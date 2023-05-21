大仁說財經／問世10年 Model S還是特斯拉旗艦款

特斯拉Model S。（路透）

十年前，特斯拉 的Model S是獲選《MotorTrend》年度最佳汽車 ，《消費者報導》稱讚它是測試過最好的汽車。它是如此之好，以至於《消費者報導》不得不重新檢討其評分標準，因為Model S的表現簡直爆表。

Model S擁有業內無與倫比的速度、舒適性和技術，特斯拉設計師利用電力驅動系統的小型化特點：沒有笨重的引擎和緊貼地板的電池，創造出一輛具有非凡寬敞空間的汽車，它甚至在車輛後部配備了後向座椅。

產量成長雖十分緩慢，但到2017年時，特斯拉Model S及其SUV 兄弟車型Model X的年銷量超過十萬輛。但一旦Model 3及其SUV車型Model Y出現，像是Model S這種車型更大、更貴的特斯拉銷量就開始急劇消退。

很容易看出原因，Model 3和Y的價格更實惠；如今，Model 3的起價約為4萬元，Model S的起價約為8.8萬元；同樣地，Model X SUV的起價約為9.8萬元，而較小的Model Y起價僅為4.7萬元。

此外，與大多數車型相比，Model S和X已經達到退役年齡，因此它們在特斯拉年銷售額中所占比率如此之小也就不足為奇了；去年約只占5%。

這就引出了一個問題：為什麼特斯拉繼續製造它們，而不是僅僅放棄它們以專注於更受歡迎的替代品？答案很簡單：這些老舊的王型仍然提供可靠的利潤，而且隨著特斯拉採用降價手段來促銷，該公司現在可能非常迫切需要這些利潤。

該是退役的時候嗎？

《消費者報導》汽車測試主管費雪(Jake Fisher)說，除了變老之外，Model S已不如它是史上最佳汽車時那麼好，這不僅僅是因為它正在老化，而競爭對手推出更新的產品。他說，特斯拉以犧牲舒適度為代價追求原始性能數據，反而讓Model S變得更糟。

他說，「我敢肯定這輛車繞紐博林賽道跑得更快，但行駛舒適度更糟，噪音更大。」「它們為求性能而犧牲了其他東西，以便從中獲得最佳性能，讓這款車型不那麼舒適。」

話雖如此，就像奔馳的S級轎車一樣，Model S仍然是特斯拉的旗艦車型，代表著該品牌。

Autotrader執行編輯考克斯(Brian Cox)說，「Model S是讓特斯拉出名的汽車。」「正是Model S教會了美國買家電動車的可能性，以及他們真正想要的電動車。」

此外，雖然與Model 3相比銷量可能很小，但兩者不能放在同一個天平上比較。奔馳的S級轎車的銷量也遠低於更實惠的C級轎車；但該公司未放棄生產S級轎車。

事實上，在其競爭級別中，特斯拉Model S和X非常暢銷。根據Cox Automotive的數據，它們去年的銷量輕鬆超過價格範圍大致相似的電動豪華車，如寶馬i7、奧迪E-tron和奔馳EQS。

這些車輛都比Model S或X新得多，但就獲利能力而言，年齡有其優勢。考克斯說，特斯拉Model S和X在它們漫長的生命周期中已經成為一個相當穩定的獲利來源。

下金蛋的雞孵下一代

若要導入新車或全新SUV，在車輛上市銷售之前就已經會累積大量開發成本，設計和開發新車型的成本很高，而且建立工廠來製造它的成本也更高，一旦車輛真正開始銷售，錢才會真正開始流入。

汽車製造商繼續銷售同一車型的時間越長，從巨額初始投資中賺到的錢就越多。特斯拉在推動Cybertruck等當前新車型時可以使用這些資金。

在主流汽車車型中，生命周期只有五、六年是非常普遍的，八年時間很長，但幾乎聞所未聞，對於小量銷售的特殊造型或小眾汽車等特殊車型而言，十年也很正常。

通常，在這段期間會進行「期中改款」，進行一些輕微的外觀變化和技術升級，以便在汽車製造商必須投資實際的新車型之前將其作為「新車型」出售。

但也有例外，豐田Tacoma皮卡已經推出大約18年，期間沒有發生重大變化，不過最近傳言不久後將推出新版本。道奇挑戰者已經使用了大約15年，其銷量始終沒有明顯的消退；它去年的銷量仍然超過福特野馬，因此固守特定車型是很合理的。

但MotorTrend負責內容的資深副總裁羅艾德(Ed Loh, 譯音)認為，特斯拉在這一點上可能會錯失良機，因為它至少沒有做出一些重大的設計改變，「它看來極具未來感，是當代的代表車型，而且始終未過時，即使它已面世十年。」「這也解釋了特斯拉何以一直無意改款或更新設計的原因。」