧損超過預期,而73億美元的季度收入也略低於業界之前的預期。主因在於電視廣告收入受到大環境影響,對比去年同期大跌11%。

好萊塢娛樂傳媒龍頭派拉蒙影業公司大樓。(Getty Images)

11億美元的虧損中,串流媒體業務占到5.11億美元,Paramount+目前有6000萬全球訂戶,靠著「黃石公園」(Yellowstone)等劇集的熱播,訂戶數確實一直在上升,不過今年一季度新增訂戶只有410萬,比2022年末季度的990萬新增訂戶數腰斬一半還多,明顯有點後繼乏力的感覺。

而且,為經營好旗下的串流媒體業務,派拉蒙真金白銀著實投入不少,相比迪士尼和華納旗下的Max,起步較晚的Paramount+其實一直不太被看好。雖然派拉蒙是歷史悠久的好萊塢老牌影業公司之一,但其手中累積下來的片庫和IP,對比迪士尼和華納還是有著不小差距。所以,為推出能吸引訂戶的新作品來,派拉蒙可以說是不惜成本。

派拉蒙門面大作「黃石公園」的製作費用驚人。(取材自IMDb)

就以派拉蒙的門面「黃石公園」系列來說,其主創泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)前前後後在Paramount+共做過五套劇集,除「黃石公園」外還有其前傳「1923」、「1883」以及「塔爾薩之王」(Tulsa King)和「國王鎮市長」(Mayor of Kingstown,又譯「金斯敦市長」)。派拉蒙每年光是用在謝里丹作品上的製作費,就高達5億美元。

以「1923」為例,按照「華爾街日報」早前披露,其「單集」的製作成本至少要2200萬美元,相比之下,華納所屬的「權力遊戲」(Game of Thrones)第八季的單集製作費是1500萬美元、「龍族前傳」(Dragon Family,又譯「龍之家族」)第一季的單集製作費是2000萬美元;Netflix的「王冠」(The Crown)和「柏捷頓家族:名門韻事」(Bridgerton,又譯「布里奇頓」)的單集製作費都在700萬美元上下,這樣看下來,以西部和大蕭條時期為背景的「1923」的2200萬美元一集製作費確實有些驚人,也讓外界質疑派拉蒙的串流媒體燒錢做法有無可持續性。

「1923」海報。(取材自IMDb)

派拉蒙今年第一季的一大筆開支,用在將Showtime合併入Paramount+平台,為了讓這兩個平台合併,派拉蒙需要提前與不少劇組解約,各種分手費、賠償費,用了17億美元之巨。而兩大平台的合併則要在今年第三季才會最終完成,但據說屆時可以為集團省下大筆開支,長遠來看利益頗多。

Showtime電視網誕生於1976年,1985年被派拉蒙收購,2015年推出Showtime串流服務,如今即將和母公司的Paramount+平台合而為一。合併之後,最高級別的Paramount+訂戶,需要付出11.99美元的月費,比現在多出2美元。而目前除了Showtime和Paramount+之外,派拉蒙集團下面還有著專攻非裔美國人市場的BET+和專攻親子內容的Noggin等多個串流平台,下一步或出售、或整合,也都意味著不小的挑戰。

索尼獨善其身 寧當供應商

好萊塢巨頭在串流之戰上各有戰術,而索尼影業的態度相當明確,堅決不推出自己的串流媒體,寧可做內容供應商,為各家平台提供彈藥,穩做軍火商。因此,在派拉蒙集團股價大跌之後,也有華爾街分析師建議其索性學習索尼影業,轉型內容供應商,結束Paramount+業務,以換回更有持續性的健康發展。

