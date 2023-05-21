我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

醫藥／小陰莖 打男性賀爾蒙變性早熟

陳玫伶
9歲男童家屬擔心其陰莖過小，不當給男童施打男性賀爾蒙卻造成性早熟，醫師表示，男童只是因過重而有「隱藏式陰莖」。（圖：義大醫院提供）
9歲男童家屬擔心其陰莖過小，不當給男童施打男性賀爾蒙卻造成性早熟，醫師表示，男童只是因過重而有「隱藏式陰莖」。（圖：義大醫院提供）

一名9歲男童因體重過重，外生殖器較不明顯，父母曾帶他就醫，雖然醫師說男童是因皮下脂肪較厚掩蓋住，陰莖長度正常，父母還是非常焦慮，帶男童到「網路名醫」處求診，名醫建議打男性賀爾蒙，沒想到男童卻開始變聲、長陰毛，出現性早熟症狀。

據了解，這名男童父母因過度焦慮男童陰莖短小、尿尿亂灑，以網路搜尋找到「網路名醫」並前往求診，該名醫建議男童自費施打男性賀爾蒙，男童接受治療後陰莖開始出人頭地，但是過了一個多月，男童陰毛也開始生長，聲音也變低沉，連外觀也起變化，看起來就像青春期的大男孩，男童父母發現有異，帶男童到高雄義大醫院求診，才知因不當治療男童已出現性早熟。

義大醫院兒童內分泌新陳代謝科醫師陳利旻表示，男童症狀為「隱藏式陰莖」，常見於肥胖男童或本身體質因素，恥骨附近皮下脂肪較厚，導致大部分陰莖埋在皮下深處，僅像冰山一樣只露出頂端，視覺上陰莖短小，但其實只是隱藏實力，有經驗的醫師會先進行飲食、運動衛教，協助體重控制。

陳利旻說，等男童真正的青春期到來，體內男性賀爾蒙上升，自然誘發陰莖成長，讓男童不當接受外來男性賀爾蒙治療只是揠苗助長，不但導致男童性早熟，也可能造成睪丸萎縮，家長不可不慎。

陳利旻解釋，臨床上只有極少數病患是屬於真正的小陰莖，可能因生長激素不足、腦垂體疾患、染色體異常等造成，建議應至兒童內分泌科門診進行完整評估。

肥胖

上一則

養生／4食物補腦 預防認知衰退

下一則

醫藥／生殖器腫脹 包皮過緊惹禍

延伸閱讀

西遊ABC舊金山盛大首映 作者感歎「亞裔終於站在聚光燈下」

西遊ABC舊金山盛大首映 作者感歎「亞裔終於站在聚光燈下」
德州 一家三口 爸爸、媽媽、女兒今年同一所大學畢業

德州 一家三口 爸爸、媽媽、女兒今年同一所大學畢業
母親節暖心話 媽媽更想聽到這一句

母親節暖心話 媽媽更想聽到這一句
起風時喝酒（三）

起風時喝酒（三）

熱門新聞

2022年江青的母親百歲，江青(左)陪母親在線上連線慶祝百歲生日。

封面故事／江青掏心告白 我的母親 我的定心丸

2023-05-14 12:44
張定寧在乒乓球訓練中。（盧威攝影）

封面故事／我的老媽 縱橫世界元老盃乒乓大賽

2023-05-14 02:28
清明時節，洛杉磯玫瑰崗墓園鮮花散落，安息在青青草地下的靈魂等待著親人。（作者攝影）

封面故事／4束鮮花 祭母也祭黎錦揚

2023-05-14 16:09
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（Getty Images）

新聞眼／時尚作家 描述更衣室裡性侵

2023-05-14 14:32
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（路透）

新聞眼／順路進法院 旁聽她告川普

2023-05-14 11:10
依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)

中國人「走線」到美 31歲小徐：網路有翻牆攻略

2023-05-07 16:00

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