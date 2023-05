旅遊／遊塞納河 賞花都巴黎之美

凡爾賽宮後面的水池。(圖片由作者提供)

法國航空公司的大鳥--波音777客機把我們載到了巴黎,出了航空站,找到司機,跟著走到地下停車場,離開戴高樂機場,沿著18區、17區、16區高速公路,最後到了Quai de Grenelle 碼頭,地標--巴黎鐵塔高聳矗立在前方,我們的河輪停在塞納河邊。

巴黎鐵塔 只能遠觀

我們終於來到了花都巴黎,親眼目睹一向只能在照片中看到的景觀,多麼激動,又是如此興奮。晚餐後我們沿著河濱散步,一路上慢跑的、騎自行車的民眾絡繹不絕,還有三三兩兩年輕人坐在河堤聊天的、喝啤酒的……巴黎鐵塔看起來很近,卻是怎麼走它都在前頭(咫尺天涯--看得見卻是接近不得),最後放棄(搭了一整天飛機很累) 回船艙休息啦。

凡爾賽宮內鏡廳。(圖片由作者提供)

第二天早上上了遊覽車,做市區繞行。來到12條街道交會的凱旋門(Arc de Triomphe),50米高、45米長、22米寬,清楚地看見牆上的雕刻--法軍戰鬥英姿。1806年拿破崙許願,直到1836年由法王路易士菲利普(Louis-Philippe)開幕致敬於法國大革命和帝國,1921年第一次大戰無名戰士埋在底下,紀念火炬每晚6時30分點燃。

榮譽軍人院(Hotel des Invalides)是1670年法國王路易十四(1638-1715)為照顧受傷士兵和老兵而建立(1671-1706)蓋了30年,不過第二年起有傷兵入院。其中包括兩座教堂:黃金色圓頂亦稱皇家教堂和軍人教堂,拿破崙的棺木即在圓頂教堂裡。

巴黎莎士比亞書店。(圖片由作者提供)

香榭大道始於1640年,當初清出空間植樹,後來成為巴黎有名的林蔭大道Avenue des Champs- Elysees。遊覽車駛入市政廳(Hotel de Ville)宏偉建築物前的停車場讓我們下車,導遊帶我們穿過馬路過橋(Pont d’Arcole)來到西堤島(Ile de la Cite),長長的圍牆把整建中的巴黎聖母院 (Notre Dame de Paris)包住,我們只能在塔樓前方拍照留念。右前方有一座騎馬雕像銅綠斑駁,聖母院前廣場有一座聖母抱聖嬰雕像。

小小書店 文人墨客聚集

從巴黎聖母院出來,走過橋即是拉丁區(Latin Quarter),左轉就會看到一家有名的英文書店--Shakespeare Bookstore創立於1951年,原名稱Le Mistral。1600年代這棟建築原是修道院La Maison du Mustier,美國人George Whitman從原始店主Sylvia Beach接手經營,在莎士比亞400歲生日(1964年) 改名,今日店名Shakespeare and Company,店主喬治甚至自許是點燈的僧侶(中古時期,修道院晚上會有人負責點火炬),雖然店面窄小,藏書豐富,當地文人墨客聚集之處,卻是觀光 熱門景點,2006年喬治讓他的女兒Sylvia正式接手這書店,期許她繼任點燈人。

維濃市政廳。(圖片由作者提供)

走出來左轉前行,路邊交叉口有一間聖塞未利教堂Eglise Saint-Severin,是巴黎的英語教堂。該教堂於1230年破土建造,12世紀末葉,因巴黎聖母院帶動神學信仰風潮,學生和老師遷至塞納河左岸(left bank))。鄰近有巴黎大學成立於1215年,該教堂成為其專屬教堂(parish church)。巴黎大學的盛名吸引了歐洲的學者和學生,需要更大的教會容納。1230年教會加蓋,完工後聖塞未利教堂與巴黎聖母院以及聖禮拜教堂Saint-Chapelle齊名。

1448年百年大火之戰(Hundred Years‘ War 1337-1453)教堂嚴重受損,教堂改建為火焰哥德式(Flamboyant Gothic)建築,再度擴建。其後1489至1520年擴張期間,鄰居反對聲浪逐漸加大。此後教堂外形大致底定後(除了1643、1673年稍加修改)。法國革命期間,教堂曾充做彈藥庫、穀倉,1803年回歸教會使用。20世紀,法國總統弗朗索瓦-密特朗(Francois Mitterand ,1916-1996)和丹妮耶古茲(Danielle Gouze)於1944年10月28日在此大婚(德軍解放巴黎不久)。繼續前行經過巴黎大學(Universite Paris-Sorbonne)。

