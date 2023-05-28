養生／天天喝啤酒易造成4大傷害 甚至會縮短壽命

星期日看球賽、在家開派對喝冰涼啤酒是許多人的日常享受。（取自pexels）

星期日看球賽、在家開派對喝冰啤酒是許多人的日常享受，雜貨店的啤酒選擇不勝枚舉，不僅如此，參訪酒廠、與好友相約到酒吧，更可嘗試各種口味的工藝等級啤酒。

正因啤酒太誘人，很容易過量飲用，不含營養成分的「空熱量」(empty calorie)迅速累積，天天喝啤酒會在不知不覺中嚴重傷害健康。

根據拉卡托斯雙胞胎營養學家的部落格(Nutrition Twins Tammy Lakatos Shames, RDN, CDN, CFT, and Lyssie Lakatos, RDN, CDN, CFT)，男人每天喝啤酒應以兩杯12盎斯為限、女人則以一杯同容量為限。

天天喝過量啤酒有四大傷害：

第一是肥胖。啤酒會累積空熱量、造成肥胖，甚至讓相對健康的人出現啤酒肚；拉卡托斯雙胞胎說，每罐啤酒平均約含150卡路里，假如不配合力行節食，一年內天天喝一罐啤酒足以增胖15.5磅以上，到酒吧或餐廳，暢飲大杯啤酒可能喝下50至100卡路里熱量，林林總總加起來，一年內可能增重26磅。

第二是縮短壽命。每周喝15杯12盎斯啤酒很傷身體，甚至致命。雙胞胎營養學家說，根據2020-2025 年飲食指南(Dietary Guidelines) 、美國糖尿病 協會(American Diabetes Association)及其他相關團體， 男性啤酒應以每天兩杯12盎司、或大約每周14杯12盎司為限。啤酒種類也很重要，建議喝黑啤(dark beer)，黑啤含有較多抗氧化劑和富含多酚的微酿啤酒(microbrews)，可預防疾病，黑啤鐵含量也較高。

第三是不利健身 。啤酒會脫水，研究並發現，健身後喝啤酒可能損害肌肉恢復、補充水分效果打折。健身前喝啤酒可能引發疲勞、嗜睡、手眼協調受損、平衡困難、血壓 及心率變化，血壓可能飆升。

第四是糖尿病風險增加。喝太多啤酒會降低胰島素的有效性並導致血糖上升，一旦持續高血糖，罹患糖尿病的風險隨之增加。