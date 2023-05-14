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新聞眼／時尚作家 描述更衣室裡性侵

編譯張鈞堯
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（Getty Images）
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾4月26日向紐約陪審團表示前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」。（Getty Images）

79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）4月26日向紐約陪審團表示美國前總統川普（Donald Trump）強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」，還批評川普通過否認強暴來「破壞卡洛爾的聲譽」。

衛報報導，卡洛爾在民事訴訟中作證、指控川普1996年在紐約一家百貨公司的更衣室內性侵她，還針對川普在卡洛爾於書中曝光這一事件後公開指控她撒謊一事指控他誹謗。卡洛爾向陪審團表示「我來到這裡是因為川普強暴了我，當我寫下這件事時他辯稱這沒有發生，他撒謊、毀了我的名聲，我來這裡是為了恢復我的生活」。

卡洛爾出庭期間詳細描述案發的情形，她當時在離開豪華百貨公司「Bergdorf Goodman」時遇到川普，對方表示「我需要買一件禮物，過來幫幫我」，卡洛爾建議川普買包包、帽子，但他不感興趣。隨後川普表示「我知道了，女性內衣」，隨後更帶著卡洛爾走上手扶梯。

卡洛爾形容川普非常健談，而自己「完全著迷」，並稱「我很高興和他一起去內衣店，他非常有趣」，之後川普在店內挑了一件灰藍色的緊身連身衣並要求卡洛爾試穿，她回憶道「我無意穿上它」，但川普回答「穿上它，這是你的顏色」，隨後川普更提議一起試穿並示意要往更衣室去，卡洛爾稱「川普語氣非常輕鬆也很有趣，過程中我可能也一直在調情」。

沒想到走進更衣室後情況迅速發生變化，卡洛爾回憶道「川普立即關上門把我推到牆上，他用力一推讓我頭都撞到了，我推回去但他又把我推回牆上，又撞到我的頭一次」，川普這時俯身拉下卡洛爾穿的衣物，卡洛爾表示「我把他推回去，很明顯我不希望發生任何其他事情，那一刻我活著的原因就是離開那個空間」。

卡洛爾表示自己無法從川普的控制逃出，接下來平靜而緩慢地說「他（川普）強暴了我」，並透露自己在能夠抬起膝蓋將川普推開後便逃離，卡洛爾表示自己將永遠後悔與川普一起進入那間更衣室，強調「這讓我再也無法擁有愛情」，並提到自己甚至無法對一個她被吸引的男人微笑，且從那以後她就沒有發生過性行為。

在卡洛爾作證之前，法官警告稱「川普在自己的社群媒體Truth Social上批評卡洛爾的指控是『捏造的騙局』和『政治迫害』後，這可能已過分試圖影響陪審團」。

卡洛爾也因公開談論強暴事件而受到川普及其支持者的大量辱罵，她稱「這讓我很沮喪，因為我失去名譽，連認識我的人都用憐憫的眼光看著我，那些沒有意見的人現在都認為我是騙子、恨我」。

川普 社群媒體 性侵

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