養生／舒緩眼睛疲勞 可從食療下手

使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。(Getty Images)

不少人緊盯3C產品追劇，導致用眼過度，眼睛乾澀疲勞。台灣的社區藥局 藥師游佩雯常被詢問 ：「眼睛很乾，是不是要吃葉黃素改善？」她解釋，營養品並非藥品，只能作為輔助調養，不能宣稱療效。要舒緩眼睛疲勞或預防病變，建議可從食療下手，均衡飲食、攝取多種營養素來源，眼睛更應適度休息、避免強光照射、指壓按摩，養成護眼好習慣。

人工淚液 緩解乾眼症

游佩雯說，眼睛出現乾澀不舒服症狀，最常見是因長時間待在冷氣房，造成角膜水分流失；其次是使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，眼睛無法獲得充足的保護，久了就有可能引發「乾眼症」，建議可使用人工淚液來緩解不適，同時要盡量減少看螢幕的時間，保持正常作息，避免熬夜，有空多按摩或熱敷，刺激淚液分泌。

隨著年紀增長和用眼不當，黃斑部病變、白內障是熟齡視力殺手。50歲以上是好發族群，若看東西出現線條扭曲、有暗影和黑點，或是看東西很模糊，就要小心黃斑部病變或白內障上身。

游佩雯強調，年輕人習慣睡前滑手機 ，或在黑暗中上網、看影片，完全忽略3C藍光對眼睛的傷害，近年來黃斑部病變、白內障已有年輕化趨勢，不再是老年人的專利。

眼睛所需要的營養素非常多，其中最重要的是葉黃素，游佩雯建議，每日可攝取6至30毫克葉黃素，像菠菜、羽衣甘藍、青花菜等深綠色蔬菜 ，就富含葉黃素。

吃菠菜、鮭魚 有助護眼

此外，藻紅素、蝦紅素可增加眼部毛細血管循環，多吃鮭魚、蝦蟹等即可攝取；藍莓、黑醋栗、山桑子具抗氧化功能，含豐富花青素，能幫助清除自由基，保護視力。

用眼30分鐘 休息10分鐘

常坐辦公室的上班族，不妨泡杯枸杞菊花茶、決明子茶等中藥茶飲護眼，枸杞、菊花、決明子有「清肝明目」的保健作用，抓一把枸杞和幾朵乾燥菊花，注入熱水泡開即可。