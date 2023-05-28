移民專頁／401(k) 退休金 可當資產做經濟擔保
鄭毅律師主答
讀者問：
我是早年來美的留學生，一直從事技術工作，已經退休。有一子已經大學畢業，現在西岸工作。太太不幸在幾年前去世，我住在自己的房子裡，感到很孤獨，就去一家華人婚姻介紹所登記徵婚，她們給我介紹了一名40多歲的大陸婦女。我覺得這女的不錯，但是她有兩個女兒，都未成年，負擔有點重。我每月的退休收入有2000多元，還有幾十萬的401k，不知道我的退休金能不能擔保這名婦女及其女兒？
答：
如果你的收入不夠，移民局允許你使用資產來滿足擔保的要求，前提是資產可以在一年內轉換為現金、並且不會給所有者帶來相當大的困難或經濟損失。你可以使用你的401(k) 作為資產來滿足支持宣誓書的要求。這將取決於當前價值，以及歸屬的多少以及在徵收罰款和稅收後將剩下多少。
資產的總額，要達到125%的聯邦貧困線和實際家庭收入差額的三倍（因是擔保美國公民的配偶和子女，若是擔保其他人，需要達到收入差額的五倍）。另外，若符合一定條件，你太太也可以遞交I-864A，把她的資產加入計算。此外，你也可以尋找一個合格的聯合擔保人。聯合擔保人可以是你的親戚或朋友，並有綠卡或公民身分。他們需要滿足一定的收入要求。
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