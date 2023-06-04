娛樂／串流軍備競賽 影視巨頭「邊試邊學」

迪士尼將調整Disney+平台的營運方向。（路透）

好萊塢 的龍頭老大迪士尼 （Disney ）早前破天荒地宣布，要酌情減少一些Disney+平台上的現有節目，承認有些作品「根本沒人看」；同樣為串流營運煩惱的還有派拉蒙影業（Paramount），其上季光在Paramount+的虧損就超過5億美元。

三年半前，迪士尼串流平台Disney+正式上線，當時不管是對外口號還是實際戰略，都要給訂戶提供無上限的海量內容，讓觀眾看得眼花撩亂，盡可能沒額外時間和精力去看別家的線上內容。但這一次，二度執掌迪士尼權柄的艾格（Bob Iger）也不得不承認，Disney+需要調整總體戰略，因為「我們已經意識到，我們有不少新推出的內容，其實並不一定能吸引新訂戶」。

迪士尼調整策略 火力集中大IP

按照艾格的最新表態，迪士尼原本的那些頂流IP、票房大片最能抓住訂戶的眼球，但是過去一段時間內，Disney+卻因為內容產量巨大的關係，瓜分了營銷宣傳的費用，結果導致真正最需要花錢宣傳的頂流大作，反而在串流媒體平台營銷上投入不足。

因此，接下來迪士尼要將錢花在刀口上，而所謂的「刀口」，或者說艾格眼中的頂流作品，他舉「阿凡達」（Avatar）、「小美人魚」（Little Mermaid）、「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy，又譯「銀河護衛隊」）、「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark，又譯「奪寶奇兵」）為例，「我們要給它們足夠的營銷預算，把錢從那些根本就沒人看的內容上給抽回來。」艾格表示，「這背後也反映出一個慢慢成熟的過程，因為在串流媒體這一塊，我們這些年也都是在邊做邊學。」

迪士尼今年進行三輪大規模裁員，一度讓外界對其經營狀況產生疑慮，但由第一季財報來看，還是好於預期。財報顯示，雖然Disney+的全球訂戶數不增反減趨勢還在，而且減少了400萬戶，遠多過上一季度的240萬戶流失數量，但集團著力使Disney+在2024年實現盈利的目標不變。加上因為疫情遠去，讓各地的迪士尼樂園收入大增，在此帶動下，集團的整體財務表現尚可，也讓華爾街的分析師頗為看好其未來股價的發展。

這次迪士尼流失的串流用戶，主要集中在迪士尼於印度發展的Disney+Hotstar平台，Disney+本身的用戶，過去三個月則增加60萬。至於印度用戶拋棄迪士尼的緣由，自然還是因為其失去了印度全國棒球聯賽直播權的關係。

串流霸主仍是Netflix

目前的好萊塢串流媒體大賽，依然是Netflix遙遙領先，Disney+緊隨其後，由環球影業母公司康卡斯特集團（Comcast Corporation）與迪士尼共同執股的Hulu平台排位第三，而且是除Netflix之外唯一已經實現盈利的串流平台。

再往後，是華納旗下更名為Max的HBO Max，據說今年年底也有可能實現少量盈利。在此之後，環球的Peacock、蘋果的TV+、亞馬遜視頻和Paramount+這幾家齊頭並進，但目前都因各種原因而處在嚴重虧損階段，想要實現盈利依然遙遙無期。

好萊塢各大巨頭近期都在整合各自旗下的串流平台，盡可能將資源都集中在一個平台下，以免疊床架屋、訂戶分散。目前，迪士尼旗下的串流平台除了Disney+之外，還有專注體育的ESPN+、專攻拉美用戶的Star+、專供印度市場的Disney+Hotstar以及與康卡斯特集團聯合持股的Hulu等。這次的公開發言中，艾格也提到了Hulu的問題，暗示迪士尼很快就會啟動磋商，買下康卡斯特手裡的三分之一Hulu股權（目前的市值約92億美元），希望在今年年底時就能將Hulu合併入Disney+平台。

