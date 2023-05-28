料理功夫／鳳梨的滋味

客家鹹酸甜

台灣幾乎四季都能吃到鳳梨，在父親東北家鄉稱這種南方特有水果為「菠蘿」；所以小時候我們喊「鳳梨」，但父親理解我們的稱呼。其實鳳梨、菠蘿大不同，區分就是產地的關係，但不管是哪一種，這酸甜滋味確實讓人著迷，而且鳳梨的酵素對身體很棒，利用鳳梨入菜也非常好吃！

客家鹹酸甜

材料：

黑木耳50克、糖煮鳳梨約50克、蒜頭2片壓碎（改用薑絲口感也很棒）、白醋適量（個人口感增減）、橄欖油適量、鹽巴適量。

作法：

1.黑木耳泡乾淨水約1小時，洗淨放入電鍋蒸軟，約2杯水蒸，開關跳起續燜。

2.蒸軟的黑木耳切不規則片。

3.起鍋燒熱油，放入黑木耳，倒入糖煮鳳梨，加上蒜末，淋上適量白醋，稍微翻炒，最後放些適量鹽即可起鍋。

小叮嚀：

如果用金鑽鳳梨，糖度很夠，不需要放糖，酸性食物遇上熱也會釋放甜味的。

苦瓜佐鳳梨

苦瓜佐鳳梨

材料：

糖煮鳳梨約50克、苦瓜1條（綠、白皆可）大約300克、蒜頭3片壓碎、青蔥切細少許、橄欖油適量、鹽巴適量、醬油少許。

作法：

1.苦瓜洗乾淨切片備用。

2.平底鍋到放適量橄欖油燒熱，放入苦瓜燜炒，倒入糖煮鳳梨，加入鹽巴，淋些醬油上色，起鍋前拌入蒜末跟青蔥即可盛盤。

鳳梨甜湯

鳳梨甜湯

材料：

鳳梨去皮1顆、冰糖適量（可加可不加）、水適量。

作法：

把鳳梨切大小適中，放入鍋中，加入清水淹過果肉多一些即可。外鍋放一杯水蒸，開關跳起來後悶5分鐘，接著移入瓦斯爐小火煮約10分鐘即可關火。

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