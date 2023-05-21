養生／小盆栽種蔬菜 營養多5倍

小盆栽種的蔬菜，維他命和胡蘿蔔素的含量，比田園自然成熟的同種蔬菜多五倍。（取材自亞馬遜網站）

窗台種菜好處多，綠化休閒又營養，越來越多人在家上班 或避疫期間，悟出並實踐「自栽自食」的樂趣，也在網路上分享心得。

農業部研究報告說，小盆栽種的蔬菜 ，維他命和胡蘿蔔素的含量，比田園自然成熟的同種蔬菜多五倍。

入門條件很低，容器只要有一兩吋(2.5-5公分)深，底下挖些小洞滲水；肥料最好用有機肥，椰子殼纖維之類；種子可上網到亞馬遜 買你喜歡的「菜色」或香料種子；澆水罐或噴霧器。

然後依照下列六個步驟，就可開始當「室內小農」了：

一、豆類、向日葵子或綠豆，最好先泡水一整夜。

二、把有機肥或耶殼纖維填入容器，滿一吋即可，稍微壓平。

三、細心均勻把它澆濕，但不要到滴水的程度。

四、把種子均勻撒上去，撒滿來，密度比種在外頭的密些，因為室內植栽收穫期較早，植物還沒長大就可收成。

五、如果種子很小，可在上面稍微再撒些有機肥，把種子固定。

六、把植栽盆盤放在向陽的窗台，每天噴霧一兩次，就像照顧蘭花或孔雀竹芋。

除了陽光和濕度，注意空氣流暢，不要讓盆中土壤發霉，也不要讓陽光太強烈，特別是剛發芽的階段。長大成形後，可改為澆水。同樣，也不要用「沖」的，因為根部還很脆弱。

通常頭幾片葉子會是圓形，開始光合作用後「真葉」會迅速滋長，真葉是成熟葉的縮小版，整棵長大到1-3吋(2.5-8公分)就可收割。用利剪剪下土壤以上的部分，就這麼簡單。

多久才可收割？看植物種類，西洋菜、蘿蔔7-10天就可，藥草類最多要三個禮拜，胡蘿蔔、甜菜和瑞士甜菜(chard)可能需一點耐心，等它們「長大成菜」。

微植栽的食物最好現採現吃，新鮮又營養，非提早採收不可，也要立即放入冰箱，不要放太久，以免營養流失，甚至枯萎變老。

收割完還會不會再長第二批出來？大多數不會，因為種子的能量已經耗盡，但豆類可能，或者沒擠出生長空間的「落後」種子，如今沒有競爭對象了，可能就從容出土，面向陽光。