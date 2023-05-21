娛樂／「埃及豔后」膚色爭論 3年前就吵過

Netflix「埃及豔后」海報。（取材自IMDb）

Netflix 紀實劇「埃及豔后」（Queen Cleopatra）由英國非裔 混血女星主演的風波延燒數周，其實關於麗奧佩脫拉七世（Cleopatra VII）的膚色與容貌，這並非首次引發爭議。

歷史上的「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世，公元前69年出生於埃及亞歷山大，據史書紀錄，父親是托勒密12世，論血統是馬其頓人，但關鍵在於她母親的身分缺少明文記載，這也就造成如今這樣的紛爭。當然，過往數百年間，學界普遍認為，她的父母很可能是兄妹或表親，因此父母雙方都是馬其頓人。只是到了近幾十年，隨著美國批判性種族理論成為一門顯學，漸漸有越來越多專業學者或民間人士開始質疑，埃及女王是不是也有可能是黑人 或混血兒。

與這次Netflix「洗黑」埃及豔后的說法恰恰相反，2020年年底，娛樂圈傳出以色列女演員蓋兒加朵（Gal Gadot）即將飾演克麗奧佩脫拉的消息，網路上出現不少抗議聲。當時抗議者說此舉是在「洗白」，用白人演員來演本該屬於阿拉伯裔或非裔女演員的角色。蓋兒加朵當時也曾毫不退讓地回應說，歷史上的克麗奧佩脫拉是馬其頓人，真要說忠於歷史的話，也該讓馬其頓女演員來演。

埃及批評聲音最劇烈

5月10日於Netflix平台上線的「埃及豔后」紀錄劇集中，有大量篇幅採用情景再現方式拍攝，而負責飾演主角埃及女王克麗奧佩脫拉的，是來自英國的非裔混血女演員愛黛兒詹姆斯（Adele James）。該片自從4月中旬預告片發布以來旋即引爆爭論，其中又以埃及的反應最為激烈。

Netflix「埃及豔后」電影海報。（取材自IMDb）

埃及文旅部早前在官網貼出長文，以詳實圖文證據重申「歷史上的克麗奧佩脫拉有著『淺色肌膚和希臘人的五官特徵』，而且這一點早已經過大量專家論證認定，確屬顛撲不破的史實，『各種留存至今的浮雕與雕塑都是明證』。」

埃及文物委員會秘書長穆斯塔法瓦茲里（Mostafa Waziri）嚴肅表示，這種用非裔來詮釋克麗奧佩脫拉的做法，是「對埃及歷史的胡編亂造，是公然人為製造歷史謬誤」。而且，瓦茲里強調，自己這種說法，絕無任何種族歧視的意思，純粹只是就事論事。「畢竟，該作品自稱是紀錄片而非劇情片，既然是紀錄片，那就需要有查實史實的義務，要憑歷史的、科學的事實來說法，這樣才能確保歷史和文明不被造假。」

此外，今年75歲的埃及考古專家札希哈瓦斯（Zahi Hawass）曾在一次訪問中表示，克麗奧佩脫拉不太可能是混血兒。「這純屬瞎編，克麗奧佩脫拉是希臘人，這就代表她一定是淺膚色，不可能是黑人。」因多項重要考古發現而享譽學界的哈瓦斯如此表示。

埃及民間更是群情激憤，律師馬赫穆德艾爾塞馬里（Mahmoud al-Semary）向埃及最高檢遞交抗議信，以觸犯該國媒體法為由，要求政府屏蔽Netflix；國會議員薩耶德（Saboura al-Sayyed）也呼籲政府就此封禁Netflix平台，還有埃及網友發起Netflix禁播「埃及豔后」的請願活動，不到兩天獲得八萬多人連署，不過該請願已因不明原因從平台下架。

紀錄片核心盼「顛覆常識」

這次的Netflix紀錄片從一開始就有著要顛覆常識的意思，「埃及豔后」在前年夏天立項時，由好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）與老婆潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）共同創立的「Westbrook」製片公司負責拍攝，潔妲蘋姬親自負責紀錄片的旁白工作。整套作品計畫拍攝兩季，主題就是「非洲女王」，除了第一季的克麗奧佩脫拉，第二季將會拍攝相對不太知名的Nzingha Mbande女王。

其實，早在「埃及豔后」2021年公布計畫以來，潔妲蘋姬就已說明她參與這套劇集的初衷和想法：「我是一位年輕非裔女性的母親，所以對我來說，讓孩子從小了解關於這些非洲女王的歷史，這一點非常重要。正是這些非洲女王，為一代又一代非裔女性的成功打下了基礎，鋪平了道路。」面對膚色爭議，「埃及豔后」女主角愛黛兒詹姆斯也在推特回應稱「如果你們不喜歡，可以不要看」。

「埃及豔后」的伊朗裔美國女導演蒂娜加拉尼（Tina Gharavi）也在影視娛樂媒體「綜藝」(Variety)撰文回應外界批評，反問：「為什麼克麗奧佩脫拉就不能是黑人？為什麼就是有那麼一些人要讓克麗奧佩脫拉成為白人呢？是不是因為她的膚色越白，身價也就越高，就越能讓某些埃及人覺得煞有其事了？」

昔埃及艷后角色全是白人

導演回憶說，自己小時候看了伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）演的「埃及豔后」後非常著迷，但同時也心存疑問，疑問歷史上的她是不是真的有那麼白？「所以，這一次我也想試試看，能不能透過這部紀錄片來尋找一下答案，她祖先究竟是什麼人？說不定，我可以就此打破好萊塢一直以來在這問題上的傳統看法。說到底，克麗奧佩脫拉究竟是不是黑人？我們也沒有百分百肯定的答案。我們只知道，她一定沒有伊麗莎白泰勒那麼白。」

費雯麗於1945年電影「凱撒與克麗奧佩脫拉」中扮相。（取材自豆瓣電影） 伊麗莎白泰勒演出1963年電影「埃及豔后」女主角。（取材自IMDb） 莫妮卡貝魯奇2002年飾演的克麗奧佩脫拉。（取材自IMDb）

然而，對絕大多數的觀眾而言，對埃及艷后最基礎的認識，也大多來自各種影視作品，而過去的飾演者包括伊麗莎白泰勒、費雯麗（Vivien Leigh）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）和義大利女星莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）在內清一色歐美白人女性。

面對滔滔民意，Netflix於官網上貼出了製片方的公開回應，他們強調作品焦點並非是要講述克麗奧佩脫拉的膚色，而是要表現她作為女性的內心強大，強調拍攝過程中邀請到該領域的頂尖學者和專家擔任顧問，包括美國哈密爾頓學院古典學和非洲研究專業的雪莉哈雷教授（Shelley Haley）和專事研究克麗奧佩脫拉的劍橋大學博士薩莉-安阿什頓（Dr. Sally-Ann Ashton）。

值得一提的是，早在15年前，阿什頓便曾提出過克麗奧佩脫拉絕非白人的說法，而且還以電腦建模，製作出克麗奧佩脫拉3D模擬圖——號稱是以現存的數百件克麗奧佩脫拉文物（包括錢幣、雕塑、畫像）整合而來，該模擬圖就是一個混血黑人的形象。

劍橋大學博士薩莉安阿什頓製作的克麗奧佩脫拉3D模擬圖。（取材自推特）

（取材自澎湃新聞）