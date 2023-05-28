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人物／鄺豔蓮 保護911華裔受害者

記者鄭怡嫣
白安馬律師Matt Baione, Esq.，鄺艷蓮律師Lian Kuang, Esq.，白安凱律師Chris Baione, Esq.。
白安馬律師Matt Baione, Esq.，鄺艷蓮律師Lian Kuang, Esq.，白安凱律師Chris Baione, Esq.。

去年9月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署五項法案，進一步維護九一一恐襲受害者及他們家人的權益，其中兩項法案由華裔律師鄺艷蓮牽頭起草。她會說英文、普通話、粵語及台山話，迄今已幫助數千名九一一華裔受害者及其家人。

鄺艷蓮(右二)。(鄺艷蓮提供)
鄺艷蓮(右二)。(鄺艷蓮提供)

鄺艷蓮九歲隨家人由台山移民美國，在曼哈頓華埠長大，在老年中心當過社工，紐約市立大學法學院(CUNY School of Law)畢業翌年，她成為一名律師，專攻長者權益、財務規畫、遺產認證、遺囑信託管理等相關業務。

長年在華社生活並與老人打交道的她發現，相比社會服務，華社更欠缺法律服務與意識，尤其是攸關老人的長者法、遺產規畫、白卡福利等，這也使她利用自己的專長及語言與文化的優勢，幫助許多華人長者解決法律問題。她曾被紐約時報評為「頂級律師」(Top Attorney)，連八年獲評「超級律師新星」(Super Lawyer’s Rising Stars)。

鄺艷蓮(右一)是全國唯一能講中文的九一一律師。(鄺艷蓮提供)
鄺艷蓮(右一)是全國唯一能講中文的九一一律師。(鄺艷蓮提供)

組雙語律師團隊

九一一恐襲對地處下城的曼哈頓華埠影響深遠，不少華人隨後長期暴露在毒塵中，也罹患癌症、一系列呼吸系統疾病及心理疾病，「每個個案都不容易，許多人患病、離世、失去家庭」鄺艷蓮說，案發時她也住在華埠，是災後的倖存者，親見事件對華埠的打擊與創傷。

之後她加入必達.白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)，成為全國唯一一位能講中文的九一一律師，她也與資深理賠經理羅亦純等專員齊打配合戰，組成雙語理賠律師團隊，不僅處理受害者賠償金申請事項，而且在受害者與其家人獲得補償金時，還與他們一起處理政府福利及遺產規畫，為受害者提供全方位的服務。

「九一一事發後，許多當地華人活在恐懼之下，而他們在尋求權益與補助時，不該連溝通這關都過不了」鄺艷蓮說，「我們想為他們把事情簡化，處理絲滑」。在受害者過世後，她也幫助其家人通過遺產法庭，追究九一一賠償並申請遺產管理權。

鄺艷蓮(右二)。(鄺艷蓮提供)
鄺艷蓮(右二)。(鄺艷蓮提供)

成功修改911法案

在談及自己起草的這兩項法案時，鄺艷蓮表示，因為她對這個有關遺產管理程序的議題十分熟悉，因此只花了不到一天就已完成起草。數天後，州長便將兩案簽字成法，也讓她開心不已，「相信它們將幫到更多的恐襲受害者」。

在她幫助的九一一受害者中，大多數均為低收入的華裔，她強調，律所只有在補償金核批後，才會收取10%的律師費用，所有的九一一福利諮詢均免費。這些受害者居住在離事發地不遠的租金管制公寓或政府樓內，數十年無力搬遷，也並不瞭解申請九一一福利和相關賠償的複雜性，而從小在此長大的她，則更願意以自身的專長與熱情，繼而回饋與反哺華社，使更多華人受害者瞭解整個申請賠償的過程，並幫助他們盡快拿到應得賠償。

*聯邦政府為九一一賠償基金會(VCF)提供全額資助至2090年。儘管如此，VCF也可能設有其他相關的期限，所有在2001年9月11日至2002年7月31日期間出現在曼哈頓下城的社區民眾，都應該迅速採取行動，以確認自己是否有資格獲得賠償。

有意詢問者，可致電必達白安律所中文咨詢熱線：

(212)658-1763。律所地址: 120 Broadway, 28th Floor, New York, NY 10271

九一一 華埠 華人

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