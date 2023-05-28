旅遊／遊塞納河 賞花都巴黎之美

凡爾賽宮後面的水池。（圖片由作者提供）

法國航空公司的大鳥--波音777客機把我們載到了巴黎，出了航空站，找到司機，跟著走到地下停車場，離開戴高樂機場，沿著18區、17區、16區高速公路，最後到了Quai de Grenelle 碼頭，地標--巴黎鐵塔高聳矗立在前方，我們的河輪停在塞納河邊。

巴黎鐵塔 只能遠觀

我們終於來到了花都巴黎，親眼目睹一向只能在照片中看到的景觀，多麼激動，又是如此興奮。晚餐後我們沿著河濱散步，一路上慢跑的、騎自行車的民眾絡繹不絕，還有三三兩兩年輕人坐在河堤聊天的、喝啤酒的……巴黎鐵塔看起來很近，卻是怎麼走它都在前頭（咫尺天涯--看得見卻是接近不得），最後放棄（搭了一整天飛機很累） 回船艙休息啦。

凡爾賽宮內鏡廳。（圖片由作者提供）

第二天早上上了遊覽車，做市區繞行。來到12條街道交會的凱旋門（Arc de Triomphe），50米高、45米長、22米寬，清楚地看見牆上的雕刻--法軍戰鬥英姿。1806年拿破崙許願，直到1836年由法王路易士菲利普（Louis-Philippe）開幕致敬於法國大革命和帝國，1921年第一次大戰無名戰士埋在底下，紀念火炬每晚6時30分點燃。

榮譽軍人院（Hotel des Invalides）是1670年法國王路易十四（1638-1715）為照顧受傷士兵和老兵而建立（1671-1706）蓋了30年，不過第二年起有傷兵入院。其中包括兩座教堂：黃金色圓頂亦稱皇家教堂和軍人教堂，拿破崙的棺木即在圓頂教堂裡。

巴黎莎士比亞書店。（圖片由作者提供）

香榭大道始於1640年，當初清出空間植樹，後來成為巴黎有名的林蔭大道Avenue des Champs- Elysees。遊覽車駛入市政廳（Hotel de Ville）宏偉建築物前的停車場讓我們下車，導遊帶我們穿過馬路過橋（Pont d’Arcole）來到西堤島（Ile de la Cite），長長的圍牆把整建中的巴黎聖母院 （Notre Dame de Paris）包住，我們只能在塔樓前方拍照留念。右前方有一座騎馬雕像銅綠斑駁，聖母院前廣場有一座聖母抱聖嬰雕像。

小小書店 文人墨客聚集

從巴黎聖母院出來，走過橋即是拉丁區（Latin Quarter），左轉就會看到一家有名的英文書店--Shakespeare Bookstore創立於1951年，原名稱Le Mistral。1600年代這棟建築原是修道院La Maison du Mustier，美國人George Whitman從原始店主Sylvia Beach接手經營，在莎士比亞400歲生日（1964年） 改名，今日店名Shakespeare and Company，店主喬治甚至自許是點燈的僧侶（中古時期，修道院晚上會有人負責點火炬），雖然店面窄小，藏書豐富，當地文人墨客聚集之處，卻是觀光 熱門景點，2006年喬治讓他的女兒Sylvia正式接手這書店，期許她繼任點燈人。

維濃市政廳。（圖片由作者提供）

走出來左轉前行，路邊交叉口有一間聖塞未利教堂Eglise Saint-Severin，是巴黎的英語教堂。該教堂於1230年破土建造，12世紀末葉，因巴黎聖母院帶動神學信仰風潮，學生和老師遷至塞納河左岸（left bank)）。鄰近有巴黎大學成立於1215年，該教堂成為其專屬教堂（parish church）。巴黎大學的盛名吸引了歐洲的學者和學生，需要更大的教會容納。1230年教會加蓋，完工後聖塞未利教堂與巴黎聖母院以及聖禮拜教堂Saint-Chapelle齊名。

1448年百年大火之戰（Hundred Years‘ War 1337-1453）教堂嚴重受損，教堂改建為火焰哥德式（Flamboyant Gothic）建築，再度擴建。其後1489至1520年擴張期間，鄰居反對聲浪逐漸加大。此後教堂外形大致底定後（除了1643、1673年稍加修改）。法國革命期間，教堂曾充做彈藥庫、穀倉，1803年回歸教會使用。20世紀，法國總統弗朗索瓦-密特朗（Francois Mitterand ，1916-1996）和丹妮耶古茲（Danielle Gouze）於1944年10月28日在此大婚（德軍解放巴黎不久）。繼續前行經過巴黎大學（Universite Paris-Sorbonne）。

