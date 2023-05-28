娛樂／「白蓮花」演色老頭 亞伯拉罕戲外性騷丟飯碗

F·莫瑞亞伯拉罕在「白蓮花大飯店」中飾演風流成性的父親，沒想到現實生活也被指控言行不當。（取材自IMDb）

雖然好萊塢掀起的反性侵運動似乎已經過了高峰期，但業界人士因行為失當遭檢舉的新聞仍不時爆出。早前，知名演員F·莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）和NBC環球公司的首席執行官傑夫薛爾（Jeff Shell）紛紛因此丟了飯碗。

蘋果 沒說破 僅稱「檔期衝突」

以演技見長的美國老牌演員F·莫瑞亞伯拉罕上月離開蘋果平台播出的美劇「神話任務：黑鴉之宴」（Mythic Quest）第三季。今年83歲的亞伯拉罕入行已有60多年，1984年時就憑「阿瑪迪斯」（Amadeus，又譯「莫扎特傳」）拿到奧斯卡最佳男配角獎，近年更是因為出演「反恐危機」（Homeland，又譯「國土安全」）等美劇而在小螢幕也大有收穫。

在去年播出的HBO劇集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第二季中，他飾演來義大利的色老頭，面對異性時常有不合時宜的舉動和言行，沒想到，現實生活中的亞伯拉罕也犯下類似過錯。

2020年2月開播的職場劇「神話任務：黑鴉之宴」，由知名遊戲公司育碧和蘋果影業聯合創作，講述一家遊戲公司在開發同名網路遊戲時所遇到的各種挑戰，觀眾評價相當不錯。在前兩季中，亞伯拉罕飾演遊戲文案作者卡爾朗伯頓（Carl Longbottom）的角色，深受觀眾歡迎。但蘋果早前忽然宣布第三季中不會再有他，當時卻並未對外公布原因，僅暗示是因為他要趕拍「白蓮花大飯店」，檔期有所衝突。

道歉稱「只是講笑話」

「滾石」雜誌後來揭露獨家消息，原來亞伯拉罕並非檔期因素離開，而是因為不當言行而被直接開除的。據悉，第二季拍攝期間，劇組收到某些女性組員的正式投訴，指控亞伯拉罕言行粗陋，經調查核實後，劇組做出了這樣的決定。

新聞曝光之後，亞伯拉罕頓時成為眾矢之的，他立即認錯，不久便向媒體發出公開信，表示自己要為此做出「真誠且深刻的道歉」。他還表示，「我從未想過要冒犯任何人，我只是講了一些笑話，僅此而已。但這些笑話讓某些劇組同仁感到了不快，結果就是，我失去了這麼一份好工作，失去了和這些優秀同行繼續合作的機會。我會從這段經歷中吸取教訓，也希望他們可以原諒我。」

據「滾石」報導，具體而言，亞伯拉罕共被投訴兩次，第一次是警告，警告他遠離劇組某些女性成員，但他顯然並未予以足夠重視，在第二次受到投訴後，該劇主創羅布麥克爾亨尼（Rob McElhenney）親自下達了逐客令。

F·莫瑞亞伯拉罕1984年憑「阿瑪迪斯」獲得奧斯卡最佳男配角獎。（取材自IMDb）

CNBC當家主播 實名投訴CEO行為不軌

同樣因此被炒魷魚的還有媒體界大老，NBC環球公司首席執行官傑夫薛爾忽然於4月下旬宣布離任，表面上是NBC環球與薛爾兩方達成共識，和平分手；其實卻是在任四年不到的薛爾涉及職場性醜聞被掃地出門。

提出指控的是今年41歲的哈德里甘貝兒（Hadley Gamble），她是NBC環球公司旗下全國廣播公司商業頻道（CNBC）長期派駐中東阿布達比的王牌主持，擅長金融、政治等領域。據媒體透露，她與已婚的薛爾有著長達11年的情感糾葛，中間斷斷續續，但數年前已徹底分手。但過去幾個月裡，NBC環球公司所屬的母公司康卡斯特集團（Comcast）收到來自甘貝兒的投訴，實名指控薛爾對其行為不軌，也直接驚動了集團主席布萊恩羅伯茲 （Brian Roberts）。經過外包法務團隊的數周內部調查，最終集團以違反公司政策為由，與傑夫薛爾完成了和平分手。

CNBC駐阿布達比王牌主播哈德里甘貝兒。（取材自Instagram）

事發後，NBC集團與哈德里甘貝兒都不願對外受訪，薛爾則發布了一則簡短聲明，承認自己「與公司內部某位女性有過不恰當男女關係，對此我深表遺憾。對於集團和公司同仁，我想說一句非常抱歉，讓你們失望了。你們都是本行業內的佼佼者，能有幸與你們共事多年，那是我的莫大榮幸。」

今年57歲的薛爾在2004年時加入康卡斯特集團，先後執掌過不同部門，一直都是統領康卡斯特已有30多年的大老闆羅伯茲最信任的左膀右臂之一。2020年，他接替急流勇退的史蒂夫布克（Steve Burke），榮陞NBC環球公司一把手。疫情 期間，他率領NBC環球平穩度過，而公司旗下的Peacock影音串流平台，也在他治下獲得長足發展。此外，他還力排眾議，將NBC電視台包括「周末夜現場」在內的幾檔王牌節目的網絡播放權，由HULU平台撤回（HULU由康卡斯特和迪士尼共同持股，但後者占多數）到自家的Peacock平台之上。

就在今年1月，薛爾在出席某行業會議時還向媒體樂觀表示，NBC環球成長良好，正逐步走出三年疫情的影響，而流媒體平台Peacock的訂戶數字，也正在穩步增長，去年年底越過了2000萬大關，優於預期。在他黯然離任之後，NBC環球公司首席執行官的職務將由康卡斯特集團的二把手、總裁邁克卡瓦納（Mike Cavanagh）臨時兼任，而串流平台Peacock的未來發展，似乎也就此多了一些不確定性。

NBC數位高官 皆因桃色醜聞下台

近年來，好萊塢高管屢屢因為桃色醜聞下台。2020年8月，時任NBC副主席隆納邁爾（Ron Meyer）在和英國女演員夏綠蒂柯克（Charlotte Kirk）發生地下情後，支付了一大筆封口費，但事後還是遭到了女方男友的敲詐，也因此危及到公司聲譽，黯然下台。

NBC接連兩位高階主管隆納邁爾（右二）與傑夫薛爾（左一）因桃色風波下台，圖為兩人2015年為電影「海邊」（By the Sea）宣傳。（取材自IMDb）

還有2007年至2010年曾擔任過NBC首席執行官的傑夫祖克（Jeff Zucker），去年2月也由CNN主席一職上忽然辭職，原因則是與CNN執行副總裁艾莉森格魯司特（Allison Gollust）的職場戀情，未能提前向華納集團報備。此外，曾在NBC新聞台任職20多年的知名主持人馬特勞爾（Matt Lauer），2017年11月也因屢次性騷擾女同事而被解僱。

（取材自澎湃新聞）