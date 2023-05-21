移民專頁／蓋臨時綠卡章 可郵寄辦理

鄭毅律師主答

讀者問：

本人十年綠卡 到期，正在申請延期，有了收據。可不巧的是，我的綠卡丟了。現在，我又有急事要回國一趟，該怎麼辦？

答：

你需要聯繫移民局 ，給你頒發臨時綠卡證明。在過去，你需要親自去移民局一趟辦理，在護照上蓋臨時綠卡章 （即I-551章）。不過，移民局2023年3月16日宣布，如果合法永久居民手中沒有綠卡，或者他們的I-90表格（綠卡延期申請）、I-751表格（臨時綠卡轉正申請）或N-400表格（入籍申請）仍在審理中，且他們的綠卡和延期通知已過期，可以通過郵寄方式獲得其永久居民身分的臨時證明（I-551章），而無需親自前往移民局辦理。

當永久居民致電移民局客服中心請求臨時身份證明時，移民官將核實其身分、郵寄地址以及該地址是否可以接收UPS或FedEx快遞。隨後，他們將為永久居民安排親自去移民局一趟（如有需要的話，比如有緊急需求、在USCIS系統中沒有可用照片或無法確認地址或身分的人），或向移民局辦公室提交發放臨時綠卡印章的通知。

若是後一種情況，申請人不需要親自去移民局辦理。移民局可以把臨時綠卡章蓋在含有申請人照片的I-94 卡上，寄信給申請人。至於印章的有效期多久，移民局可根據永久居民的情況酌情確定，通常不得超過一年，除非法規或政策另有規定。