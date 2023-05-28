旅遊／多明尼加 加勒比海度假天堂

巴卡巧卡海灘 。（圖片由作者提供）

從飛機上俯瞰，多明尼加共和國就像一片墨綠色地毯飄浮在加勒比海上，繡紋般的溪流蜿蜒在熱帶雨林之間。這個美洲歷史上最早被外族開發的島嶼，被世界發現的歷史不過數百年，如今已是由1000萬不同人種融合的國家。旅遊業已經取代製糖業成為國家的支柱產業。

世界遺產聖多明哥

公元七世紀台諾族（Taino）居住在島上，稱此島為海地。1492年哥倫布船隊抵達，將島改名西班牙島。哥倫布描寫台諾人有深棕色皮膚、大眼睛，赤身裸體，過著原始部落生活。據1514年統計，40%歐洲定居者娶原住民為妻。殖民者帶來的天花等傳染病和嚴酷的殖民政策使台諾人口急劇減少。1711年僅2萬台諾人在歐洲人和黑奴的夾縫中生存。西班牙殖民300年後，西班牙島西部三分之一歸屬法國，成為海地共和國。東部三分之二區域獨立為聖多明哥，但被海地人占領。1844年民族英雄杜亞爾特打敗了海地，宣告多明尼加共和國獨立，定都聖多明哥城。多明尼加國民絕大多數是台諾族、黑人 和歐洲人的混血後裔。文豪大仲馬的祖父是法國侯爵，在聖多明哥居住期間與黑人瑪麗‧仲馬生下大仲馬的父親，後代都隨母親的非洲姓氏「仲馬」。

哥倫布燈塔是世界最大的燈塔，塔中央是哥倫布陵墓。（圖片由作者提供）

聖多明哥老城是一座西班牙殖民地博物館，像保守優雅的老紳士，弓著的身影裡隱藏著跌宕起伏的歷史。老城有美洲第一座堡壘和防禦工事、第一座殖民地總督府、第一座天主教堂、第一街區等，被聯合國列為世界文化遺產。唐人街在杜阿爾特大道，立著「四海為家」牌坊。世界面積最大的燈塔—哥倫布燈塔是銀灰色十字架形的龐然大物，長211米，寬60米，哥倫布陵墓在燈塔中央。

雨中的卡沙卡波石頭藝術村更有濃濃的藝術味。（圖片由作者提供）

離開聖多明哥，沿著海岸線有許多性價比很高的海濱度假地。碧海銀沙是上天賜予多明尼加的財富，所有海灘第一段60米向公眾開放。著名的蓬塔卡納有眾多大型海濱度假村，世界級的高爾夫球場，與海豚共泳、高空滑索運動等刺激性娛樂項目供體驗。北海岸普拉塔港的水上活動備受遊客歡迎。

叢林深處國家公園裡的Salto Alto瀑布。（圖片由作者提供）

晨曦喚醒了巴卡巧卡（Boca Chica）海灘，海水因其深淺和海底生物不同，在陽光下呈現出藍色的一切層次，透亮晶瑩。沙灘平坦寬闊，細沙綿軟舒適。摩托艇如離弦之箭，在海面上留下筆直的航跡。各種膚色的人們冬季飛來「解凍」，身著泳裝「坦誠相見」。夜幕中的大海深沉、靜謐、夢幻。幾家舞廳跳加勒比流行的薩爾薩和梅倫格舞（Salsa 、Merengue）。樂聲隨著海風飄揚，融合在海鳥的鳴叫裡。點上一杯Mamajuana，由朗姆酒、葡萄酒、蜂蜜、草藥樹皮樹根兌製成，又甜又苦，味道怪怪的，聆聽濤聲陣陣，看椰樹隨風搖曳。

教堂聖誕節演出。（圖片由作者提供）

藝術氣質拉羅瑪納

拉羅瑪納（La Romana）城位於聖多明哥東邊131公里，以波瀾壯闊的海灘和度假村享譽歐美。韻味最高雅的是卡沙卡波（Casa de Campo）度假中心，專屬海濱被椰林棕櫚樹環抱著。客房面海有碩大的落地窗，拉開窗簾，藍天海景就讓人心旌蕩漾。潛水中心和三個高爾夫球場都是世界級的。邁克爾‧傑克遜曾把這裡作為婚後度假地，老虎‧伍茲在這裡瀟灑揮過桿。

多明尼加手工生產雪茄工廠，享譽全球。（圖片由作者提供）

Altos de Chavon石頭藝術村在Chavon河的懸崖峭壁上，是富豪Charles Bludhorn送給女兒的生日禮物。由義大利 頂級設計師Robert Coppa根據15世紀義大利和西班牙南方沿海村莊的模式設計和建築。在習習涼風中俯瞰Chavon河，遠近全是茂密的熱帶植被，與海景截然不同。

