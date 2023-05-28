星座／5月28日至6月3日 金牛座／艱難爬坡 巨蟹座／財運高照

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁，生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚；但要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶爾都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：美橙黃

開運服飾：絲絨上衣

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性，所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：松石綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，越想逃避某些問題越容易陷入困境；試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍；宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了，因此，偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信，這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓人緣出現滑坡，愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：石板灰

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

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