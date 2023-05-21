我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

娛樂／英版Vogue 5月號 不完美，最完美

文／陳韻涵
英國版「Vogue」雜誌5月號的主題為「重新定義時尚：活力、勇氣和殘疾」，患有軟骨發育不全症的愛爾蘭作家希娜德柏克登上封面。（取材自推特）
英國版「Vogue」雜誌5月號的主題為「重新定義時尚：活力、勇氣和殘疾」，患有軟骨發育不全症的愛爾蘭作家希娜德柏克登上封面。（取材自推特）

英國版「時尚」雜誌（British Vogue）2023年5月號共推出五種不同封面的版本，編輯室邀請殘疾演員、模特和作家合作，拍攝不完美主角的完美模樣，作為5月號雜誌封面人物，期望提高傳播媒體和社會大眾對殘疾議題的重視。

英國版「時尚」雜誌5月號的主題為「重新定義時尚：活力、勇氣和殘疾」（Reframing Fashion: Dynamic, Daring & Disabled），編輯團隊邀請愛爾蘭籍作家希娜德柏克（Sinéad Burke）、女演員莎瑪布萊兒（Selma Blair）、手語表演者賈斯汀娜邁爾斯（Justina Miles）、模特兒亞倫蘿絲菲利普（Aaron Rose Philip）與艾莉戈爾茨坦（Ellie Goldstein）擔任封面人物。

首位非裔男總編策畫

此次企畫由來自非洲迦納的英國版「時尚」雜誌總編輯艾寧佛（Edward Enninful）一手策畫與推動，期望藉此凸顯時尚產業的包容性正在擴張，業界高層比以往更願意對身體有缺陷的有才華者，提供更厚實的支援與資金。

然而，2017年走馬上任的艾寧佛依舊認為，當前時尚產業在這方面的努力仍有不足之處。

艾寧佛是英國版「時尚」雜誌史上第一位非裔男性總編輯，他在5月號的序言寫道：「打造這樣的雜誌封面，對於我們所有人來說，是早就應該學習的必要課程，（此次企畫）引導我們學習在未來會用到的經驗。」

英國版「Vogue」雜誌總編輯艾寧佛參加今年的Met Gala典禮。（取材自In...
英國版「Vogue」雜誌總編輯艾寧佛參加今年的Met Gala典禮。（取材自Instagram）

艾寧佛寫道，「這些雜誌的封面和作品，拋出一個問題：我們所有人都在從事時尚產業工作，但時尚是否在我們這群人的心中占有一席之地？」

「時尚」雜誌與無障礙諮詢公司「Tilting the Lens」攜手打造「時尚」雜誌5月號這項企畫，「Tilting the Lens」由封面人物之一的柏克於2020年創立，除了拍攝封面人物，此企畫也邀請時尚、運動、藝術和社會運動等領域共19名身心障礙人士共襄盛舉，包括罹患腦性麻痺的英國房車賽車手漢密爾頓（Nicolas Hamilton），以及英國倫敦殘疾藝術家工作室「Trifle Studio」，該工作室的成員均是患有學習障礙的藝術創作者。

艾寧佛在序言寫道：「本期雜誌的主角們具備精力豐沛、才華洋溢和想象力豐富等特質，這些個人特質是時尚產業界必須看重的，時尚雜誌也不例外。除了與殘疾人士共事，提供他們工作機會，未來更要在商業空間設計、攝影工作、軟體界面、活動、溝通和服裝設計等方面進行改進。」

英國「時尚」雜誌與「英國皇家盲人協會」（UK's Royal National Institute of Blind People）共同製作點字版雜誌，自今年5月5日推行數位版本以及錄音檔案，擴大各種閱聽受眾。

艾寧佛表示，英國版「時尚」雜誌在製作此次的無障礙特刊時，攝影棚與工作室遭遇無障礙設施建置不足的問題，而後已動工改善倫敦攝影工作室的電梯和無障礙坡道；在影像內容方面，英國版「時尚」雜誌在官方網站和各大社群媒體發布照片時，也要加註圖片描述（alternative text）並提供口述影像（audio description）等友善服務。

柏克表示：「英國版時尚雜誌凸顯殘疾人士日常面對的困難與處境，希望起到拋磚引玉的作用，藉此呼籲時尚和其他業界即時做出改變。」

柏克認為，「無障礙設施的建置與規畫，以及包容殘疾人士是每一個人的責任，期望英國版時尚雜誌掀起一場變遷運動（movement），而非曇花一現（moment）。」

唐氏症模特兒登封面

「時尚」雜誌長期關注殘疾人士相關議題，義大利「時尚」雜誌2020年曾拍攝18歲的罹患唐氏症的古馳（Gucci）美妝模特兒艾利哥斯坦丁（Ellie Goldstein）擔任封面人物，而21歲的她今年再度登上英國版「時尚」封面。

