旅遊／漫步洛克斐勒森林公園 暫離忙碌人間世界

一個僧人觀賞湖邊踏青的野鵝之家。（圖片皆由作者提供）

又忙碌了一周，周六便與妻去離家不遠、位於紐約西徹斯特郡的洛克斐勒州立公園 走走，體會一下東岸的春天。這個森林公園是洛克斐勒（Rockefeller）家族自上個世紀80年代開始逐步捐給紐約州 的，面積很大。那天艷陽高照，氣溫到了近華氏90度，但因為是森林公園，大部分路徑有濃密樹蔭擋住陽光的照射，走了一大圈也並未覺得酷熱難耐。

天鵝湖畔 觀龜群閒曬太陽

東岸的公園，春天裡草木華滋，滿眼是濃到欲滴的綠。園中的樹子大多不特別粗壯，卻是高而直，一株株紳士般地瀟灑挺立著。微風吹過，聞到青草野花的香，那是略帶苦澀的、溫暖的香氣，彷彿是從原野的身體散發出的幽淡汗香。一路上常有小溪相伴，溪邊的樹葉之多，傾覆下來，幾乎蓋住溪水，卻遮不住溪水淙淙流淌的聲音。

這個森林公園太大，加上我們這次是從後門入的，竟一時迷了路。但七拐八繞，還是來到了園中的天鵝湖湖邊。驚喜地發現池中許多的烏龜，有一處，八、九隻烏龜爬在倒下後橫插入湖面的樹杆上曬太陽，一個個悠閒自在極了。

天鵝湖裡曬太陽的一群烏龜。（圖片皆由作者提供）

有兩隻烏龜特別有意思，一大一小，一動不動地，小龜爬在大龜的背上，都昂著頭，感覺是慈愛的老媽背著調皮的么兒在曬太陽，相當幸福的樣子。我小心翼翼地走近看龜群，卻還是驚到了兩隻小龜，只見牠們有些笨拙地跳入水中，隨即冒出水面，用若有若無的小眼覷視著我。近處，卻見一隻大龜在緩慢地游動，忽隱忽現的，猜想那應該是已到中年的烏龜爸爸吧，塊頭好大！

這時，一條水蛇突然浮上來，在湖面滑移，旋即便消失在水中樹的倒影裡了。岸邊的樹映在水中的大片倒影，給這一片湖光增色不少；從粼粼波光中望向樹的倒影，只見那些影子向下延伸，深不見底，像揉散在湖水裡的少男少女旖旎的夢，讓這片湖更見神祕與別致。

花園中盛開的紅牡丹。（圖片皆由作者提供）

牡丹競艷 畫家彩筆寄情思

湖的一半盈滿清水，另一半卻有一大片圓形的荷葉靜躺在水面，宛然構成一片荷塘了。水裡的動物都喜歡在荷塘這邊玩。陽光打在鋪陳開的荷葉上，讓葉面泛著亮眼的光。兩岸的樹自然地傾身倒向水的方向，幾株樹的樹梢上還開著許多小白花。我想，樹以那樣的姿態表達著，那是它們的世界。

有一家子野鵝，趁著大好春光，尋了岸邊一片好地在踏青。小鵝們在草裡嬉戲，老媽老爸則不怎麼走動，小心地守護著牠們。有遊園的僧人佇立在一旁，若有所思地觀賞著這一家子鵝。一花一草一世界。生命，來到這世界，是緣；你逢著了，也是緣。我遠遠地拍了張照片，不去打攪這些野鵝，我知道，那一片青草地是牠們的世界。

天鵝湖中的荷塘。（圖片皆由作者提供）

走過這片湖，很快來到一個開放的花園。成簇的牡丹在爭相怒放吐艷，紅的、黃的、白的，無論是路邊簇擁著招展的，還是牆角孤獨地綻放的，都那麼美好，各具特色。花園中有一個畫廊，展出不同風格畫家畫的牡丹圖。到底還是比不上園中自然開放的牡丹，差在哪裡呢？我暗自忖思，也許是缺了生命的感覺，那種不完美的自然美。但那些畫還是很有水平的，我選了幾張拍攝留念，花開無心，畫它們的人則是寄托了情。

公園中的牡丹畫展(照片中顯示作者夫人的背影，正在觀賞牡丹畫)。（圖片皆由作者提供）

在廳外的木凳上坐了一會，妻便催促我回了。回去沒有繞路，小徑連著小徑，走過不同的風景，一會兒穿過長排的樹，一會兒踏過繽紛的落英。就這樣，走過這片春天，走出這片森林，我們又驅車行駛在高速公路上，回到現實，回到屬於我們的奔波忙碌人間世界。