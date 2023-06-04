我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

娛樂／串流軍備競賽 影視巨頭「邊試邊學」

娛樂新聞組
迪士尼將調整Disney+平台的營運方向。（路透）
迪士尼將調整Disney+平台的營運方向。（路透）

好萊塢的龍頭老大迪士尼Disney）早前破天荒地宣布，要酌情減少一些Disney+平台上的現有節目，承認有些作品「根本沒人看」；同樣為串流營運煩惱的還有派拉蒙影業（Paramount），其上季光在Paramount+的虧損就超過5億美元。

三年半前，迪士尼串流平台Disney+正式上線，當時不管是對外口號還是實際戰略，都要給訂戶提供無上限的海量內容，讓觀眾看得眼花撩亂，盡可能沒額外時間和精力去看別家的線上內容。但這一次，二度執掌迪士尼權柄的艾格（Bob Iger）也不得不承認，Disney+需要調整總體戰略，因為「我們已經意識到，我們有不少新推出的內容，其實並不一定能吸引新訂戶」。

迪士尼調整策略 火力集中大IP

按照艾格的最新表態，迪士尼原本的那些頂流IP、票房大片最能抓住訂戶的眼球，但是過去一段時間內，Disney+卻因為內容產量巨大的關係，瓜分了營銷宣傳的費用，結果導致真正最需要花錢宣傳的頂流大作，反而在串流媒體平台營銷上投入不足。

因此，接下來迪士尼要將錢花在刀口上，而所謂的「刀口」，或者說艾格眼中的頂流作品，他舉「阿凡達」（Avatar）、「小美人魚」（Little Mermaid）、「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy，又譯「銀河護衛隊」）、「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark，又譯「奪寶奇兵」）為例，「我們要給它們足夠的營銷預算，把錢從那些根本就沒人看的內容上給抽回來。」艾格表示，「這背後也反映出一個慢慢成熟的過程，因為在串流媒體這一塊，我們這些年也都是在邊做邊學。」

迪士尼今年進行三輪大規模裁員，一度讓外界對其經營狀況產生疑慮，但由第一季財報來看，還是好於預期。財報顯示，雖然Disney+的全球訂戶數不增反減趨勢還在，而且減少了400萬戶，遠多過上一季度的240萬戶流失數量，但集團著力使Disney+在2024年實現盈利的目標不變。加上因為疫情遠去，讓各地的迪士尼樂園收入大增，在此帶動下，集團的整體財務表現尚可，也讓華爾街的分析師頗為看好其未來股價的發展。

這次迪士尼流失的串流用戶，主要集中在迪士尼於印度發展的Disney+Hotstar平台，Disney+本身的用戶，過去三個月則增加60萬。至於印度用戶拋棄迪士尼的緣由，自然還是因為其失去了印度全國棒球聯賽直播權的關係。

串流霸主仍是Netflix

目前的好萊塢串流媒體大賽，依然是Netflix遙遙領先，Disney+緊隨其後，由環球影業母公司康卡斯特集團（Comcast Corporation）與迪士尼共同執股的Hulu平台排位第三，而且是除Netflix之外唯一已經實現盈利的串流平台。

再往後，是華納旗下更名為Max的HBO Max，據說今年年底也有可能實現少量盈利。在此之後，環球的Peacock、蘋果的TV+、亞馬遜視頻和Paramount+這幾家齊頭並進，但目前都因各種原因而處在嚴重虧損階段，想要實現盈利依然遙遙無期。

好萊塢各大巨頭近期都在整合各自旗下的串流平台，盡可能將資源都集中在一個平台下，以免疊床架屋、訂戶分散。目前，迪士尼旗下的串流平台除了Disney+之外，還有專注體育的ESPN+、專攻拉美用戶的Star+、專供印度市場的Disney+Hotstar以及與康卡斯特集團聯合持股的Hulu等。這次的公開發言中，艾格也提到了Hulu的問題，暗示迪士尼很快就會啟動磋商，買下康卡斯特手裡的三分之一Hulu股權（目前的市值約92億美元），希望在今年年底時就能將Hulu合併入Disney+平台。

派拉蒙大作燒錢 成效未見

而檢視「好萊塢六大」之一的派拉蒙發布今年一季財報，其高達11億美元的虧損超過預期，而73億美元的季度收入也略低於業界之前的預期。主因在於電視廣告收入受到大環境影響，對比去年同期大跌11%。

好萊塢娛樂傳媒龍頭派拉蒙影業公司大樓。（Getty Images）
好萊塢娛樂傳媒龍頭派拉蒙影業公司大樓。（Getty Images）

11億美元的虧損中，串流媒體業務占到5.11億美元，Paramount+目前有6000萬全球訂戶，靠著「黃石公園」（Yellowstone）等劇集的熱播，訂戶數確實一直在上升，不過今年一季度新增訂戶只有410萬，比2022年末季度的990萬新增訂戶數腰斬一半還多，明顯有點後繼乏力的感覺。

