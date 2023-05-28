大仁說財經／外送員充斥街頭 問題叢生

曼哈頓一名外送員在雨中騎車快遞食物，他在哪兒解決內急的問題呢？（路透）

紐約市 以用餐快速和各項便利而聞名，但其公共空間正因即時外送激增而嚴重緊張。人行道和十字路口常見事故、自行車道危險而擁擠、外送員無處上廁所、街上充斥著電動自行車和踏板車。

6.5萬外送員擠紐約

Uber Eats、DoorDash、Postmates和其他外送軟體約有6.5萬名外送員，每天騎車繞行紐約市的五個行政區，努力盡快為不耐煩的顧客送餐。但即使是這美國最大城市也無法應對線上訂單的興起和外送員的暴增。

缺乏餐飲外送基礎設施，給勞工 、行人、居民和公職人員帶來一系列全新的挑戰。議員們正在採取行動，增加自行車道，制訂有關廁所使用權的新規定，以及正在進行的查緝電動自行車和踏板車鋰離子電池火災風險。但至今這些都還不足以追上快速成長的步伐。

紐約市如何處理這些問題，勢將影響其他主要城市的反應。

羅格斯大學職場正義實驗室研究零工經濟的研究員沃爾夫(Andrew Wolf)說：「這是一個管理權真空的相互競爭問題交集。」「它是一個工人權利問題，但也是一個交通問題。背後的企業會承擔更多責任嗎？」

外送員多半主要是低收入移民，通常被歸類為獨立契約者，而不是應用程式或餐廳的員工。

這一行因自由職業模式而受到批評，因為這代表了企業沒有義務為這些勞工提供加班和帶薪病假等福利 ，也代表著這些企業不需要確保可以使用廁所或休息站，也不需要為電動自行車提供充電站，或者根本不提供自行車。

研究人員和勞工權益倡導者表示，獨立契約商模式在勞工條件方面存在差距。而現在，這座城市可能正在因此而付出代價。

雇工負擔轉嫁公眾

沃爾夫說，「以前當勞工為餐館工作時，它們會提供自行車、衛生間和休息區。」「現在企業則採用獨立契約商模式，將負擔轉移給勞工和大眾。」

外送軟體公司反對改變這種商業模式，否則它們須負責雇用工人並提供最低工資和其他福利；這將增加成本並可能更難維持業務，因為許多知名服務從未實現持續獲利。

與此同時，這些企業強調，它們的平台為員工提供了彈性的賺錢機會，勞工可以設定自己的時間表。這讓市府官員基本上只能自己解決這個問題。

紐約市在推廣不同交通方式的同時，修建了超過1500英里的自行車道，但上面仍然擠滿了通勤者和外送員，事故頻傳。

外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

缺休息站無處上廁所

根據康乃爾大學勞工研究所2021年的一份報告，外送員最基本的需求是在餐廳或公共場所沒有廁所。該報告包括對500名在紐約市依據軟體訂單進行外送的外送員、勞工焦點小組和個人訪談。大多數接受調查的人指出，他們在餐廳被拒絕使用洗手間。不過，為外送員提供洗手間和休息站已經有了一些初步行動。

紐約市去年宣布投資100萬美元，為外送員創立休息中心，將空置報攤等空地變成休息區和電動自行車充電站。但部分社區一直反對這些休息中心的發展，這阻礙了它們的擴張。紐約市一個社區投票反對設立這些地點。

電動車電池起火頻傳

電動自行車也面臨愈來愈大的挑戰。根據倡導組織Workers Justice Project主任瓜爾帕(Ligia Guallpa)的說法，估計有80%的外送員依賴電動自行車和摩托車。對電動自行車的日益依賴是因對外送員的需求所推動的，包括更快的外送速度和更大的外送範圍。

但電動自行車缺乏安全的充電和停靠基礎設施，其中一些由鋰離子電池供電的自行車在充電時容易起火並引發致命爆炸。2023年至今紐約市已發生超過63起火災，有五人死於鋰離子電池。

在沒有公司提供選擇或補貼情況下，部分外送員只能轉向線上市場尋求更實惠的選擇，但往往很難分辨這些產品的來源和電池的質量。

部分私營企業也正在加緊行動。Uber正在資助一項新計畫，讓使用未經認證的鋰離子電池的電動自行車遠離紐約市街道。

該公司4月時表示，它很快就會將讓紐約市成千上萬使用電動自行車的外送員能夠用其自有電動自行車換購更新、更安全的車型。

勞工團體也呼籲開展更多工作。希望對客戶的外送訂單收取「安全附加費」，以資助自行車、充電站和停車站，以及相關電動自行車安全開展的教育活動。