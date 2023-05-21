理財／CTBC銀行 經營較穩健 存款有保障

美國中國信託銀行南加州托倫斯分行舉行開幕剪綵典禮。

最近，矽谷銀行等幾家銀行的破產引起許多美國華人 的恐慌。有的華人擔心錢存在銀行裡風險太大，紛紛把存款取出。有人的存款超過25萬元，也把超出的錢取出來，存在別的銀行裡。更有甚者把錢從銀行裡取出來，放在床頭櫃裡，作為備用金。他們認為，只有這樣才能保證存款不受損失。

美國中國信託銀行（CTBC）首席副總裁林建廷 （James Lin）指出，一些華人儲戶採取這樣的做法完全沒有必要，「他們完全可以放心地把錢存入美國中國信託銀行」。這樣，他們不僅可以獲得較高的利息，而且存款額超過25萬元的存款也很安全。 「守護客戶的資產一直是我們銀行的首要任務。」

資本適足率18.45% 名列前茅

他說，2022 年，美國聯邦監管機構對全美銀行做過測評，評估美國中國信託銀行的資本適足率達到18.45%，在全美名列前茅。他說，美國很多銀行的資本適足率只有4%，而達到10%的資本適足率就屬於優質銀行。

目前，美國華人社區存在許多華資銀行 。作為已經有30年歷史的美國華資銀行，美國中國信託銀行已連續五年收入創新高，遠遠超過其他的華資銀行。他說，美國中國信託銀行是隸屬於母行台灣中國信託銀行獨資的子公司，並得到母行的全力支持，實力雄厚，經營穩健。

「美國中國信託銀行管理很健全，安全有保障。」他說，2022年是美國中國信託銀行快速發展的一年。至去年底，美國中國信託銀行共有4家新分行開幕，到今年底還要新設一家分行。

截至目前，美國中國信託銀行共有19家分行，分行遍布南加州華人社區、大紐約地區華人社區等，深受華人居民的信任。

過去幾年，中國信託銀行積極發展數位銀行業務。而那些居住在亞利桑那州、內華達州、德州、華盛頓州居民，可透過網上開戶，享有銀行所提供的各項金融產品。他說，銀行希望能夠為更多在美華人提供便利且安全的網路銀行服務。由於數位銀行方便快捷，因此使用這一業務的儲戶日益增多。

力推網銀業務 跨國轉賬

他說，中國信託銀行除了台灣以外，共在12個國家設立分行。目前，中國信託銀行正在努力推行網上銀行業務，並提供免費優惠。只要在這些國家的銀行開有戶頭，可以在不同國家之間的賬戶內轉賬，不收手續費。「你如果在台灣開有戶頭，在紐約分行可以轉賬，免收手續費。」他說，這個網絡遍布北美、東南亞、中國大陸、香港和日本

等地。

美國中國信託銀行的業務包括存款服務、房屋貸款 、財富管理、各類型的商業性貸款等服務。目前，該行提高定期存款的利率。他舉例說，如果存款10萬元以上、存款日期達到11個月，年利率可以達到4.39%。

他說，即使存款數額在10萬元以下，只要存儲日期達到11個月，利率就是4.19%，但是最低存款額至少有5000元。

他說，華人喜歡購買房產，許多華人通過美國中國信託銀行獲得貸款，圓了擁有一個自己的房屋的夢。同時，美國中國信託銀行靈活發放小型貸款，幫助華人創業。一些華人先從小生意做起，最後做成大公司。

服務華人社區 超過30年

美國中國信託銀行在美國華人社區服務超過30年，是一家值得信賴和穩健的金融機構，為個人及商業客戶提供全方位的金融服務。該行在整體流動資金管理方面持續保持審慎，既有豐富的二級資金來源，也有通過母行提供的額外資金。