料理功夫／酪梨鮮蝦燕麥餅

酪梨鮮蝦燕麥餅

酪梨的營養成分很高，幾乎完全沒有澱粉和醣類，卻有超過20種以上的各類營養成分，富含對健康有益的單元不飽和脂肪酸，人們稱之為植物奶油。以下分享酪梨鮮蝦燕麥餅，綜合了人體所需的多種營養，是一份老少皆宜的健康營養早餐。

材料：

酪梨2個（約120克）、鮮蝦仁6個、燕麥片60克、蛋2個、紅椒1/4個、檸檬1/2個（取汁）。

調料：

胡椒粉少許、鹽少許。

酪梨鮮蝦燕麥餅食材

作法：

1.蝦仁洗淨，加入少許胡椒粉和鹽，醃15分鐘。鍋內放少量油，把蝦仁放入煎熟，取出備用。

2.酪梨取肉切成小塊，加入檸檬汁及少許胡椒粉和鹽，攪爛成泥狀，紅椒切細粒備用。

3.麥片打入雞蛋 ，攪拌均勻成糊狀。鍋內放少量油，分次放入攪拌好的麥片雞蛋糊，餅的大小可隨意，用中火攤煎成圓型餅狀，兩面煎熟後即可取出。

4.煎製好的麥片雞蛋餅，先鋪上一層酪梨醬，再撒放一些紅椒碎，最後放上蝦仁，一款美味誘人的營養早餐就呈現眼前了。

小叮嚀：

如果喜歡味道更濃郁些，可以淋上一些義大大利甜醋，風味甚佳。

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