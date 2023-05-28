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娛樂／版權費黑洞 台綜歌唱節目快絕跡

葉君遠
白冰冰領軍的「我愛冰冰show」調整播出形態，僅於首播時播出演唱環節。（本報資料照片）
白冰冰領軍的「我愛冰冰show」調整播出形態，僅於首播時播出演唱環節。（本報資料照片）

台灣歌曲因為版權問題出現極大斷層，幾乎不會在當今的台灣綜藝節目上再聽到這些過去傳唱多年的好歌，許多年輕世代會熟悉「天天想你」、「橄欖樹」等早期好歌的原因，竟然是來自中國大陸綜藝節目「聲生不息寶島季」。

台灣曾是亞洲甚至全球華人的歌唱重要發源地，而當年沒有網路的年代，歌曲的傳唱擴散很重要一部分是靠綜藝節目，當時台灣綜藝節目內容包羅萬象，訪談、短劇、唱歌、模仿，從張小燕、張菲、胡瓜和吳宗憲在不同時代都有各自代表作，但到了近年，綜藝節目全成遊戲、選秀、談話性節目，內容愈加分眾化，而去年的「營業中」開始，則突然變成實境秀的天下。

至今幾乎每一台都推實境節目，開店、養狗、美髮、開發財車環島、經營民宿等，電視台沒推出實境秀，就像跟不上時代。有一台至今沒實境秀推出，工作人員還私下憂心忡忡問我，「我們該開這類節目嗎？沒跟著做，是不是沒跟上，但現在這麼多了，我們也很掙扎」。

首播、重播、網路多層計費

綜藝節目逃進實境秀裡，除了年觀眾口味慢慢改變，另一個很大的原因，就是歌曲版權問題。過去在節目中唱一首歌，只要付一次費用，創作人拿得到錢，製作單位也樂得在節目中為這些經典延續生命，但當整個生態改變，節目除了首播、重播，放上網路又無限迴播，每一個層節，都加收一次費用，部分節目播到海外，又再抽一次稅。

有些歌曲，製作單位找原作詞作曲人，因為病故，被後人開口收天價費用，結算下來，在節目中好好唱歌，竟變成製作單位噩夢。

這些年，除了公視背後有政府挹注的預算做「音樂萬萬歲系列」音樂節目，一般商業台幾乎已無力承擔龐大的費用，胡瓜和白家綺的「台灣那麼旺」因為每唱一首歌付出的費用高昂，最後決定讓節目收攤，改做傳統型態「最強綜藝秀」，本來走棚內，如今改成全外景，因為，外景不用唱歌。

而早前鬧出版權問題的「我愛冰冰show」因主持人白冰冰堅持傳統歌唱綜藝，去年被檢舉遭求償8000萬台幣（約261萬美元）天價費用，節目因此停播近月，電視台法務緊急找對方協商，才終於把事件處理完畢。

放上網歌唱部分全剪

後來節目復播，還是走歌唱節目路線，但所謂的全面恢復，原來是節目中唱的那些歌只在首播出現，放到網路上，只要遇歌就全面剪掉，只剩短劇、訪談和串場，如此一來，只需付首播費用，迴避了放網再付一次「重稅」的規則，但若沒看首播單看網路版，會注意到當白冰冰介紹歌手唱歌時，才說完歌名，畫面被硬生生砍斷的突兀狀況。

說到底，台灣少了節目這個傳遞媒介，短短幾年，年輕的觀眾對過往雋永的老歌逐漸陌生，也可以說是發生大斷層。很多年前，當選秀節目流行時，大家還可以從參賽者楊宗緯口中重溫「新不了情」，可以從蕭敬騰的演出中認識曹格的「背叛」，如今檯面上清一色是實境秀，根本不再唱歌。

有時候看到主持人在忙活時意外哼了一句，然後突然自我提醒說「啊，節目中不能唱，跳過」，許多好歌，我們這代的人記得、中老年人記得，而才剛成長的年輕觀眾，根本不會再去接觸上個世代的歌曲，當一首歌被世人遺忘時，它的生命就真的結束了。

沒想到，芒果TV、湖南衛視製作的音樂節目「聲生不息寶島季」，找來大陸、台灣兩岸歌手重新演繹，讓這些80、90年代至今的華語樂壇的經典流行金曲，一首首在舞台上發光發熱，激起的漣漪，讓台灣許多年輕一代藉此重新認識這些快被遺忘的好歌，賣的是一種情懷。

「聲生不息寶島季」首集找來動力火車在日月潭邊開唱。（取材自豆瓣電影）
「聲生不息寶島季」首集找來動力火車在日月潭邊開唱。（取材自豆瓣電影）

為何中國大陸節目可以這麼公開的唱這些歌曲，製作單位自然花了重金，把每首歌的高版權費付了，當然這些還不夠，節目打造的舞台堪比台灣三金典禮，同步在日月潭、台北101等各景點拍出最美風景，加上精心剪接與後製，每一集，都像在欣賞一場華麗大秀。

知識本來有價，詞曲創作人收版權費天經地義，但後來衍變成收天價費，無疑殺雞取卵，最後買賣不成，節目為此選擇避開，最後創作人拿不到錢，而讓經典則慢慢在時間中消失，這其中的得與失，令人深思。

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