盧昂屠殺街的花傘。（圖片由作者提供）

來到巴黎，就不能不提凡爾賽宮（Chateau de Versailles），頂著世界文化遺址UNESCO的光環，三任國王的進駐，風華絢爛無與比擬。1682-1789曾為皇宫，其後藝術珍品移至羅浮宮（Louvre Museum），家具被拍賣甚至流落異鄉。1808年拿破崙下令整修，1837年Louis–Philippe決定改為博物館展示「法國的光榮」（All the glories of France）寬敞的鏡廳（Hall of Mirrors）水晶吊燈（Chandelier）光彩絢麗，當年在此簽定凡爾賽和約（Treaty of Versailles），正式結束第一次世界大戰。其間不論是國王路易十四的寢室，大力士畫室（Hercules Drawing Room）天花板壁畫，還是皇后Maria Antoinette（1755-93）的寓所…無不令人大開眼界，歎為觀止。甚至宮殿外一望無際的後花園，花草樹木、水池雕像…無一不展示王室的氣勢和規模。

印象派畫家莫內Claude Monet從1883年起居住在吉維濃（Giverny），直到1926年去世，當年因他衣著隨意，居民不怎麼喜歡這個人，這倒也給他專心作畫的環境， 日後出名令人刮目相看。在莫內的上千張作品，睡蓮占了200多張，每一家美術館無不以擁有其荷花畫為榮。可惜莫內成名後，800人的鄉間小鎮每年吸引80萬名遊客到訪，真的是教人（居民）心情太沉重。

盧昂聖女貞德紀念像。（圖片由作者提供）

中古小城維濃（Vernon）介於巴黎和盧旺（Rouen）之中繼站，建有防禦工程常被圍城，古舊城堡遺跡見證當年的歷史。最早九世紀時由維京人Rollo建立，至今仍有200間古屋，散布在鵝卵石道（cobble-stoned）巷弄間。建於15世紀的Maison du Temps Jadis （house of past times），就在維濃聖母院（Collegiale Notre Dame de Vernon）斜鄰，承材（corbels）的建築設計非常顯目，現為旅遊辦公室。聖母院（亦稱Our Lady Collegiate Church）為聖母而建，11-16世紀的小型火焰哥德式造型（Flamboyant Gothic），內部有管風琴和彩繪玻璃，古舊斑駁顯示歲月的滄桑，這是一個崇拜用的教堂，非觀光景點，在歐洲進入教堂前有衣飾保守的規定。

市政廳（Hotel de Ville）建於19世紀末，屬neo-classical建築，由於面對聖母院，當時的市長硬是建造比她還高的塔樓，不知是想和教堂抗衡，顯示政治（民意，civil power）高於宗教？獨棟的市府大樓建立在小廣場上，非常吸睛。

盧旺大教堂 因莫內出名

以前曾經看過一張街道上方掛滿了花傘的相片，沒寫到真出現在大時鐘（Gros Horloge）附近的街道Rue Massacre平添幾分趣味。這條花傘街名字挺嚇人：屠殺街--只不過原意針對動物而非人類，因為當年這條街上多為肉店Butcher’s shop，好比有帽子街、手套街等…另一個街道，則掛上了彩色繩索，別有創意。

拿破崙馬上英姿。（圖片由作者提供）

盧旺大教堂Rouen Cathedral因莫內畫了30張以她為主題的畫作而聲名大噪。從1030年經1145年再到1506年直到1880年教堂才算完成，三個不同建築的塔樓並列：中間490ft高的塔尖是全國最高者，左邊有聖羅曼塔，右有奶油塔。英理查獅心王的棺木在此。百年來教堂多次受閃電擊中，引起不同程度地損害。聖馬可羅教堂（St. Maclou Church）是一所華麗的羅馬天主教堂，為典型的火焰哥德式建築（ Flamboyant Gothic），當年由當地富商贊助建造。

聖馬可羅公墓Aitre Saint-Maclou，從羅馬時期這裡就是墳場，然而1348年起黑死病盛行，當地四分之三居民死亡，需要更多墓地。1520-1533年間，在東、西和北邊加建藏骨室，木造建築上多以骷髏、骨頭、尖鋤、鏟…等圖樣雕刻做裝飾。1705年曾經清空，改為窮人子弟的學校，1781年Norman Parliament決定關閉，1862年列為歷史古蹟，今日它是一所藝術學校。

回到巴黎原來的停靠站，塞納河的水流依然，前方是Eiffel Tower，後方有自由女神像。未曾有機會到訪紐約愛麗絲島，能看到法國原裝的自由女神像，昂然豎於塞納河，小市民不虛此行。

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