娛樂／人選之人 台灣首部政治職人劇

「人選之人－造浪者」宣傳照。（取材自IMDb）

台灣民眾對政治的熱衷甚至可用「痴狂」來形容，但這個議題敏感，很少有影視作品願意拍攝這樣的題材，但Netflix 影集「人選之人－造浪者」（Ｗave makers）卻做到了，不帶色彩地描述台灣這片土地的政治文化，對劇本、角色背景的設定相當新穎又豐富，可說是為職人劇再多加一層天花板。

雙金影后謝盈萱劇中角色可說是「前無古人」，揉合許多台灣時下政治人物的縮影，包括政二代背景、女性政治人物，同時是黨內發言人、身兼網紅，最特別的是，她還是一位女同志 政治人物，雖然出櫃參選落敗，卻也鼓舞許多同溫層民眾。

劇中身兼多重身分，謝盈萱飾演的「翁文方」在面對各種打擊、質疑時，卻仍堅定自己的信念，成就這個角色迷人之處。包括她不願為了選票輕易低頭、和起衝突的「恐同」里長道歉；下屬王淨遭到性騷擾 ，她堅持幫忙聲張正義，喊話：「我們不要就這樣算了。」面對親情，她和父親之間的愛與矛盾，一度自嘲被爸爸「打入冷宮」，但最後仍決定憑藉一己之力、而非倚靠政二代身分再度參選。

「理想型」政治人物

現實世界的政治人物，為了選票都要變得圓融。「翁文方」卻跟她劇中網路頻道的Slogan「方方正正翁文方」一樣，個性很「方方正正」。雖然現實的政治圈中，「翁文方」應該很難「存活」，但放在戲劇中，打造一個「理想型」政治人物，希望也為台灣政治生態發出省思警訊的作用。

黃健瑋飾演的「陳家競」，同樣「人如其名」，在家庭與競選工作中陷入兩難，通常工作、家庭兩頭燒這樣的設定大多放在女性角色上，因男人衝事業好像天經地義，但「人選之人－造浪者」中卻打破這樣的性別印象，男人不應該以工作當藉口，就忽略、敷衍家事，也不應該認為自己的事業一定比另一半的理想來得重要，家庭之間夫妻應該是平等的。

有趣的是，飾演「陳家競」妻子的演員，現實生活中就是黃健瑋的太太蔡亘晏，夫妻倆對戲起來特別有默契，很細微的眼神、動作交流都相當自然且真情流露，尤其黃健瑋懺悔落淚、和妻子和好的戲碼，不刻意煽情，將夫妻「床頭吵、床尾和」的氛圍詮釋得恰如其分。

劇中探討很多寫實的政治話題，包括廢死、環保、新住民，也描繪政治人物貪汙、性醜聞的黑暗面，就像劇中賴佩霞要選總統，就要討好各種選民，不能在敏感議題上「站立場」；戲劇也要「拉收視」，不會在這些議題上「給答案」，這也不是「人選之人－造浪者」要探討的議題，而是將這些現象面拉出來，成就一個討論空間，才是民主真諦。

政治金句 一語中的

但「人選之人－造浪者」也有許多不怕「得罪選民」的政治金句，劇中謝盈萱向賴佩霞訴苦，感嘆很多選民都喜歡自己，但卻仍敗選，賴佩霞一句：「因為大部分的選民都不理性。」簡單明瞭又直接地點出台灣選民的問題。劇中主角政黨得罪了支持者設計師，王淨擔心流失選票，黃健瑋則認為對方「八成」還是會支持，「政治就像愛上渣男，很難放手。」一句話妙喻死忠支持者和政黨間的關係。

台灣政治有藍綠之分，「人選之人－造浪者」打造的政治世界是主角所在的在野黨派公正黨及對抗中的執政黨民和黨，雖然主演們似乎都是政治圈的「理想型」，但劇中也並未特別美化公正黨，兩黨都有一些暗黑醜聞，公正黨中就有「豬哥」黨工對同事伸鹹豬手，也有想中飽私囊的上級，相當寫實地刻畫一個大的團體中會有的現象。

政客掀起激情的浪潮之後，最終仍需還給大海一片寧靜，這也是「人選之人－造浪者」打造「翁文方」故事想傳達的訴求，理想的民主政治環境不僅是掌握在政客的手裡，而應是整個社會要一起努力的責任。