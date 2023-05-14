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旅遊／伊瓜蘇瀑布冒險 痛快洗禮

蕭愛
近在眼前的伊瓜蘇瀑布，小艇在飛瀑怒潮之中。（圖片皆由作者提供）
近在眼前的伊瓜蘇瀑布，小艇在飛瀑怒潮之中。（圖片皆由作者提供）

一到阿根廷伊瓜蘇市，一名女導遊來接我們，很詳細地報告我們未來兩天行程安排，她並提到一項伊瓜蘇瀑布大冒險，大家可以自行選擇是否參加，費用是一人50美元或等值的阿根廷幣。

大冒險是坐一段4x4越野車，走在未鋪柏油的路面，顛簸穿過叢林到伊瓜蘇河邊，走下200多陡峭的台階，坐機動快艇到瀑布下，接受瀑布洗禮。導遊說：「這個冒險有一定難度，要有耐力經得起顛簸，要有好心臟經得起突如其來的大水，還要有好的體力能上下陡峭的山坡。」她說我們有足夠的時間可以考慮，直到最後買票前一分鐘。

最後1分鐘 有參加有退出

於是兩天來大家一直在討論要不要參加瀑布大冒險，有的人說：「飛了半個地球，好不容易到了這裡，不參加太可惜了」有的人說：「年紀大了，不要冒險。」最後36人中有25人參加，年紀最大的是80歲，女的比男的多。有趣的是，有人是最後一分鐘決定參加，有人最後一分鐘決定退出。可見這趟瀑布冒險對我們這些上了年紀的退休人士有多糾結。

導遊告訴我們，上船以後把所有的東西都放在黃色或是深綠色堅固的大膠袋裡，封口要多摺幾摺，鎖緊封口，放在腳下夾住。最後她目送我們走上冒險之旅。

我們搭乘的越野車走向冒險之旅。（圖片皆由作者提供）
我們搭乘的越野車走向冒險之旅。（圖片皆由作者提供）

我們同團之人上了同一部高大的四輪驅動越野車，走在山間小路，不一會又鑽入叢林，車上的隨車導遊教我們辨識鳥類；她要司機關掉引擎，讓我們閉上眼睛，傾聽兩側叢林內的鳥鳴。她特別提到叢林中的竹子是來自中國。約30多分鐘後越野車到了河邊。

一起參與伊瓜蘇瀑布大冒險的同伴。（圖片皆由作者提供）
一起參與伊瓜蘇瀑布大冒險的同伴。（圖片皆由作者提供）

順著台階走下去，沒想像中困難，很容易走到上船的地方，有人幫忙套上安全背心，另外有人幫忙繫上安全帶，我們好像生產線上的商品，被這些人送上了船。

上了船後，把隨身包包、草帽、鞋子脫下放在大膠袋裡，只暗藏了手機，準備隨時拍照。機動快艇飛馳出去，不一會我們就在瀑布腳下，近距離觀望這些原來掛在天邊的瀑布。船員有個大哥專門為大家照相，每個人依序照，只要付3000阿根廷幣（約13美元）就能透過E-mail收到所有照片。

進入瀑布 有如醍醐灌頂

在瀑布腳下繞了幾圈後，船長船員都穿上厚實的雨衣，高聲呼喊「Shower Begin」，接著整條船直衝入瀑布，我們還來不及思索，全身就如醍醐灌頂，被大水澆得全身濕透。伊瓜蘇正值盛夏，上午大家在公園行走欣賞瀑布，熱到不行，忽然冰涼之水天上來，瞬間暑氣全消，從頭涼到腳，真是舒暢極了。現場歡呼聲、驚叫聲此起彼落。

大家以為繞完了瀑布就結束了，沒想到船老大又二次開進了瀑布，再次把全身淋濕。可惜兩次進入瀑布都沒有辦法睜開眼睛，下次如果有機會，一定要戴護目眼鏡，體驗睜眼進入大瀑布的滋味。

接受伊瓜蘇瀑布洗禮後，全身濕透。（圖片皆由作者提供）
接受伊瓜蘇瀑布洗禮後，全身濕透。（圖片皆由作者提供）

接受了瀑布的洗禮，每個人都覺得好過癮，雖然衣服濕透了。重新坐越野車回到阿根廷伊瓜蘇大公園，又回到濕熱的森林。大家異口同聲：太有趣，太過癮了，這一趟瀑布洗禮之旅太值了。

回到導遊身邊，她也很高興我們都非常享受伊瓜蘇瀑布之洗禮。她說從這個項目啓動以來，沒有翻船事故，她記憶中只有一次，一個老先生曾因心臟病發送醫急救。每日有600人參與大冒險，99%都非常滿意。

搭乘快艇近距離看伊瓜蘇飛瀑。（圖片皆由作者提供）
搭乘快艇近距離看伊瓜蘇飛瀑。（圖片皆由作者提供）

https://youtu.be/nmqh2lWGNx8

影音來源：蕭愛提供

快艇 心臟病 退休

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