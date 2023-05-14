旅遊／布魯克林橋 迷人的紐約地標

布魯克林橋上觀光客不少。（圖片皆由作者提供）

暑假去紐約探訪姪子，他大學畢業後就在紐約工作，住在曼哈頓 ，早已是紐約客。紐約值得一訪的景點太多了，他推薦我的一個去處就是布魯克林 橋（Brooklyn Bridge）。

我順著短短的華爾街往河邊走，然後沿著河堤公園一路向北行，遠處就是布魯克林橋，向著它走去，肯定不會錯過。我一邊走、一邊看，碩大健壯的布魯克林橋就在眼前。但是附近道路正在施工，如何登上橋呢？我問路於行人，都很和藹可親，有一女子特地用手機幫我尋找，正在找時，路過一名男子立即指方向說：「這條路直走下去，不遠處轉彎，就有階梯可以上去。」

我依其指示前行，踏上階梯，登至頂端，眼睛一亮，不少小販排列在路旁販賣紐約的紀念品，還有賣畫的、冰水的、冰淇淋的、削好的水果等，哈，這是市集嗎？一眼望去，都是人潮，各式各樣的觀光 客，專門來走這布魯克林橋。

19世紀傑作 常見於影視作品

橋的正中央是行人專用步道，在橋的階段，路面是橫條的木板，踏上去有質感、較輕鬆，對腳的壓力也較少。下層則是汽車道、單車道，車人分層，很安全。橋上視野極佳，左邊不遠處就是曼哈頓橋（Manhattan Bridge），右邊較遠處可看到立在河中的自由女神像。這懸索式的大橋，遠看，穩健對稱，立在河上，有建築美感；近觀，更能感受壯碩雄偉，那一根根交織的鋼索網像抽象藝術品。橋上之人盡是遠道而來的觀光客，似乎專為照相而來，我請他人為我照相，或我為他人照相，互相幫忙，皆大歡喜。

由曼哈頓橋上眺望布魯克林橋，極遠處是自由女神像。（圖片皆由作者提供）

這座橋有建築美學的設計，有橋梁建造史上的創舉，有人車分離的親民性，有工程上的挑戰及里程碑，真是投我這土木工程專業者之所好呀。兩端碩實的橋墩、塔架附近有不少牌匾，雕刻著歷史的紀錄。布魯克林橋於1883年5月24日完工，自此橋上來來往往各式各樣的交通工具，人流物流，將曼哈頓與布魯克林更加緊密地連結在一起；1898年，布魯克林成為大紐約的一個自治市鎮。

橋墩、塔架附近有不少牌匾，雕刻著歷史。（圖片皆由作者提供）

布魯克林橋建造時面臨著諸多挑戰，例如河流的寬度，河水是鹹的，且有潮汐及湍流，以及河上有各種來來往往的貨船。最終一一克服難關，費時14年終於建成的布魯克林橋，是世界上第一座由鋼索製成的懸索橋，橋面距河面135英尺，橋長3460英尺，這是當時世界上跨度最長的懸索橋，被認為是19世紀的工程傑作，工程成就被列入國家歷史土木工程的地標。由於它的雄健、美感與高知名度，使布魯克林橋經常出現在電視、電影的畫面裡，成為紐約市的經典圖標之一。

網紅打卡區遊人擺姿拍照絡繹不絕，背景是曼哈頓橋。（圖片皆由作者提供）

網紅打卡區 觀光客拍成一片

橋的盡頭就是布魯克林區。下橋後是華盛頓街，朝河的方向走兩個街道，就進入了網紅打卡範圍。此處的背景是曼哈頓橋，也是一座懸索式的大橋。此地是丹波區，男女老少、寵物貓狗，都要來此擺姿打卡；還有直播主錄影，亮麗服裝、道具登場，好不熱鬧。

我也入境隨俗，照了不少「到此一遊」的相片。一對以中文交談的女孩，展露可愛的笑容攝影，我明知故問地以中文問她們，「妳們也說中文呀？」她倆來自中國，正在紐約州的雪城念碩士班，主修設計，趁暑假與朋友開長程車來此。我依指示為她倆照了不少獨特角度的網紅合照，她們也幫我照了好些有個性的獨照，真不愧是設計專業。

由布魯克林橋公園向左眺望布魯克林橋。（圖片皆由作者提供）

走向河畔，有一規畫完善的布魯克林橋公園，前臨東河，遠眺曼哈頓的天際線，左望布魯克林橋，右看曼哈頓橋。此處有小沙灘，有公園綠地，有旋轉馬遊樂場，有廢墟船塢改建的美食商圈和電影院，此區遊人也不少，吹著和風，一片祥和，在陽光下悠閒一下午。

我準備由曼哈頓橋走回曼哈頓，雖然姪子認為不值得去。這曼哈頓橋的入口何在？又費了我沿路東尋西問，人們都很樂意為我指點方向，有一人只是聽到我向路人詢問，還特地騎單車回來給我指引正確的方向。誰說紐約客冷漠？或許疫情讓他們更加友愛陌生人。

在布魯克林橋上回望曼哈頓的天際線。（圖片皆由作者提供）

終於上了曼哈頓橋，才發現真的不該來，髒亂又嘈雜，紐約地鐵不時在這橋上轟隆隆作響，塗鴉隨處可見。唯一亮點是，可以向左遠眺布魯克林橋，也是別有一番景致。

下了橋就是紐約中國城，親切無比，見到了孔子、林則徐雕像，也以中式美食滿足味蕾、補足體力。回住處後，姪子說，布魯克林橋的夜景極美，下回我得晚上去。

【旅遊中的注意事項】

一、問路於人，宜入境問熟（熟人、當地人），入境問俗（當地的風俗習慣、好吃的美食）

二、觀光客之間，可主動提出為他人照相，或請他人為自己照相，都是很好的交流

三、曼哈頓橋，可遠觀其壯碩美麗，卻不值得走上去

四、隨身攜帶的物件背包，宜輕便簡單