派拉蒙大作燒錢 成效未見

而檢視「好萊塢六大」之一的派拉蒙發布今年一季財報，其高達11億美元的虧損超過預期，而73億美元的季度收入也略低於業界之前的預期。主因在於電視廣告收入受到大環境影響，對比去年同期大跌11%。

好萊塢娛樂傳媒龍頭派拉蒙影業公司大樓。（Getty Images）

11億美元的虧損中，串流媒體業務占到5.11億美元，Paramount+目前有6000萬全球訂戶，靠著「黃石公園」（Yellowstone）等劇集的熱播，訂戶數確實一直在上升，不過今年一季度新增訂戶只有410萬，比2022年末季度的990萬新增訂戶數腰斬一半還多，明顯有點後繼乏力的感覺。

而且，為經營好旗下的串流媒體業務，派拉蒙真金白銀著實投入不少，相比迪士尼和華納旗下的Max，起步較晚的Paramount+其實一直不太被看好。雖然派拉蒙是歷史悠久的好萊塢老牌影業公司之一，但其手中累積下來的片庫和IP，對比迪士尼和華納還是有著不小差距。所以，為推出能吸引訂戶的新作品來，派拉蒙可以說是不惜成本。

派拉蒙門面大作「黃石公園」的製作費用驚人。（取材自IMDb）

就以派拉蒙的門面「黃石公園」系列來說，其主創泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）前前後後在Paramount+共做過五套劇集，除「黃石公園」外還有其前傳「1923」、「1883」以及「塔爾薩之王」（Tulsa King）和「國王鎮市長」（Mayor of Kingstown，又譯「金斯敦市長」）。派拉蒙每年光是用在謝里丹作品上的製作費，就高達5億美元。

以「1923」為例，按照「華爾街日報」早前披露，其「單集」的製作成本至少要2200萬美元，相比之下，華納所屬的「權力遊戲」（Game of Thrones）第八季的單集製作費是1500萬美元、「龍族前傳」（Dragon Family，又譯「龍之家族」）第一季的單集製作費是2000萬美元；Netflix的「王冠」（The Crown）和「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton，又譯「布里奇頓」）的單集製作費都在700萬美元上下，這樣看下來，以西部和大蕭條時期為背景的「1923」的2200萬美元一集製作費確實有些驚人，也讓外界質疑派拉蒙的串流媒體燒錢做法有無可持續性。

「1923」海報。（取材自IMDb）

派拉蒙今年第一季的一大筆開支，用在將Showtime合併入Paramount+平台，為了讓這兩個平台合併，派拉蒙需要提前與不少劇組解約，各種分手費、賠償費，用了17億美元之巨。而兩大平台的合併則要在今年第三季才會最終完成，但據說屆時可以為集團省下大筆開支，長遠來看利益頗多。

Showtime電視網誕生於1976年，1985年被派拉蒙收購，2015年推出Showtime串流服務，如今即將和母公司的Paramount+平台合而為一。合併之後，最高級別的Paramount+訂戶，需要付出11.99美元的月費，比現在多出2美元。而目前除了Showtime和Paramount+之外，派拉蒙集團下面還有著專攻非裔美國人市場的BET+和專攻親子內容的Noggin等多個串流平台，下一步或出售、或整合，也都意味著不小的挑戰。

索尼獨善其身 寧當供應商

好萊塢巨頭在串流之戰上各有戰術，而索尼影業的態度相當明確，堅決不推出自己的串流媒體，寧可做內容供應商，為各家平台提供彈藥，穩做軍火商。因此，在派拉蒙集團股價大跌之後，也有華爾街分析師建議其索性學習索尼影業，轉型內容供應商，結束Paramount+業務，以換回更有持續性的健康發展。

（取材自澎湃新聞）