盧昂屠殺街的花傘。(圖片由作者提供)

來到巴黎,就不能不提凡爾賽宮(Chateau de Versailles),頂著世界文化遺址UNESCO的光環,三任國王的進駐,風華絢爛無與比擬。1682-1789曾為皇宫,其後藝術珍品移至羅浮宮(Louvre Museum),家具被拍賣甚至流落異鄉。1808年拿破崙下令整修,1837年Louis–Philippe決定改為博物館展示「法國的光榮」(All the glories of France)寬敞的鏡廳(Hall of Mirrors)水晶吊燈(Chandelier)光彩絢麗,當年在此簽定凡爾賽和約(Treaty of Versailles),正式結束第一次世界大戰。其間不論是國王路易十四的寢室,大力士畫室(Hercules Drawing Room)天花板壁畫,還是皇后Maria Antoinette(1755-93)的寓所…無不令人大開眼界,歎為觀止。甚至宮殿外一望無際的後花園,花草樹木、水池雕像…無一不展示王室的氣勢和規模。

印象派畫家莫內Claude Monet從1883年起居住在吉維濃(Giverny),直到1926年去世,當年因他衣著隨意,居民不怎麼喜歡這個人,這倒也給他專心作畫的環境, 日後出名令人刮目相看。在莫內的上千張作品,睡蓮占了200多張,每一家美術館無不以擁有其荷花畫為榮。可惜莫內成名後,800人的鄉間小鎮每年吸引80萬名遊客到訪,真的是教人(居民)心情太沉重。

盧昂聖女貞德紀念像。(圖片由作者提供)

中古小城維濃(Vernon)介於巴黎和盧旺(Rouen)之中繼站,建有防禦工程常被圍城,古舊城堡遺跡見證當年的歷史。最早九世紀時由維京人Rollo建立,至今仍有200間古屋,散布在鵝卵石道(cobble-stoned)巷弄間。建於15世紀的Maison du Temps Jadis (house of past times),就在維濃聖母院(Collegiale Notre Dame de Vernon)斜鄰,承材(corbels)的建築設計非常顯目,現為旅遊辦公室。聖母院(亦稱Our Lady Collegiate Church)為聖母而建,11-16世紀的小型火焰哥德式造型(Flamboyant Gothic),內部有管風琴和彩繪玻璃,古舊斑駁顯示歲月的滄桑,這是一個崇拜用的教堂,非觀光景點,在歐洲進入教堂前有衣飾保守的規定。

市政廳(Hotel de Ville)建於19世紀末,屬neo-classical建築,由於面對聖母院,當時的市長硬是建造比她還高的塔樓,不知是想和教堂抗衡,顯示政治(民意,civil power)高於宗教?獨棟的市府大樓建立在小廣場上,非常吸睛。

盧旺大教堂 因莫內出名

以前曾經看過一張街道上方掛滿了花傘的相片,沒寫到真出現在大時鐘(Gros Horloge)附近的街道Rue Massacre平添幾分趣味。這條花傘街名字挺嚇人:屠殺街--只不過原意針對動物而非人類,因為當年這條街上多為肉店Butcher’s shop,好比有帽子街、手套街等…另一個街道,則掛上了彩色繩索,別有創意。

拿破崙馬上英姿。(圖片由作者提供)

盧旺大教堂Rouen Cathedral因莫內畫了30張以她為主題的畫作而聲名大噪。從1030年經1145年再到1506年直到1880年教堂才算完成,三個不同建築的塔樓並列:中間490ft高的塔尖是全國最高者,左邊有聖羅曼塔,右有奶油塔。英理查獅心王的棺木在此。百年來教堂多次受閃電擊中,引起不同程度地損害。聖馬可羅教堂(St. Maclou Church)是一所華麗的羅馬天主教堂,為典型的火焰哥德式建築( Flamboyant Gothic),當年由當地富商贊助建造。

聖馬可羅公墓Aitre Saint-Maclou,從羅馬時期這裡就是墳場,然而1348年起黑死病盛行,當地四分之三居民死亡,需要更多墓地。1520-1533年間,在東、西和北邊加建藏骨室,木造建築上多以骷髏、骨頭、尖鋤、鏟…等圖樣雕刻做裝飾。1705年曾經清空,改為窮人子弟的學校,1781年Norman Parliament決定關閉,1862年列為歷史古蹟,今日它是一所藝術學校。

回到巴黎原來的停靠站,塞納河的水流依然,前方是Eiffel Tower,後方有自由女神像。未曾有機會到訪紐約愛麗絲島,能看到法國原裝的自由女神像,昂然豎於塞納河,小市民不虛此行。

