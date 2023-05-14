旅遊／再訪鹽湖城 探訪摩門教聚落

民居住宅。（圖片由作者提供）

去年遊覽開放時，曾到過猶他州 的鹽湖城，參觀了修建中的摩門教大教堂和周邊的公園和小教堂。

今年美國西南八日遊，途經猶他州的巴魯福堡（Bluff Fort），距離首府鹽湖城不算太遠，路邊的遊客中心，完全是座早年移民 生活的聚落，值得一遊。門口就停放多輛帆布篷馬車，古色古香。曾在電影上看見過多次，實際還是第一次看到，非常興奮和好奇。也許是簡易版或是道具，車身並非密封底的船型而是木板釘製的，若是如此過河時就會進水。

簡易炊具。（圖片由作者提供） 鐵匠鋪。（圖片由作者提供）

一輪水車仍能工作，是小區水源和動力的來源。鐵匠鋪和木匠鋪提供了工具的製造，簡陋的炊具水池算是公共廚房，感覺上當時是集體烹飪和用餐的。各個房間的布置不同，顯示出屋主的身分不同；絕大多數是以農耕為主，畜牧為輔，全村是座完備的生活團體。

復古篷車。（圖片由作者提供）

庭院中央有座銅像，那是此地移民者的領隊約翰泰勒（John Taylor），1880年他率領著260名教友翻山越嶺，逃避宗教迫害者的追殺。

我好奇地問一名摩門大姐，如何與當地原住民 相處？她說兩個族群都是敬神、愛和平、愛家庭的，所以沒有像西部片紅蕃殺移民的故事，但少數的「壞」孩子闖禍，總是難免的。摩門教友組織民間武力並與原住民合作，維持地方治安，贏得雙方信任。

我對摩門態度是友善的，小時候在台灣，經常會見到兩個長腿帥哥，穿著白襯衫、騎著腳踏車，沿街敲門拜訪傳教；男生都想向他們學英語，女生想嫁他們。我則期盼每年他們的「楊柏翰大學」歸主籃球隊，到三軍球場和我們克難隊的精采比賽。