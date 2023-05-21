保健／全頜修復、牙齒美白貼面找舒小泉牙醫

牙齒美白貼面前後對比照。

舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。

舒博士綜合了種植牙齒和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術。

舒小泉醫師表示，現在有許多全口缺牙的患者選擇做種植牙，不一定要缺一顆種一顆。特別是牙槽骨量不足的患者，其實可以選擇全頜即刻種植修復技術，只需植入上下各4顆種植體，就能重建全口牙齒。增大骨骼與種植體的接觸面，避開了上頜竇和下齒槽神經管等重要結構，即使牙槽骨量不足也無需做植骨手術 。這樣既節省了財力，也免除了不必要的痛苦。患者立即可戴上臨時牙冠，恢復咀嚼功能，避免了3至6個月的無牙等待期。對於牙周病嚴重、全口牙齒鬆動無法保留的患者，全頜迅速種植可實現迅速修復。

CEREC全瓷美容修復系統，是引領著牙科治療技術進入電腦數位化時代的一大標誌。它讓醫生和患者可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改。通過電腦的說明，醫師在診療椅旁就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

CEREC全瓷美容修復是一種受人歡迎的牙齒修復美白技術，因為通過牙齒貼面可以有效改善患者所存在的牙齒發黃、牙齒排列不齊等問題，對自己的牙齒美觀的要求高，希望可以擁有美白靚麗牙齒的，也可以通過瓷貼面來實現。瓷貼面後，患者的牙齒可以恢復到潔白美觀的理想狀態當中。

●牙齒美白貼面優點多

1、安全。牙齒貼面手術過程中是不需要對周圍的牙齒進行磨削，所以對牙齒沒有傷害。

2、美觀。醫生會根據受術者的面部和牙齒形狀以及顏色來製作合適的貼面，達到美觀的效果。絕對不會出現烤瓷牙常見的牙齦黑線現象。並且瓷本身的高耐磨性和不著色，可以使瓷貼面達到永久的美白效果。

3、方便舒適。做完牙齒貼面後也不會出現口腔異物感，也沒有異味，更不容易出現味覺干擾的現象。而且更加舒適方便，還有利於保持口腔清潔。

舒小泉醫生診所占大廈第8層的全層，所以大樓電梯能否到達第8樓層完全受該診所控制。當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用，在現有訪客離開後才會安排下一位訪客到訪就診，這樣可以保證診所人流量達到最少。

為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所每天消毒並打開所有窗戶通風，任何訪客到訪診所時必須戴上口罩 以及手套才予以受理。每周七天營業，請電話預約。

舒小泉醫師接受政府補助的保險 ，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯保健Fidelis,WELLCARE等等；Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。