養生／滑手機致肩頸痠痛？ 檢查才知高血壓

35歲上班族小張，平日辛勤工作、三餐外食，周末宅在家休息，鮮少出外活動，體重上升不少，最近常覺得肩頸痠痛，以為是常低頭滑手機引起，但症狀愈來愈頻繁且伴隨頭痛，就醫診斷為高血壓 所致。

高血壓又稱隱形殺手，初次確診常見40到60歲族群，症狀以頭痛、頭暈、肩頸痠痛為主，若長期高血壓沒控制，嚴重可能會發生腦中風 、視網膜病變、心肌梗塞和腎病變。

初期高血壓不太會有症狀，等到症狀產生時，往往高血壓已發生數個月甚至數年，體內器官早已因高血壓產生不可逆的病變，因此規則健康檢查、量血壓，對預防高血壓造成體內器官病變是最簡便方式。

正常人收縮壓與舒張壓應小於120╱80毫米汞柱，目前台灣對高血壓的定義是大於140╱90毫米汞柱，但近年臨床研究更新，高血壓定義將被下修至130╱80毫米汞柱。

若血壓界在正常和高血壓之間稱為「高血壓前期」，可靠生活習慣改善來減緩血壓上升，像減少鹽分攝取、運動、減重和戒菸；若已診斷「高血壓」，除生活習慣改變外，需經醫師評估是否該吃藥控制。

有些人擔心若開始吃降血壓藥，就必須一輩子吃藥且吃太多藥會傷腎，這其實是不正確的觀念。若能搭配良好生活習慣，血壓控制穩定後，可在醫師評估下減少藥物劑量，若血壓沒好好控制，反而會造成腎臟血管病變，產生慢性腎臟病。目前已證實有許多降血壓藥物，可緩腎功能惡化、心臟衰竭和腦中風。

若40歲前就有高血壓或血壓突然變得很難控制，要小心是否有次發性高血壓，可能是腎臟疾病、腎上腺腫瘤、腎動脈狹窄、甲狀腺功能異常、藥物等引起。此時除降血壓藥物治療外，必須排除次發性原因，否則血壓還是難控制。建議定期量血壓，若血壓過高或有類似高血壓的症狀，應及早就醫，避免長期高血壓所帶來的併發症 。(作者為台灣國泰醫院心血管中心主治醫師)