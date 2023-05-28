我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

移民專頁／401(k) 退休金 可當資產做經濟擔保

鄭毅律師主答

鄭毅律師主答

讀者問：

我是早年來美的留學生，一直從事技術工作，已經退休。有一子已經大學畢業，現在西岸工作。太太不幸在幾年前去世，我住在自己的房子裡，感到很孤獨，就去一家華人婚姻介紹所登記徵婚，她們給我介紹了一名40多歲的大陸婦女。我覺得這女的不錯，但是她有兩個女兒，都未成年，負擔有點重。我每月的退休收入有2000多元，還有幾十萬的401k，不知道我的退休金能不能擔保這名婦女及其女兒？

答：

如果你的收入不夠，移民局允許你使用資產來滿足擔保的要求，前提是資產可以在一年內轉換為現金、並且不會給所有者帶來相當大的困難或經濟損失。你可以使用你的401(k) 作為資產來滿足支持宣誓書的要求。這將取決於當前價值，以及歸屬的多少以及在徵收罰款和稅收後將剩下多少。

資產的總額，要達到125%的聯邦貧困線和實際家庭收入差額的三倍（因是擔保美國公民的配偶和子女，若是擔保其他人，需要達到收入差額的五倍）。另外，若符合一定條件，你太太也可以遞交I-864A，把她的資產加入計算。此外，你也可以尋找一個合格的聯合擔保人。聯合擔保人可以是你的親戚或朋友，並有綠卡或公民身分。他們需要滿足一定的收入要求。

退休金 移民局 綠卡

上一則

移民專頁／未及時收到I-131和I-765收據 可聯繫移民局

下一則

移民專頁／持回美紙長期離境 易受移民局關注

延伸閱讀

國家亞太老齡化中心長者關懷 接種最新版本的疫苗可獲得最好的防護

國家亞太老齡化中心長者關懷 接種最新版本的疫苗可獲得最好的防護
撥款5100萬安置移民 芝市3區長推遲表決

撥款5100萬安置移民 芝市3區長推遲表決
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
拜登經濟施政僅33%贊同 民調：槍枝、移民處理也欠佳

拜登經濟施政僅33%贊同 民調：槍枝、移民處理也欠佳

熱門新聞

Netflix「埃及豔后」海報。（取材自IMDb）

「埃及豔后」找非裔演 是因威爾史密斯老婆？女主：不喜歡不要看

2023-05-21 13:28
夏威夷歐胡島的鑽石頭山州立紀念碑實行定時預約制度，紓解上山遊客與車潮。（Getty Images）

旅遊補給站／全美多景點 祭新費率和規定「擋客」

2023-05-21 02:02
《圖書館之愛》(Love in the Library)是適齡六至九歲的童書，描寫二戰期間她的祖父母如何在愛達荷州一個關押日裔美國人的監禁營相識並墜入愛河。(取自亞馬遜網站)

學校「禁書」過頭？亞裔童書遭要求刪「種族主義」描述

2023-05-21 14:09
美國中國信託銀行南加州托倫斯分行舉行開幕剪綵典禮。

理財／CTBC銀行 經營較穩健 存款有保障

2023-05-21 02:18
2022年江青的母親百歲，江青(左)陪母親在線上連線慶祝百歲生日。

封面故事／江青掏心告白 我的母親 我的定心丸

2023-05-14 12:44
發過芽的豆子做成的豆腐，抗發炎成分更容易吸收。（取材自pexels）

養生／這5種高蛋白食物 每天吃也不怕胖

2023-05-14 02:07

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光