而且，為經營好旗下的串流媒體業務，派拉蒙真金白銀著實投入不少，相比迪士尼和華納旗下的Max，起步較晚的Paramount+其實一直不太被看好。雖然派拉蒙是歷史悠久的好萊塢老牌影業公司之一，但其手中累積下來的片庫和IP，對比迪士尼和華納還是有著不小差距。所以，為推出能吸引訂戶的新作品來，派拉蒙可以說是不惜成本。

派拉蒙門面大作「黃石公園」的製作費用驚人。（取材自IMDb）
派拉蒙門面大作「黃石公園」的製作費用驚人。（取材自IMDb）

就以派拉蒙的門面「黃石公園」系列來說，其主創泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）前前後後在Paramount+共做過五套劇集，除「黃石公園」外還有其前傳「1923」、「1883」以及「塔爾薩之王」（Tulsa King）和「國王鎮市長」（Mayor of Kingstown，又譯「金斯敦市長」）。派拉蒙每年光是用在謝里丹作品上的製作費，就高達5億美元。

以「1923」為例，按照「華爾街日報」早前披露，其「單集」的製作成本至少要2200萬美元，相比之下，華納所屬的「權力遊戲」（Game of Thrones）第八季的單集製作費是1500萬美元、「龍族前傳」（Dragon Family，又譯「龍之家族」）第一季的單集製作費是2000萬美元；Netflix的「王冠」（The Crown）和「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton，又譯「布里奇頓」）的單集製作費都在700萬美元上下，這樣看下來，以西部和大蕭條時期為背景的「1923」的2200萬美元一集製作費確實有些驚人，也讓外界質疑派拉蒙的串流媒體燒錢做法有無可持續性。

「1923」海報。（取材自IMDb）
「1923」海報。（取材自IMDb）

派拉蒙今年第一季的一大筆開支，用在將Showtime合併入Paramount+平台，為了讓這兩個平台合併，派拉蒙需要提前與不少劇組解約，各種分手費、賠償費，用了17億美元之巨。而兩大平台的合併則要在今年第三季才會最終完成，但據說屆時可以為集團省下大筆開支，長遠來看利益頗多。

Showtime電視網誕生於1976年，1985年被派拉蒙收購，2015年推出Showtime串流服務，如今即將和母公司的Paramount+平台合而為一。合併之後，最高級別的Paramount+訂戶，需要付出11.99美元的月費，比現在多出2美元。而目前除了Showtime和Paramount+之外，派拉蒙集團下面還有著專攻非裔美國人市場的BET+和專攻親子內容的Noggin等多個串流平台，下一步或出售、或整合，也都意味著不小的挑戰。

索尼獨善其身 寧當供應商

好萊塢巨頭在串流之戰上各有戰術，而索尼影業的態度相當明確，堅決不推出自己的串流媒體，寧可做內容供應商，為各家平台提供彈藥，穩做軍火商。因此，在派拉蒙集團股價大跌之後，也有華爾街分析師建議其索性學習索尼影業，轉型內容供應商，結束Paramount+業務，以換回更有持續性的健康發展。

（取材自澎湃新聞）

迪士尼 Disney 好萊塢

上一則

娛樂／「玩命關頭」飆23年 家庭溫情不變

下一則

娛樂／經典片道具拍賣 毒師藥瓶、超人裝在列

延伸閱讀

南加迪士尼擬擴建 每年可為地方帶來2.5億收入

南加迪士尼擬擴建 每年可為地方帶來2.5億收入
迪士尼第3輪裁員 估砍2500崗位

迪士尼第3輪裁員 估砍2500崗位
迪士尼開始第三輪裁員 預計砍2500個崗位

迪士尼開始第三輪裁員 預計砍2500個崗位
南加迪士尼擬擴建 預計每年替地方帶來2.5億收入

南加迪士尼擬擴建 預計每年替地方帶來2.5億收入

熱門新聞

每個人都希望晚上躺下可以立即睡著、明早生龍活虎般醒來。（取材自pexels）

健康／做到這5點 躺下1秒就入睡

2023-06-04 11:35
懶人料理 蔥花嫩豆腐

料理功夫／懶人料理 蔥花嫩豆腐

2023-05-28 02:12
投資經典汽車，最忌一時衝動購買，如買下一輛故障且脫手不了的車輛，就麻煩了。（Getty Images）

美國現象／買錯老爺車跌坑 維修狂吐錢成噩夢

2023-06-04 13:12
「日出」金星扮演陳白露劇照。（作者提供）

人物／破繭而出的蝴蝶 我的好友「金星」

2023-06-04 02:27
計畫出國旅行，最好先檢查一下護照至少還有六個月有效期。（取自pexels）

旅遊補給站／出國 護照效期至少6個月

2023-05-28 02:03
刻有死難者名單和身分的紀念碑。（作者提供）

致卒友／逃港知青的「卒二代」：我站在長輩肩膀上

2023-06-04 12:44

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」