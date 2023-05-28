移民專頁／I-485被拒 可申請開案或重新考慮

綠卡或公民的家人如以B-2簽證入境美國，如果 I-485被拒，B-2身分也已過期，需要立刻離境。(Getty Images)

鄭毅律師主答

讀者問：

最近，家人來了美國準備幫著辦綠卡 ，出生證明和無犯罪證明都開來了，可惜都是中文的。

問題1：如果自己辦I-130和I-485同時寄出的話，這個翻譯和公證都是怎麼進行的？可不可以我自己幫著翻譯後，去找個雙語的公證處蓋個章？還是要和國內的公證處通過email來處理？

問題2：家人來是B-2簽證 ，三個月後準備寄出I-130和I-485，因為在pending期間，B簽證不需要延期。請問幾個月後在B2六個月過期後，如果不幸被拒的話，是不是身分馬上就算黑了？還是被拒了還可以appeal期間？B簽證繼續有效？還是保險起見需要B2延期，畢竟B簽證不可以有移民傾向的。

答：

1、不清楚你說的開出來的出生證明是什麼樣的文件。美國移民局 承認中國公證處頒發的出生公證，通常公證書本身已經包括了翻譯。如果公證書本身只有中文，你可以請翻譯公司翻譯後，附上翻譯證書遞交。翻譯證書要符合移民局的要求。如果你說的出生證明，是指出生時醫院發生的出生證，也可以把這個出生證請公證處公證翻譯後遞交。

2、是的，如果I-485被拒，B-2身分也已過期，需要立刻離境；否則如果繼續停留在美國，就開始累積逾期居留的時間。綠卡申請被拒，不可以上訴，只可以在30天內遞交重新開案或重新考慮動議，在等待移民局審理重新開案或重新考慮動議期間，仍然累積逾期居留的天數。只有當移民局批准了動議，推翻先前決定的情況下，先前累積的逾期居留天數才會被刪除。換句話說，如果動議被否決的話，那麼在動議待審期間居留美國的時間累計超過6個月或1年，將會導致離境後3年或10年不許入境的禁令。

如果你家人在等待I-485期間B身分快過期前請求B簽證延期，難度會非常大，因為已經有移民傾向，被拒絕的可能性很大，而且對避免累積逾期居留，沒有大的幫助，因為延期最多只能延6個月。