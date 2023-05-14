料理功夫／午茶必備 草莓大福

原味跟綠茶草莓大福的日式下午茶

我的妹妹們對糯米製品一向不愛，起源小時候我們都鮮少吃，加上媽咪也不擅長製作，連買回家裡的糕餅都乏人問津。不過她們倒是很愛日式甜品，尤其草莓大福。以前曾自製紅豆大福，這次決定挑戰起草莓大福。雖然家裡面的日式抹茶粉用罄，找了每天喝的綠茶粉替代，於是原味跟綠茶草莓大福出現在家裡午茶時段囉。

分好的豆沙泥

豆沙餡

材料：

紅豆140克、冰糖35克、紅糖10克（我喜歡其香氣，不愛單用冰糖）、水1600毫升、橄欖油適量。

作法：

1.紅豆前一晚用水洗淨浸泡。

2.取深鍋倒入清水煮滾，放入前晚浸泡好的紅豆。

3.煮開至收水後加入冰糖、紅糖。

4.另一平底鍋加些橄欖油把鍋中即將收乾紅豆翻炒至豆沙，放涼備用，之後豆沙分成6份，每個約23克。

小叮嚀：

不會製作紅豆沙，可用現成的紅豆泥。

糯米糰

材料：

糯米粉200克、豆漿230毫升、適量橄欖油、片栗粉或炒熟糯米粉（沾粉）、綠茶粉適量。

作法：

1.把糯米粉、豆漿調和，放入電鍋中蒸熟。

2.加適量橄欖油防沾黏，拿出用大平湯匙攪拌，次數越多，糯米筋性越是Q彈好吃，放涼備用。

3.把放涼的糯米糰放在撒有片栗粉或炒熟糯米粉的木板上，分成6等份，每份約33克，把糯米糰壓平。3份做成原味，另外3份拌入綠茶粉，做成綠茶糯米糰。

蒸好等待攪拌的糯米漿糰

豆沙泥裹住草莓

原味與綠茶草莓大福

材料：

草莓適中6顆（不用挑大顆的，洗淨濾乾）、豆沙餡、糯米糰。

作法：

1.把草莓包裹在豆沙內。

2.把壓平的糯米糰包住裹上豆沙的草莓即可完成。

小叮嚀：

1.此食譜 為素食版，如果喜歡牛奶 者可直接改為牛奶。

2.包裹糯米糰前，手上沾點橄欖油、片栗粉或炒熟糯米粉也可防止手部沾黏，這樣會容易完成。

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