藝術品反映山民的生活。（圖片由作者提供）

石頭村裡卵石鋪設的道路、珊瑚石砌成的教堂、崖頂別墅、雕塑精美的噴泉等，雨中遊覽更增添濃濃的藝術味。石頭村有工藝作坊和畫廊，送往迎來那些狂放不羈、或窮困潦倒的藝術家，讓他們在這裡用藝術詮釋對生命的感悟。圓形露天劇場延伸到山頂，是社會名流和明星舉行儀式的會場。溶洞不僅有鐘乳石石筍石柱，還有276幅古壁畫，可以探尋加勒比台諾人的文明蹤跡。

巴亞亥比（Bayahibe）鎮和附近的沙翁那（Isla Saona）島擁有棕櫚樹林立的海灘、紅樹林和適合潛水的海域。只是浮潛也可以一窺珊瑚礁和游弋其間色彩斑斕的熱帶魚。去魚村釣魚，經常能與海牛、海豚、海龜和火烈鳥不期而遇。

拉羅瑪納的加西亞雪茄廠是世界最大的手工雪茄廠之一，產品享譽全球，可以進入參觀和選購。

沙瑪納 賞鯨觀光 勝地

沙瑪納（Samana）位於多明尼加東北角，每年1-3月，約有3000頭座頭鯨從寒冷的北大西洋洄游到加勒比海溫暖的海域繁殖下一代和尋找伴侶，上演壯觀的鯨魚秀，成為世界著名的賞鯨觀光區。1966年成立了世界第一個鯨魚和海洋動物保護區。打撈業者在沙瑪納灣尋找沉船寶藏，此灣是古代西班牙商船沉船之地，目前仍有多艘沉船等待打撈。

離開海濱公路，坐卡車向北進入Monte Plata省，狹窄顛簸的泥土路，我们被顛得暈頭轉向，灰頭土臉。路上不時有牛仔策馬揚鞭而過，塵土飛揚。路兩側的果園掛滿香蕉、木瓜、檸檬，還有無垠的「荒地」，雜草比人高。停車走近看是甘蔗田。多明尼加氣候溫暖潮濕，土壤肥沃，甘蔗是多年生的，種下地就行了，不管理不施肥不撒農藥（那太貴了），上帝賜予陽光雨水，等著收成，割了還會長。

與受殖民文化影響、混雜現代風格的聖多明哥城迥異。鄉下民居和民風受非洲的影響更大，那裡才是真實的多明尼加！山區遊客少，我們引起人們的好奇，孩子們跟著我們轉。

Higuero樹結的果實大如西瓜，果肉可食。（圖片由作者提供）

亞瑪沙（Yamasa）村有3萬多居民，盛產糖蔗、芒果、可可豆等。可可樹是常綠喬木，微小的白花直接簇生於枝幹，結出碩大的綠色果實。果實收穫後發酵數日，破開剔去果肉，有幾十粒紅棕色可可豆。園主人將曬乾的可可豆倒入石臼用木棒搗碎，取出水煮、過濾，就是香味濃郁的熱巧克力。

山區很貧窮，但是孩子們很開心。（圖片由作者提供）

可可樹林中有一家製陶廠。Guillen兄弟宣稱他們已經破解了自己的台諾祖先製作陶瓷的藝術精髓。工人手工製作粘土坯模、燒製、手工賦彩。這些仿製的骨董，每一件都由作者鄭重地簽名。

多明尼加的椰子好甜。（圖片由作者提供）

巴亞瓜那鎮以一年一度的公牛節出名。幾百年前，此地經歷漫長的旱季，水源枯竭，莊稼水果乾枯，牲畜渴死。百姓集結起求神的隊伍，用公牛祭神求雨，幾天後真的降雨了。從1604年開始公牛節成為習俗，巴亞瓜那也建成市鎮。每年12月28日，莊園主們奉獻出公牛。黎明由牛仔騎進城，祭神持續四天。元旦，各地的人們到此舉行莊嚴的典禮。晚上祈禱、唱歌、吟詩和篝火晚會。無論外面世界怎樣朝著現代化飛奔，山鄉依然守著自己的舊時光。

歡迎來我們可可園品嘗熱巧克力。（圖片由作者提供）

瀑布從天降 美如幻境

山區民居用薄木板搭建，鐵皮屋頂，雨滴打在鐵皮上嘀嗒響。集市上賣得最多的是各種薯類，那是山民的主食，貧窮的生活一目瞭然。家徒四壁的人們懶洋洋地聊著天，嘻嘻哈哈地唱著鬧著，熱烈地扭腰晃臀。

幾經輾轉來到叢林深處國家公園，熱帶雨林散發著誘人的美。妖嬈的野花、奇貌不揚的蜥蜴、此起彼伏的鳥鳴、無所不在的小生靈，隱藏著自然的祕密。Salto Alto和Socoa三道瀑布從天而降跌入藍寶石般晶瑩的湖中，美如幻境。

多明尼加是棒球強國，美國大聯盟球員中最多的國外球員來自多明尼加。位於聖多明哥東邊65公里的聖彼德有「美國職業棒球選手之鄉」的美名，冬季美國許多職業棒球手都在那裡訓練。基地先後輸出了76名到美國打職業棒球的選手。

因為多地震颶風，民房都很低矮簡陋。到處是幾個人一堆聊天，音樂和舞蹈是他們的最愛，隨時隨地發洩如火的熱情，總有人駐足觀看喝采。

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