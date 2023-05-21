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料理功夫／奶油嫩煎干貝

許怡靜
奶油嫩煎干貝
奶油嫩煎干貝

干貝口感鮮甜，蛋白質豐富，含礦物質鋅又低膽固醇，是非常優質的海鮮，烹調簡單快速，端上桌，色香味俱全又討喜。

材料：

干貝12顆左右，雪豆少許，胡蘿蔔數片。

調味料：

奶油、海鹽少許。

作法：

1.干貝徹底解凍後，用廚房紙巾擦乾水分，中小火熱鍋，加入奶油，油冒小泡泡，即可放入干貝，煎2分鐘，再翻面，中小火再煎2分鐘。

2.將兩面略帶焦黃的干貝盛出，把雪豆、胡蘿蔔片在油鍋中略翻炒，就可擺盤上桌。

中小火熱鍋，加入奶油，油冒小泡泡，即可放入干貝，煎2分鐘，再翻面，中小火再煎2分...
中小火熱鍋，加入奶油，油冒小泡泡，即可放入干貝，煎2分鐘，再翻面，中小火再煎2分鐘。

把雪豆、胡蘿蔔片在油鍋中略翻炒，就可擺盤上桌。
把雪豆、胡蘿蔔片在油鍋中略翻炒，就可擺盤上桌。

小叮嚀：

干貝本身略帶海水鹹味，是否再撒鹽，視個人口味而定。

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