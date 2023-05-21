我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

旅遊／死谷國家公園 荒蕪卻處處驚喜

白水河
Zabriskie Point起伏的山丘。（圖：作者提供）
Zabriskie Point起伏的山丘。（圖：作者提供）

1月出遊一周，去哪裡呢？查了一些資料，我將目的地定在死谷國家公園（Death Valley National Park）。那裡夏天氣溫常常高於120華氏度，太熱沒法去，冬天去正合適。事實證明，1月遊人少，白天氣溫50到60華氏，適於出行。唯一美中不足是每天4時半就日落，白天太短、出遊時間有限。從拉斯維加斯出發駛向死谷，只有兩小時的車程。路旁的戈壁灘、低矮的灌木、光禿禿的山，勾勒出沙漠風光。開進死谷公園，更顯荒蕪。

沙丘、峽谷 感受風與水

牧豆樹平沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes）的日落美極了，夕陽將金光灑向沙丘，也投下心形、菱形的陰影。起伏的線條加上不同層次的明暗交替，妙不可言。沙丘四面環山，沙子是石英砂和長石沙，由北面山脈的山石風化而成。

第二天日出前再去，飄著細雨，遊人寥寥，正好體會沙漠的孤寂。夜風稍稍撫平了遊客的腳印；不，應該說風在沙灘上留下的印記，還未被遊人破壞。這灑脫而又神秘的足跡，除了風，還有誰能踏出呢？

風吹沙動，沙無定形，每天的沙丘形狀都不盡相同，這正是沙丘的迷人之處。

沙丘日落。（圖：作者提供）
沙丘日落。（圖：作者提供）

馬賽克峽谷（Mosaic Canyon）和牧豆樹平沙丘同樣在煙囪井（Stovepipe Wells）附近，不過完全是另一個天地。峽谷由斷層形成，受流水沖刷逐漸成了今天的模樣。谷內白雲石光滑而堅硬，紋理分明；角礫岩則鑲著數不清的各色小石子，看著像馬賽克，也是峽谷名稱的由來。行走其中，摸摸岩石，彷彿觸到了地殼運動的餘波；想像山洪夾雜著沙石呼嘯而過，似乎感受到水的力量。有些路段僅容一人通過，還需要爬上爬下，是個有趣的地方。

公園內的其他幾個峽谷也非常有特色，比如天然橋峽谷（Natural Bridge Canyon）以一座天然石橋聞名，還有大面積直立的石壁；黃金峽谷（Golden Canyon）兩旁的山丘都是黃色、綠色，可以一直走到高聳的紅教堂山，或走到Zabriskie Point。Zabriskie Point我也拜訪過兩次，在高台上看過日落，也走進谷底的壞土地（badlands）。那是一片泥岩和粉砂岩山丘，色彩豐富，如同一條條褐色、米黃色、粉色、暗紅色彩帶間雜起伏。走在谷底，我好奇灰褐色的矮丘是什麼質地，誰知手指輕輕一觸，竟出現一個小凹坑。原來是泥土裹著石子！

盆地 探索天然鹽灘

上午開車盤旋而上，到達黑山上海拔1668公尺的Dante’s View。一出車門，陡然間進入一個寒風呼嘯的異度空間，體感溫度只有30到40華氏。在這裡可以俯瞰死谷公園，尤其是惡水盆地（Badwater Basin）。

惡水盆地是個很可愛的一個地方，何惡之有？中午時分到達，步行兩英里，走到厚厚的鹽灘中央。這可是純淨無毒可食用的鹽！鹽灘處是北美最低點，在海平面以下86公尺，身後黑山半山腰上有紅色的海平面標記。鹽層上頗為暖和，華氏60多度，和Dante’s View 溫度相差很大。平坦的鹽灘一望無際，一塊塊邊緣稍稍凸起小多邊形，相互相連，似乎規則又完全不規則，太神奇了。抬眼望，對面3368公尺的望遠鏡峰（Telescope Peak）山頂積雪。一條帶狀白雲久久停留在山巔，像一條圍巾籠罩著雪峰，難道怕它冷嗎？此時低於海平面的鹽灘和高聳的望遠鏡峰盡收眼底，落差4000多公尺，實乃奇觀。

Badwater Basin的鹽灘。（圖：作者提供）
Badwater Basin的鹽灘。（圖：作者提供）

那天早些時候，在煙囪井附近的路邊，曾看到山腳下有一條白鏈，以為是水。步行幾百公尺，戈壁灘變成了鹽鹼地，鬆鬆的鹽殼鼓起，曾經的山洪在地上刻出彎曲的淺道。低矮的紅柳叢生，看似乾枯，其實生命力旺盛。走了半小時，白鏈仍在遠方，遙不可及，神祕不明所以。沒想到在惡水盆地，竟走上了這條白鏈，也就是鹽灘。想來這鹽灘延綿幾十英里，蔚為壯觀。

沙漠 見識天氣變幻

死谷最神奇的時間是日出和日落。在煙囪井看日出，只見朝陽在遠山上投下一條紅紗帶，左邊一個山凹突然金光四射，如同著了火一般。這團火球從左至右滑過紅紗帶，然後消失了，紅紗帶也越來越淡，山又變回灰色。我恍然若失，不捨地轉身，向旅館走去。突然又見前方遠山下出現一條金光，延展至沙丘處，沙丘柔和的曲線裡藏著明明暗暗的光影。我看呆了，沙漠日出果然不同凡響。

