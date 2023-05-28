旅遊補給站／出國 護照效期至少6個月

計畫出國旅行，最好先檢查一下護照至少還有六個月有效期。（取自pexels）

計畫在今年出國旅行的人，最好先檢查一下護照，如果快過期，可能會出問題。各國和航空公司都有嚴格的護照效期規定，為了安全起見，護照需要在出發旅行時至少還有六個月的有效期；但是有太多人忽略此事，等發現時通常為時已晚。

以凱利夫婦為例，泰德和妻子蘇珊娜在疫情前計畫從波士頓 搭乘漢莎航空前往義大利 慶祝結婚50周年，航空公司售票處將這對夫婦拒之門外。原因是要前往義大利，護照至少要有90天的有效期，即使會在過期前返回；而蘇珊娜的護照在那之前就已經過期了。

凱利說，漢莎航空的員工告訴他們可以重新預訂第二天的機票，於是他匆匆趕到波士頓辦理護照的辦公室，支付了加急的費用。夫婦倆第二天飛往佛羅倫斯，但航空公司對他們的商務艙機位額外收了1萬7766元。

這是一個昂貴的錯誤。而事實證明，這也是個常見的錯誤。

當莎莉·格林伯格的另一半被拒絕登上他們去年預訂從華府飛往哥本哈根的航班時，她簡直大傻眼。格林伯格回憶說，他們不得不離開機場搭車回家，當晚去拍了張新的護照照片，第二天一早在國務院 附近的緊急護照辦公室與許多人一起排隊。航空公司還因為更改航班多收了他們850元。

身為非營利組織全國消費者聯盟的執行董事，格林伯格說，她問了她的員工，80%的人說他們不知道旅行時需要一本至少有六個月有效期的護照，「消費者需要確實檢查他們的護照」。

維吉尼亞州的IT主管戈德曼（Jonathan Goldman）認為，他向國務院支付145元領取一本新護照，有效期為10年；但有些國家要求至少有6個月的有效期，代表他的護照無法用滿10年，他說國務院應該糾正這個問題。而問題是，國務院並沒有制定其他國家的護照有效期要求。

為了避免旅行計畫受到干擾，可以先在國務院網站上找到相關護照信息。例如一些受歡迎的國家，包括義大利，有三個月的規定，但大多數加勒比海地區、法國和德國等歐洲國家以及大多數亞洲國家，都要求至少六個月。

旅客要擔心的不僅是目的地國家的要求，航空公司也有自己的護照過期規則，正如馬里蘭州的律師托拉尼（Anita Tolani）所經歷的。她與家人正準備登上從華府飛往巴哈馬的航班，進行2017年的家庭旅遊。

托拉尼回憶道，登機口的航空公司人員不讓她的女兒登機。儘管巴哈馬的規定很明確，只要求在入境時持有效護照，但美國的航空公司要求無論目的地是哪裡，國際航班的護照有效期為六個月。托拉尼夫婦最後不得不待在家裡。

格林伯格說，航空公司應該在乘客訂票時通知他們有關護照有效期的要求，如果護照不符合六個月的規定，他們不應該售出機票。她說，她相信航空公司利用這種機會來賺取一些額外的錢。

如果正打算出國旅行，建議確保護照在六個月內不需要更新，即使前往的國家沒有這種要求。想要更保險？那就讓它變成八個月有效期。