唐氏症美妝模特兒艾利哥斯坦丁登上雜誌封面。（取材自Instagram）
唐氏症美妝模特兒艾利哥斯坦丁登上雜誌封面。（取材自Instagram）

此外，美國玩具大廠美泰兒公司（Mattel）近期推出帶有唐氏症特徵的一款芭比，增加芭比世界的多元性。

美泰兒芭比部門全球負責人莉莎‧麥克奈特（Lisa McKnight）表示，希望新的唐氏症芭比有助於「教導理解他人建立更廣泛的同理心，從而打造一個更包容的世界」。

美泰兒表示，美泰兒與美國「國家唐氏症協會」（National Down Syndrome Society）密切合作，確保唐氏症芭比準確呈現唐氏症患者的特徵。

唐氏症芭比的耳朵與骨架較小、軀幹長、臉更圓、鼻梁扁平，眼睛成杏仁形狀且手掌上有一條線，這些都是唐氏綜合症女性患者可能有的特徵。

唐氏症芭比穿著黃、藍相間的泡泡袖洋裝，即唐氏症相關活動的代表色；此外，唐氏症芭比還戴著一條粉紅色項鍊，吊墜是三個倒V字形，代表一般應有兩條的第21對染色體多了一條，因此造成唐氏症相關特徵。

唐氏症芭比還戴著粉紅色的踝足矯正器來搭配衣服，因為有些唐氏症兒童會使用踝足矯正器來支撐雙腳和腳踝。

美泰兒官方釋出的照片中，由英國籍的21歲唐氏症名模艾利哥斯坦丁捧著唐氏症芭比登場。

艾利哥斯坦丁（右）與美泰兒近期推出的「唐氏症芭比」合影。（取材自推特）
艾利哥斯坦丁（右）與美泰兒近期推出的「唐氏症芭比」合影。（取材自推特）

艾利哥斯坦丁表示，「人們需要在世界上看到更多像我這樣的人」；她在個人Instagram上寫道：「當我看到這個芭比時，我感到非常激動且自豪，這對我而言意義非凡，孩子們將能夠與唐氏症芭比一起玩耍，並藉此了解每個人生來都是不同的。（應美泰兒邀請，）由我來向全世界展示這個芭比，我感到無比自豪。」

「國家唐氏症協會」主席與執行長坎迪皮卡德（Kandi Pickard）則表示：「我們很榮幸能與美泰兒合作打造唐氏綜合症芭比。這對我們協會來說意義重大，協會成員及病童頭一遭可以把玩與她們長得神似的芭比。唐氏症芭比也提醒了我們，永遠別低估象徵的力量，且在擴大包容方面向前邁出一大步。」

時尚 英國 攝影

上一則

娛樂／「埃及豔后」膚色爭論 3年前就吵過

下一則

養生／日式烤肉醬 副作用不少

延伸閱讀

挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會

挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會
加州護工在舊金山動員支持 AB1672法案 提升護工待遇

加州護工在舊金山動員支持 AB1672法案 提升護工待遇
芝川普大樓地稅官司勝訴 可獲百萬退稅

芝川普大樓地稅官司勝訴 可獲百萬退稅
芝川普大樓地稅官司贏了 可獲百萬退稅

芝川普大樓地稅官司贏了 可獲百萬退稅

熱門新聞

2022年江青的母親百歲，江青(左)陪母親在線上連線慶祝百歲生日。

封面故事／江青掏心告白 我的母親 我的定心丸

2023-05-14 12:44
張定寧在乒乓球訓練中。（盧威攝影）

封面故事／我的老媽 縱橫世界元老盃乒乓大賽

2023-05-14 02:28
清明時節，洛杉磯玫瑰崗墓園鮮花散落，安息在青青草地下的靈魂等待著親人。（作者攝影）

封面故事／4束鮮花 祭母也祭黎錦揚

2023-05-14 16:09
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（Getty Images）

新聞眼／時尚作家 描述更衣室裡性侵

2023-05-14 14:32
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（路透）

新聞眼／順路進法院 旁聽她告川普

2023-05-14 11:10
依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)

中國人「走線」到美 31歲小徐：網路有翻牆攻略

2023-05-07 16:00

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