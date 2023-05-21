娛樂／英版Vogue 5月號 不完美，最完美

英國版「Vogue」雜誌5月號的主題為「重新定義時尚：活力、勇氣和殘疾」，患有軟骨發育不全症的愛爾蘭作家希娜德柏克登上封面。（取材自推特）

英國 版「時尚 」雜誌（British Vogue）2023年5月號共推出五種不同封面的版本，編輯室邀請殘疾演員、模特和作家合作，拍攝不完美主角的完美模樣，作為5月號雜誌封面人物，期望提高傳播媒體和社會大眾對殘疾議題的重視。

英國版「時尚」雜誌5月號的主題為「重新定義時尚：活力、勇氣和殘疾」（Reframing Fashion: Dynamic, Daring & Disabled），編輯團隊邀請愛爾蘭籍作家希娜德柏克（Sinéad Burke）、女演員莎瑪布萊兒（Selma Blair）、手語表演者賈斯汀娜邁爾斯（Justina Miles）、模特兒亞倫蘿絲菲利普（Aaron Rose Philip）與艾莉戈爾茨坦（Ellie Goldstein）擔任封面人物。

首位非裔男總編策畫

此次企畫由來自非洲迦納的英國版「時尚」雜誌總編輯艾寧佛（Edward Enninful）一手策畫與推動，期望藉此凸顯時尚產業的包容性正在擴張，業界高層比以往更願意對身體有缺陷的有才華者，提供更厚實的支援與資金。

然而，2017年走馬上任的艾寧佛依舊認為，當前時尚產業在這方面的努力仍有不足之處。

艾寧佛是英國版「時尚」雜誌史上第一位非裔男性總編輯，他在5月號的序言寫道：「打造這樣的雜誌封面，對於我們所有人來說，是早就應該學習的必要課程，（此次企畫）引導我們學習在未來會用到的經驗。」

英國版「Vogue」雜誌總編輯艾寧佛參加今年的Met Gala典禮。（取材自Instagram）

艾寧佛寫道，「這些雜誌的封面和作品，拋出一個問題：我們所有人都在從事時尚產業工作，但時尚是否在我們這群人的心中占有一席之地？」

「時尚」雜誌與無障礙諮詢公司「Tilting the Lens」攜手打造「時尚」雜誌5月號這項企畫，「Tilting the Lens」由封面人物之一的柏克於2020年創立，除了拍攝封面人物，此企畫也邀請時尚、運動、藝術和社會運動等領域共19名身心障礙人士共襄盛舉，包括罹患腦性麻痺的英國房車賽車手漢密爾頓（Nicolas Hamilton），以及英國倫敦殘疾藝術家工作室「Trifle Studio」，該工作室的成員均是患有學習障礙的藝術創作者。

艾寧佛在序言寫道：「本期雜誌的主角們具備精力豐沛、才華洋溢和想象力豐富等特質，這些個人特質是時尚產業界必須看重的，時尚雜誌也不例外。除了與殘疾人士共事，提供他們工作機會，未來更要在商業空間設計、攝影 工作、軟體界面、活動、溝通和服裝設計等方面進行改進。」

英國「時尚」雜誌與「英國皇家盲人協會」（UK's Royal National Institute of Blind People）共同製作點字版雜誌，自今年5月5日推行數位版本以及錄音檔案，擴大各種閱聽受眾。

艾寧佛表示，英國版「時尚」雜誌在製作此次的無障礙特刊時，攝影棚與工作室遭遇無障礙設施建置不足的問題，而後已動工改善倫敦攝影工作室的電梯和無障礙坡道；在影像內容方面，英國版「時尚」雜誌在官方網站和各大社群媒體發布照片時，也要加註圖片描述（alternative text）並提供口述影像（audio description）等友善服務。

柏克表示：「英國版時尚雜誌凸顯殘疾人士日常面對的困難與處境，希望起到拋磚引玉的作用，藉此呼籲時尚和其他業界即時做出改變。」

柏克認為，「無障礙設施的建置與規畫，以及包容殘疾人士是每一個人的責任，期望英國版時尚雜誌掀起一場變遷運動（movement），而非曇花一現（moment）。」

唐氏症模特兒登封面

「時尚」雜誌長期關注殘疾人士相關議題，義大利「時尚」雜誌2020年曾拍攝18歲的罹患唐氏症的古馳（Gucci）美妝模特兒艾利哥斯坦丁（Ellie Goldstein）擔任封面人物，而21歲的她今年再度登上英國版「時尚」封面。

唐氏症美妝模特兒艾利哥斯坦丁登上雜誌封面。（取材自Instagram）

此外，美國玩具大廠美泰兒公司（Mattel）近期推出帶有唐氏症特徵的一款芭比，增加芭比世界的多元性。

美泰兒芭比部門全球負責人莉莎‧麥克奈特（Lisa McKnight）表示，希望新的唐氏症芭比有助於「教導理解他人建立更廣泛的同理心，從而打造一個更包容的世界」。

美泰兒表示，美泰兒與美國「國家唐氏症協會」（National Down Syndrome Society）密切合作，確保唐氏症芭比準確呈現唐氏症患者的特徵。

唐氏症芭比的耳朵與骨架較小、軀幹長、臉更圓、鼻梁扁平，眼睛成杏仁形狀且手掌上有一條線，這些都是唐氏綜合症女性患者可能有的特徵。

唐氏症芭比穿著黃、藍相間的泡泡袖洋裝，即唐氏症相關活動的代表色；此外，唐氏症芭比還戴著一條粉紅色項鍊，吊墜是三個倒V字形，代表一般應有兩條的第21對染色體多了一條，因此造成唐氏症相關特徵。

唐氏症芭比還戴著粉紅色的踝足矯正器來搭配衣服，因為有些唐氏症兒童會使用踝足矯正器來支撐雙腳和腳踝。

美泰兒官方釋出的照片中，由英國籍的21歲唐氏症名模艾利哥斯坦丁捧著唐氏症芭比登場。

艾利哥斯坦丁（右）與美泰兒近期推出的「唐氏症芭比」合影。（取材自推特）

艾利哥斯坦丁表示，「人們需要在世界上看到更多像我這樣的人」；她在個人Instagram上寫道：「當我看到這個芭比時，我感到非常激動且自豪，這對我而言意義非凡，孩子們將能夠與唐氏症芭比一起玩耍，並藉此了解每個人生來都是不同的。（應美泰兒邀請，）由我來向全世界展示這個芭比，我感到無比自豪。」

「國家唐氏症協會」主席與執行長坎迪皮卡德（Kandi Pickard）則表示：「我們很榮幸能與美泰兒合作打造唐氏綜合症芭比。這對我們協會來說意義重大，協會成員及病童頭一遭可以把玩與她們長得神似的芭比。唐氏症芭比也提醒了我們，永遠別低估象徵的力量，且在擴大包容方面向前邁出一大步。」