在公園時兩天有雨，尤其最後一天，上午出發時烏雲壓頂，天色暗沉，雨愈發大了。我們從東門快速開出公園向南行，沒有走原計畫的西門。還好路上沒有遇到山洪，不過這樣的雨量，很可能引發山洪，在狹窄的峽谷裡尤其危險。聽說死谷一年平均降雨兩英寸，莫不是一年的雨都在這兩天下了？有了雨水滋潤，不知幾天後戈壁灘上會不會長出野草野花呢？

開出公園，還見到沙塵暴，黃沙飛揚在路的右側，好似一堵牆。路上鮮有車輛，路旁杳無人煙。一會兒晴，一會兒雨，一輛孤獨的車彷彿穿行於未知空間。兒子不斷回頭說：「我們正在離開黑暗，駛向光明。」可不是嗎？後方烏雲翻滾，而前方的天空像開了一扇窗似的，透出一片蔚藍。兩個多小時後，路邊出現商家，我們才鬆了一口氣。

荒谷 縱覽自然人文

死谷是美國本土最大的國家公園，面積330萬英畝，我們涉足的地方只有三分之一。公園地貌奇特而豐富，分布著崎嶇地、荒山、鹽灘、峽谷、沙丘、火山口、乾湖，彷彿不屬於這個星球。

園中常見到黃色、綠色、褐色、甚至黑色的山丘，自然聯想到砂土中有礦藏。的確，19世紀中葉，冒險家來這裡淘金、煉銀、開採硼砂，20騾隊就是那時運送硼砂的隊伍。不過採礦公司沒多久就關門了，只留下一些礦場遺跡。公園內有以騾隊命名的二十騾隊峽谷（Twenty-mule Team Canyon），遊客可以開車瀏覽壞土地，體驗崎嶇土路；在The Ranch at Death Valley 旅館還有一個小小的硼砂博物館，展出當年的運輸工具。

馬賽克峽谷。（圖：作者提供）
馬賽克峽谷。（圖：作者提供）

在死谷的幾天裡，除了幾隻烏鴉，我沒看見別的動物。但死谷的確棲息著一些動物物種，比如大角羊、狐狸、蛇，和死谷特有的鯷魚、甲蟲、蝸牛等。抗旱植物如沙漠冬青、鹽草、豆科灌木，也在這惡劣的環境裡繁衍生長，讓人不能不讚嘆生命的頑強。甚至雨水充足的春天，野花會開遍山野。孤寂的土地上，也留下了人類的生活痕跡。考古學家估計一萬年前這裡就有人跡，1000多年前，印第安部落在這裡居住、狩獵。直到採礦公司到來，逐漸將印第安人逐出家園。

死谷是北美最炎熱最乾燥的地區，是大自然極致荒涼的部分。這種極致，正是她的美，也正是這獨特的美，吸引著遊客前來探索。

注意事項：

1. 最好開四輪驅動的車，不僅去Racetrack Playa或望遠鏡峰的道路未鋪設，而且開往天然橋步道停車場及 Devil’s Golf Course 的岔道等，也是土路。

2. 可入住公園內的旅館，如The Inn at Death Valley、The Ranch at Death Valley或煙囪井村。幾個旅館相距只有20、30英里，前兩個在東門附近，像沙漠小綠洲，設施更好；最後一個與死谷的環境更協和。如住兩晚以上，不妨選擇住兩個旅館，少走回頭路。

3. 每天早晨外出時，汽車加滿油，帶足備用水。

4. 峽谷步道氣溫變化大，準備好隨時增減衣物。

5. 進園後別忘記到遊客中心或Ranger Station 付門票或出示國家公園年票，拿停車證。付費機上也可付費。

【周刊旅遊歡迎投稿】

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。

旅館 步道 博物館

上一則

旅遊／手捧但丁神曲 遊歷文藝歐洲

下一則

旅遊補給站／全美多景點 祭新費率和規定「擋客」

延伸閱讀

太魯閣接8顆炸彈恐嚇 「下午3點引爆」 寄件人是誰？

太魯閣接8顆炸彈恐嚇 「下午3點引爆」 寄件人是誰？
庫卡蒙加牧場投百萬打造新健行步道 通向峽谷和瀑布

庫卡蒙加牧場投百萬打造新健行步道 通向峽谷和瀑布
擁有數百萬年歷史化石層 「惡地國家公園」值得一探

擁有數百萬年歷史化石層 「惡地國家公園」值得一探
Google Map改版 遊國家公園不怕沒訊號

Google Map改版 遊國家公園不怕沒訊號

熱門新聞

2022年江青的母親百歲，江青(左)陪母親在線上連線慶祝百歲生日。

封面故事／江青掏心告白 我的母親 我的定心丸

2023-05-14 12:44
張定寧在乒乓球訓練中。（盧威攝影）

封面故事／我的老媽 縱橫世界元老盃乒乓大賽

2023-05-14 02:28
清明時節，洛杉磯玫瑰崗墓園鮮花散落，安息在青青草地下的靈魂等待著親人。（作者攝影）

封面故事／4束鮮花 祭母也祭黎錦揚

2023-05-14 16:09
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（Getty Images）

新聞眼／時尚作家 描述更衣室裡性侵

2023-05-14 14:32
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（路透）

新聞眼／順路進法院 旁聽她告川普

2023-05-14 11:10
依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)

中國人「走線」到美 31歲小徐：網路有翻牆攻略

2023-05-07 16:00

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