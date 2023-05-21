星座／5月21日至5月27日 雙子座／情緒高漲 水瓶座／會有驚喜

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：石板灰

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：草地綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加奮發；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：日光黃

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：玉石白

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

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